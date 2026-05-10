Calcio a 5: lo Sporting di Merlim fa sua la Champions League! Battuto il Palma in maniera secca

La Vitifrigo Arena di Pesaro ha restituito il suo verdetto: lo Sporting CP è la nuova squadra campione della UEFA Futsal Champions League. Nella finalissima i lusitani, nei quali milita Alex Merlim, uno dei simboli del calcio a 5 italiano, hanno battuto in maniera secca 2-0 gli spagnoli del Palma, che dopo tre anni di vittorie cedono lo scettro continentale.

Gara decisa dalle reti di Diogo Santos, in apertura, e dall’autorete di Alisson, a meno di cinque minuti dalla fine del match. Nel mezzo, bravi i biancoverdi a superare un’inferiorità causata dall’espulsione dello stesso Diogo Santos, poco prima della fine della frazione d’apertura.

Lo Sporting mette così in bacheca il terzo titolo della sua storia dando seguito alle vittorie del 2019 e del 2021 e lanciando la sfida alle altre formazioni europee in vista della prossima stagione. Nella finale valida per il 3-4° posto, infine, c’è da segnalare l’affermazione del Cartagena: 8-7 dopo i tiri di rigore contro l’Etoile Lavalloise.

UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE 2026

FINAL FOUR – PESARO FUTSAL ARENA – PESARO

SEMIFINALI – VENERDÌ 8 MAGGIO

X) CARTAGENA COSTA CALIDA-SPORTING CP 8-9 d.t.r.

Y) PALMA FUTSAL-ETOILE LAVALLOISE 11-10 d.t.r.

FINALI – DOMENICA 10 MAGGIO

3° posto) CARTAGENA COSTA CALIDA-ETOILE LAVALLOISE 8-7 d.t.r.

1° posto) SPORTING CP-PALMA FUTSAL 2-0

ALBO D’ORO UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE (DAL 2002 AL 2018 UEFA FUTSAL CUP)

2026: Sporting CP, 2025: Illes Balears Palma; 2024: llles Balears Palma; 2023: llles Balears Palma; 2022: Barça; 2021: Sporting CP; 2020: Barça; 2019: Sporting CP; 2018: Inter FS; 2017: Inter FS; 2016: Ugra Yugorsk ; 2015: Kairat Almaty; 2014: Barça; 2013: Kairat Almaty; 2012: Barça; 2011: Montesilvano; 2010: Benfica; 2009: Inter FS; 2008: Sinara Ekaterinburg; 2007: FC Dynamo; 2006: Inter FS; 2005: Action 21 Charleroi; 2004: Inter FS; 2003: Playas de Castellón; 2002: Playas de Castellón