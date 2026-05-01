Gottardi/Orsi Toth tornano e fanno subito paura: doppietta vincente a Brasilia!

Rientro col botto per Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth che fanno il pieno di vittorie nella prima giornata del torneo femminile dell’Elite 16 di Brasilia. La coppia italiana, che aveva saltato il primo scorcio di stagione a causa dell’infortunio alla spalla di Gottardi, ha iniziato la sua avventura battendo in due set le statunitensi Anderson/Chacon.

Nel primo set le azzurre hanno allungato due volte, sono state riprese dalle rivali (6-3 e 12-10) ma l’accelerazione decisiva arriva nel finale a favore delle italiane che vincono 21-17. Anche la prima parte del secondo set è ad elastico con Gottardi/Orsi Toth che si portano sul 9-3, poi, una volta riprese, ripartono di slancio per il 13-9 che mette in ginocchio le statunitensi che si arrendono con il punteggio di 21-12.

Molto più combattuto il secondo incontro per Gottardi/Orsi Toth che hanno superato 2-1 le tedesche Paul/Kunst. Nel primo set, avanti 9-6, le azzurre subiscono un parziale di 3-9 e vanno sotto (12-15). Nel finale le tedesche allungano ulteriormente e vincono 21-16. Nel secondo set arriva la reazione delle azzurre che partono forte e si portano sul 13-7. Le tedesche rimontano fino al 16-14 ma nel finale sono le azzurre ad avere la meglio con il punteggio di 21-17. Nel tie break grande equilibrio fino al 9-9, poi un break di 4-1 ha permesso alle azzurre di spiccare il volo fino al 15-11 conclusivo. Oggi terzo e ultimo match del girone per Gottardi/Orsi Toth contro le padrone di casa Taiana Lima/Talita alle 18.00, con in palio il primo posto nella pool.

Un successo e una sconfitta, invece, per Claudia Scampoli e Giada Bianchi che hanno incontrato qualche problema al debutto contro le statunitensi Quiggle/Loreen, che si sono imposte con il punteggio di 2-0. Nel primo set partenza a razzo delle statunitensi (11-6) e la rimonta delle azzurre si ferma sul 21-18. Nel secondo parziale Quiggle/Loreen partono ancora forte, si portano sul 12-7, subiscono la rimonta delle italiane che si avvicinano fino al 15-13 ma riescono ad avere la meglio con il punteggio di 21-17.

Nel secondo incontro, decisivo per il superamento del turno, Scampoli/Bianchi sono riuscite ad avere la meglio in due set sulle brasiliane Hegeile/Vitoria. La coppia azzurra nel primo set, dopo un avvio equilibrato, scatta avanti 14-10 e allunga sul 17-11, chiudendo a proprio favore con il punteggio di 21-15. Equilibrio anche in avvio di secondo set con le azzurre che riescono a guadagnare il vantaggio decisivo nella parte centrale fino al 17-13 e gestiscono al meglio il finale vincendo 21-18. Oggi alle 21.00 Scampoli/Bianchi affronteranno le campionesse del mondo lettoni Tina/Anastasija.

Arriva invece la seconda sconfitta, messa ampiamente in bilancio alla vigilia, per gli azzurri Cottafava/Dal Corso, che sono stati surclassati dalla coppia argento all’ultimo Mondiale, gli svedesi Hölting Nilsson/Andersson. Nel primo set la coppia scandinava ha lasciato le briciole agli azzurri, partendo fortissimo (12-5) e gestendo senza problemi fino al 21-11. Nel secondo set grande equilibrio fino al 10-9, poi il break decisivo per gli svedesi che si sono portati sul 15-9, proseguendo fino al 21-13 conclusivo. Oggi sfida decisiva per il passaggio del turno per gli azzurri che affronteranno alle 17.00 i brasiliani Vinicius/Heitor.

TORNEO MASCHILE

Pool A

Åhman/Hellvig SWE [1] – Caldwell/La Bouliere USA [24] [Q] 2-0 (21-11, 21-10)

Chouikh/Genevieve-Gardoque FRA [12] – Grimalt M./Grimalt E. CHI [13] 1-2 (21-19, 13-21, 10-15)

Åhman/Hellvig SWE [1] – Grimalt M./Grimalt E. CHI [13] 2-0 (21-16, 21-14)

Chouikh/Genevieve-Gardoque FRA [12] – Caldwell/La Bouliere USA [24] [Q] 2-1 (21-19, 16-21, 15-10)

01-May 09:00 Åhman/Hellvig SWE [1] – Chouikh/Genevieve-Gardoque FRA [12]

01-May 09:00 Grimalt M./Grimalt E. CHI [13] – Caldwell/La Bouliere USA [24] [Q]

Pool B

Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [2] – Vinicius/Heitor BRA [23] [Q] 2-0 (21-11, 21-12)

Crabb/Benesh USA [11] – Cottafava/Dal Corso ITA [14] 2-1 (16-21, 21-18, 15-5)

Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [2] – Cottafava/Dal Corso ITA [14] 2-0 (21-11, 21-13)

Crabb/Benesh USA [11] – Vinicius/Heitor BRA [23] [Q] 2-0 (21-15, 27-25)

01-May 12:00 Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [2] – Crabb/Benesh USA [11]

01-May 12:00 Cottafava/Dal Corso ITA [14] – Vinicius/Heitor BRA [23] [Q]

Pool C

Rotar/Gauthier-Rat FRA [10] – Schalk/Shaw USA [15] 1-2 (13-21, 21-19, 11-15)

Daubas/Aye, C. FRA [3] – Brewster/Webber USA [22] [Q] 2-1 (16-21, 21-18, 15-13)

Rotar/Gauthier-Rat FRA [10] – Brewster/Webber USA [22] [Q] 2-0 (21-16, 21-13)

Daubas/Aye, C. FRA [3] – Schalk/Shaw USA [15] 2-0 (23-21, 21-19)

01-May 09:00 Schalk/Shaw USA [15] – Brewster/Webber USA [22] [Q]

01-May 10:00 Daubas/Aye, C. FRA [3] – Rotar/Gauthier-Rat FRA [10]

Pool D

Plavins/Fokerots LAT [4] – Friedli/Jordan SUI [21] [Q] 2-0 (21-15, 21-17)

Łosiak/Bryl POL [9] – Capogrosso N./Capogrosso T. ARG [16] [Q] 2-1 (19-21, 21-16, 15-12)

Plavins/Fokerots LAT [4] – Capogrosso N./Capogrosso T. ARG [16] [Q] 2-0 (21-17, 21-17)

Łosiak/Bryl POL [9] – Friedli/Jordan SUI [21] [Q] 2-0 (21-13, 21-16)

01-May 11:00 Plavins/Fokerots LAT [4] – Łosiak/Bryl POL [9]

01-May 12:00 Capogrosso N./Capogrosso T. ARG [16] [Q] – Friedli/Jordan SUI [21] [Q]

Pool E

Mol, A./Sørum, C. NOR [5] – Arthur/Adrielson BRA [20] [Q] 1-2 (15-21, 21-14, 12-15)

Mol, H./Berntsen NOR [8] – Krattiger/Dillier SUI [17] [Q] Injury Team B

Mol, A./Sørum, C. NOR [5] – Krattiger/Dillier SUI [17] [Q] Injury Team B

Mol, H./Berntsen NOR [8] – Arthur/Adrielson BRA [20] [Q] 2-1 (21-13, 18-21, 15-12)

01-May 10:00 Mol, A./Sørum, C. NOR [5] – Mol, H./Berntsen NOR [8]

01-May 10:00 Krattiger/Dillier SUI [17] [Q] – Arthur/Adrielson BRA [20] [Q]

Pool F

Andre/Renato BRA [6] – Luini/Immers NED [19] [Q] 0-2 (17-21, 20-22)

Hammarberg/Berger T. AUT [7] – Schachter/Pickett CAN [18] [Q] 2-0 (21-19, 21-11)

Andre/Renato BRA [6] – Schachter/Pickett CAN [18] [Q] 2-0 (21-18, 21-19)

Hammarberg/Berger T. AUT [7] – Luini/Immers NED [19] [Q] 2-0 (21-18, 22-20)

01-May 11:00 Andre/Renato BRA [6] – Hammarberg/Berger T. AUT [7]

01-May 11:00 Schachter/Pickett CAN [18] [Q] – Luini/Immers NED [19] [Q]

TORNEO FEMMINILE

Pool A

Carol/Rebecca BRA [1] – Shields/Tan USA [24] [Q] 2-0 (21-16, 21-17)

Anouk/Zoé SUI [12] – Mäder/Kernen SUI [13] 0-2 (14-21, 19-21)

Carol/Rebecca BRA [1] – Mäder/Kernen SUI [13] 2-0 (21-18, 22-20)

Anouk/Zoé SUI [12] – Shields/Tan USA [24] [Q] 2-0 (21-18, 21-19)

01-May 16:00 Carol/Rebecca BRA [1] – Anouk/Zoé SUI [12]

01-May 16:00 Mäder/Kernen SUI [13] – Shields/Tan USA [24] [Q]

Pool B

Tina/Anastasija LAT [2] – Hegeile/Vitoria BRA [23] [Q] 2-0 (21-16, 21-15)

Scampoli/Bianchi ITA [11] – Quiggle/Loreen USA [14] [Q] 0-2 (18-21, 17-21)

Tina/Anastasija LAT [2] – Quiggle/Loreen USA [14] [Q] 2-0 (22-20, 21-13)

Scampoli/Bianchi ITA [11] – Hegeile/Vitoria BRA [23] [Q] 2-0 (21-15, 21-18)

01-May 15:00 Quiggle/Loreen USA [14] [Q] – Hegeile/Vitoria BRA [23] [Q]

01-May 16:00 Tina/Anastasija LAT [2] – Scampoli/Bianchi ITA [11]

Pool C

Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [3] – Anderson/Chacon USA [22] [Q] 2-0 (21-17, 21-12)

Taiana Lima/Talita BRA [10] – Paul/Kunst GER [15] [Q] 2-0 (21-18, 21-18)

Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [3] – Paul/Kunst GER [15] [Q] 2-1 (15-21, 21-17, 15-11)

Taiana Lima/Talita BRA [10] – Anderson/Chacon USA [22] [Q] 2-1 (21-23, 21-18, 32-30)

01-May 13:00 Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [3] – Taiana Lima/Talita BRA [10]

01-May 13:00 Paul/Kunst GER [15] [Q] – Anderson/Chacon USA [22] [Q]

Pool D

Ana Patrícia/Duda BRA [4] – Vieira/Chamereau FRA [21] [Q] 2-0 (21-18, 21-19)

Sandra/Anna GER [9] – Yan X./X. Y. Xia CHN [16] [Q] 2-0 (21-17, 21-17)

Ana Patrícia/Duda BRA [4] – Yan X./X. Y. Xia CHN [16] [Q] 2-1 (21-12, 16-21, 15-9)

Sandra/Anna GER [9] – Vieira/Chamereau FRA [21] [Q] 2-0 (21-19, 21-18)

01-May 15:00 Ana Patrícia/Duda BRA [4] – Sandra/Anna GER [9]

01-May 15:00 Yan X./X. Y. Xia CHN [16] [Q] – Vieira/Chamereau FRA [21] [Q]

Pool E

Kraft/Cheng USA [8] – Van Winkle/Phillips USA [17] [Q] 2-0 (21-14, 21-13)

Thamela/Victoria BRA [5] – Klinger D./Klinger R. AUT [20] [Q] 0-2 (19-21, 16-21)

Kraft/Cheng USA [8] – Klinger D./Klinger R. AUT [20] [Q] 2-1 (16-21, 21-17, 15-13)

Thamela/Victoria BRA [5] – Van Winkle/Phillips USA [17] [Q] 2-0 (21-18, 21-16)

01-May 13:00 Van Winkle/Phillips USA [17] [Q] – Klinger D./Klinger R. AUT [20] [Q]

01-May 14:00 Thamela/Victoria BRA [5] – Kraft/Cheng USA [8]

Pool F

Brunner/Hüberli SUI [6] – Savvy/Newberry USA [19] [Q] 2-1 (21-14, 12-21, 15-12)

Stam/Schoon NED [7] – Urango/Rice USA [18] [Q] 2-1 (21-17, 17-21, 15-12)

Brunner/Hüberli SUI [6] – Urango/Rice USA [18] [Q] 2-0 (21-17, 21-16)

Stam/Schoon NED [7] – Savvy/Newberry USA [19] [Q] 2-0 (21-17, 21-15)

01-May 14:00 Brunner/Hüberli SUI [6] – Stam/Schoon NED [7]

01-May 14:00 Urango/Rice USA [18] [Q] – Savvy/Newberry USA [19] [Q]