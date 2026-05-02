Brasilia, Italia a due facce: avanti le azzurre, out Cottafava/Dal Corso

Altra giornata in chiaroscuro per gli italiani nel torneo Elite 16 di Brasilia, che entra nel vivo con la fase ad eliminazione diretta, alla quale si sono qualificate tutte e tre le coppie azzurre presenti in Brasile. La corsa di Cottafava/Dal Corso in campo maschile si è chiusa con un poco esaltante 17° posto. Gli azzurri erano riusciti a conquistare il posto nella fase ad eliminazione diretta, entrando come lucky loser (le quattro peggiori terze classificate), ma la loro corsa si è fermata subito al termine di una battaglia contro i francesi Chouikh/Genevieve-Gardoque.

Ancora in corsa, invece, le due coppie inserite nel torneo femminile. Orsi Toth/Gottardi hanno completato l’opera vincendo il loro girone e sono agli ottavi di finale, dove affronteranno domani le sorelle svizzere Vergè Deprè, mentre Scampoli/Bianchi affronteranno nella notte italiana le brasiliane Thamela/Victoria per conquistare un posto negli ottavi di finale.

In campo maschile era iniziata bene la giornata di Cottafava/Dal Corso, che nell’ultima sfida del girone preliminare avevano superato 2-1 i brasiliani Vinicius/Heitor. Gli azzurri si sono aggiudicati senza troppi patemi il primo set 21-15. Nel secondo parziale gli italiani hanno subito la reazione dei padroni di casa che hanno guadagnato un piccolo vantaggio nella parte centrale del set e lo hanno mantenuto fino alla fine (21-18). Nel terzo set equilibrio spezzato da un break azzurro nel finale per il 15-11 conclusivo a favore della coppia italiana.

Nel turno dei lucky loser, però, gli azzurri si sono arresi in due set molto combattuti alla coppia francese Chouikh/Genevieve-Gardoque, che sta crescendo a vista d’occhio. Nel primo set si gioca punto a punto e sono i transalpini a spuntarla in volata con il punteggio di 22-20. Nel secondo set qualche rammarico in più per gli azzurri che sprecano un buon vantaggio, si fanno riprendere e nel finale, ancora ai vantaggi, cedono con il punteggio di 23-21, dovendosi accontentare del 17° posto, che non rispecchia le loro ambizioni della vigilia.

In campo femminile Reka Orsi Toth e Valentina Gottardi concedono anche il tris, battendo 2-0 le padrone di casa Taiana Lima/Talita al termine di un match a senso unico. Le azzurre giocano un ottimo primo set distanziando progressivamente le rivali e vincendo 21-14. Nel secondo parziale le brasiliane tengono la scia delle azzurre ma si arrendono all’allungo finale di Orsi Toth/Gottardi, che vincono 21-16 e domani affronteranno le sorelle svizzere Anouk e Zoè Vergè Deprè con l’obiettivo di conquistare un posto nei quarti.

A caccia della qualificazione anche Claudia Scampoli e Giada Bianchi, che oggi hanno iniziato non benissimo la giornata perdendo 2-0 contro le campionesse del mondo lettoni Tina/Anastasija. La coppia lettone è partita forte nel primo set vincendo 21-16. Molto più equilibrato il secondo parziale, con le due coppie sempre molto vicine e lo scatto finale delle campionesse iridate che hanno vinto 21-19. Difficile il compito delle azzurre nella notte italiana: raggiungere gli ottavi cercando di battere le solide Thamela/Victoria nel turno di lucky loser.