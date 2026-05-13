Calcio a 5, le convocate dell’Italia per il raduno di metà maggio: 28 giocatrici in lista

Dopo le amichevoli dello scorso marzo a Budapest, entrambe vinte contro l’Ungheria, la nazionale italiana femminile di calcio a 5 torna a incontrarsi, questa volta non per un appuntamento di gioco contro una rivale ma per un raduno.

Dal 18 al 21 maggio, il CPO Giulio Onesti di Roma ospiterà la ct Francesca Salvatore e le sue ragazze in un meeting che sarà condizionato anche dallo “stato di avanzamento” dei playoff tricolore della Serie A Femminile.

Della lista fanno parte 5 portieri e 23 giocatrici di movimento, per un totale di 28 elementi: le ragazze dei club Women Roma, TikiTaka Francavilla, Città di Falconara, Bitonto, Cagliari, Altamura, CMB e Lazio sono inserite in elenco con l’asterisco in base allo sviluppo dei playoff. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Denise Carturan (Città di Falconara)*, Laura Cimarosa (CMB)*, Stefania Coda (Bitonto)*, Anthea Polloni (Soccer Altamura)*, Ana Carolina Sestari (Women Roma)*;

Giocatrici di movimento: Renata Adamatti (CMB)*, Melissa Barban (Audace Verona), Natasha Barban (Audace Verona), Cecilia Barca (Lazio)*, Adrieli Berté (Women Roma)*, Sara Boutimah (CMB)*, Ilaria Ceccobelli (Women Roma)*, Sara Conticelli (Lazio)*, Ludovica Coppari (Kick Off), Rebecca De Siena (TikiTaka Francavilla)*, Erika Ferrara (Città di Falconara)*, Greta Ghilardi (Bitonto)*, Delia Gonnelli (Midland), Lucia Gregori (Città di Falconara)*, Alessia Grieco (Bitonto)*, Nicoletta Mansueto (TikiTaka Francavilla)*, Camilla Masciulli (Montesilvano), Greta Maretti (Audace Verona), Ilenia Moro (Lazio)*, Sveva Orru (Cagliari), Silvia Praticò (Women Roma)*, Gaby Vanelli (Women Roma)*, Alice Virdis (Cagliari)*.

Staff – Commissario tecnico: Francesca Salvatore; Capo delegazione: Antonio Scocca; Segretario: Fabrizio Del Principe; Collaboratore tecnico: Mauro Buonfrate; Preparatore atletico: Giovanni Colagiovanni; Preparatore dei portieri: Antonio Maggi; Match analyst: Riccardo Manno; Nutrizionista: Jacopo Tadini, Medici: Beatrice Bocchi e Gloria Modica; Fisioterapista: Simone Belcastro.