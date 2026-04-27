Calcio a 5: penultimo turno di regular season rovente in Serie A

Dopo le partite del weekend, la Serie A 2025-2026 di calcio a 5 non si ferma. Arriva subito il 29esimo e penultimo turno della regular season, che potrebbe aiutare a definire ancora meglio la classifica a 80 minuti dal termine delle ostilità, prima di capire chi si giocherà la strada verso lo scudetto e chi invece dovrà fare i conti con la zona retrocessione.

Tutte le gare in contemporanea, martedì 28 aprile alle ore 20.30, con la Roma 1927 a riposare. Si va da Meta Catania-Active Network a Mantova-Sporting Sala Consilina. Nel mezzo Feldi Eboli-Capurso, Fortitudo Pomezia-Came Treviso, Napoli-L84 Torino, Cosenza-Genzano e Sandro Abate-CDM Futsal.

I siciliani puntano a confermare il primato in classifica, approfittando dello scontro fra Napoli e L84 Torino, mentre Feldi Eboli e Capurso si guarderanno faccia a faccia, ognuna con i propri interessi fra griglia playoff e situazione playout o salvezza diretta. Gara pesanti, soprattutto guardando in basso, Fortitudo Pomezia-Came Treviso e Feldi Eboli-Capurso, con invece la Sandro Abate che ha una chance incredibile per certificare la post season.

Una specie di “tutti contro tutti” che si ripeterà anche il prossimo 2 maggio, quando con il 30esimo e ultimo turno si avranno i verdetti definitivi dalla regular season della Serie A di calcio a 5 2026-2027.