Calcio a 5: la finalissima della Champions League sarà fra Sporting e Palma

La prima emozionante giornata della Final Four della Futsal Champions League 2026 è andata in archivio alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. Le semifinali hanno restituito i nomi delle squadre che si andranno a giocare il trofeo (domenica alle 18) e di quelle che invece si dovranno “accontentare” della gara valida per il 3-4° posto (domenica alle 15).

Cartagena-Sporting CP 8-9 d.t.t

Partita pazza fra gli spagnoli e i lusitani. I primi vanno in vantaggio 2-0 all’intervallo, reti di Waltinho e Francisco Cortes, mentre i secondi recuperano con Zicky e Felipe Valerio. E’ 2-2, si va ai supplementari: botta e risposta Tomas Paco e Gon Castejon decretano il 3-3.

Si va ai tiri di rigore, dove i portoghesi si dimostrano più freddi. Felipe Valerio griffa il penalty decisivo per lo Sporting che ottiene il pass per la finale: l’ottava della sua storia.

Palma Futsal-Etoile Lavalloise 11-10 d.t.r

Ai francesi sfugge una possibilità clamorosa di fare la storia. I transalpini vanno addirittura in vantaggio 2-6 nel primo tempo venendo trascinati da un Guirio che cala il tris. Nella ripresa però gli spagnoli reagiscono clamorosamente: Fabinho si carica sulle spalle i suoi fino al 6-6. E’ parità: vuol dire supplementari. All’overtime però la situazione non si muove. Si procede quindi con i rigori, che premiano il Palma: Piqueras è l’ultimo a segnare al termine di una serie molto lunga.

Il Palma Futsal raggiunge così la quarta finale consecutiva, con la chance di provare a ottenere un incredibile poker di vittorie.

UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE 2026

FINAL FOUR – PESARO FUTSAL ARENA – PESARO

SEMIFINALI – VENERDÌ 8 MAGGIO

X) CARTAGENA COSTA CALIDA-SPORTING CP 8-9 d.t.r.

Y) PALMA FUTSAL-ETOILE LAVALLOISE 11-10 d.t.r.

FINALI – DOMENICA 10 MAGGIO

3° posto) CARTAGENA COSTA CALIDA-ETOILE LAVALLOISE ore 15

1° posto) SPORTING CP-PALMA FUTSAL ore 18, diretta Sky Sport

ALBO D’ORO UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE (DAL 2002 AL 2018 UEFA FUTSAL CUP)

2025: Illes Balears Palma; 2024: llles Balears Palma; 2023: llles Balears Palma; 2022: Barça; 2021: Sporting CP; 2020: Barça; 2019: Sporting CP; 2018: Inter FS; 2017: Inter FS; 2016: Ugra Yugorsk ; 2015: Kairat Almaty; 2014: Barça; 2013: Kairat Almaty; 2012: Barça; 2011: Montesilvano; 2010: Benfica; 2009: Inter FS; 2008: Sinara Ekaterinburg; 2007: FC Dynamo; 2006: Inter FS; 2005: Action 21 Charleroi; 2004: Inter FS; 2003: Playas de Castellón; 2002: Playas de Castellón