Scatta l’Elite 16 di Brasilia: sconfitta per Cottafava/Dal Corso, attesa per le coppie azzurre femminili

Inizia con una sconfitta di misura l’avventura della coppia italiana composta da Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso nell’Elite 16 di Brasilia. La coppia italiana, inserita in un vero e proprio girone di ferro, ha debuttato contro una delle coppie che più ha impressionato in questo primo scorcio di stagione, gli statunitensi Benesh/Crabb, che giocano assieme da pochi mesi, nei quali però sono riusciti a salire sul terzo gradino del podio nell’Elite 16 di Joao Pessoa, perdendo 2-1.

La partita era iniziata benissimo per gli italiani che nel primo set sono scattati avanti 9-3 ed hanno tenuto a debita distanza gli avversari riuscendo ad avere la meglio con il punteggio di 21-16. Nel secondo set, dopo una prima fase di equilibrio, gli statunitensi hanno tentato la fuga sul 12-9 ma Cottafava/Dal Corso, grazie al servizio, li hanno ripresi sul 12 pari, salvo poi subire un altro break di 3-0 che ha lanciato gli americani sul 15-12. Gli azzurri sono tornati in scia sul 17-16 ma nel finale Benesh/Crabb hanno avuto qualcosa in più ed hanno pareggiato il conto (18-16).

Tie break senza storia con gli statunitensi che hanno da subito messo in difficoltà la coppia italiana volando sull’8-2 e gestendo al meglio anche la seconda parte di set fino al 15-5 conclusivo. Oggi alle 20.00 ora italiana Cottafava/Dal Corso se la vedranno con i vice campioni mondiali, i giovani svedesi Hölting Nilsson/Andersson, che hanno debuttato con una vittoria e che in stagione, dopo due noni posti, sono saliti sul secondo gradino del podio a Saquarema. Domani alle 17.00, invece, gli azzurri sfideranno i brasiliani Vinicius/Heitor, provenienti dalle qualificazioni.

Il torneo di Brasilia, che inizia oggi con le prime sfide dei gironi, segna un passaggio importante per le coppie italiane al femminile, con due situazioni molto diverse ma ugualmente interessanti da seguire: da un lato il ritorno in campo di Gottardi/Orsi Toth, dall’altro la continuità di rendimento di Scampoli/Bianchi, già protagoniste nelle prime uscite stagionali.

Per Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth si tratta del debutto stagionale nel circuito Elite dopo settimane complicate. L’infortunio alla spalla che ha condizionato Gottardi nella prima parte dell’anno ha inevitabilmente rallentato la preparazione della coppia azzurra, che a Brasilia ritrova il ritmo gara in un contesto subito impegnativo. Inserite nella Pool C, le italiane esordiranno oggi alle 14.00 contro le statunitensi Anderson/Chacon, coppia proveniente dalle qualificazioni, prima di tornare in campo nel pomeriggio brasiliano (ore 22.00 italiane) contro le tedesche Paul/Kunst. Il girone si chiuderà domani alle 20.00 con la sfida di alto profilo contro le brasiliane Taiana Lima/Talita, avversarie esperte e particolarmente insidiose sulla sabbia di casa. Per Gottardi/Orsi Toth l’obiettivo principale sarà ritrovare feeling e continuità, più che il risultato immediato, anche se il livello della coppia lascia pensare a un potenziale passaggio del turno.

Situazione differente per Claudia Scampoli e Giada Bianchi, già rodate e in crescita. La coppia azzurra è alla terza uscita stagionale dopo i risultati molto incoraggianti ottenuti nelle tappe precedenti del circuito: il quarto posto a João Pessoa e il quinto a Tlaxcala hanno confermato la competitività del duo italiano anche a livello Elite. Inserite nella Pool B, Scampoli/Bianchi debutteranno oggi alle 17.00 contro le statunitensi Quiggle/Loreen, per poi affrontare in nottata (1.oo ora italiana) le brasiliane Hegeile/Vitoria. Il match più atteso sarà però quello di domani alle 21.00 contro le lettoni Tina/Anastasija, coppia di alta classifica e vero banco di prova per misurare le ambizioni delle azzurre.

TORNEO MASCHILE

Qualificazione: Nicolaidis/Carracher AUS [3] – Caldwell/La Bouliere USA [14] 1-2 (21-18, 15-21, 13-15)

Luini/Immers NED [5] – Adelmo/Mateus BRA [12] 2-1 (21-14, 19-21, 15-12)

Friedli/Jordan SUI [9] – Amieva/Bueno ARG [8] 2-1 (21-18, 14-21, 16-14)

Sepka/Sedlak CZE [7] – Brewster/Webber USA [10] 0-2 (20-22, 21-23)

Just/Wüst GER [13] – Arthur/Adrielson BRA [4] 1-2 (16-21, 21-19, 11-15)

Krattiger/Dillier SUI [1] – Vitor Felipe/Felipe Alves BRA [16] 2-0 (21-17, 21-13)

Zuliani/Joao Mares BRA [15] – Schachter/Pickett CAN [2] 0-2 (10-21, 18-21)

Vinicius/Heitor BRA [11] – Crabb Tr./Harrison USA [6] 2-1 (21-18, 17-21, 15-12)

Pool A

Åhman/Hellvig SWE [1] – Caldwell/La Bouliere USA [24] [Q] 2-0 (21-11, 21-10)

Chouikh/Genevieve-Gardoque FRA [12] – Grimalt M./Grimalt E. CHI [13] 1-2 (21-19, 13-21, 10-15)

30-Apr 13:00 Åhman/Hellvig SWE [1] – Grimalt M./Grimalt E. CHI [13]

30-Apr 13:00 Chouikh/Genevieve-Gardoque FRA [12] – Caldwell/La Bouliere USA [24] [Q]

01-May 09:00 Åhman/Hellvig SWE [1] – Chouikh/Genevieve-Gardoque FRA [12]

01-May 09:00 Grimalt M./Grimalt E. CHI [13] – Caldwell/La Bouliere USA [24] [Q]

Pool B

Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [2] – Vinicius/Heitor BRA [23] [Q] 2-0 (21-11, 21-12)

Crabb/Benesh USA [11] – Cottafava/Dal Corso ITA [14] 2-1 (16-21, 21-18, 15-5)

30-Apr 15:00 Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [2] – Cottafava/Dal Corso ITA [14]

30-Apr 15:00 Crabb/Benesh USA [11] – Vinicius/Heitor BRA [23] [Q]

01-May 12:00 Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [2] – Crabb/Benesh USA [11]

01-May 12:00 Cottafava/Dal Corso ITA [14] – Vinicius/Heitor BRA [23] [Q]

Pool C

Daubas/Aye, C. FRA [3] – Brewster/Webber USA [22] [Q] 2-1 (16-21, 21-18, 15-13)

Rotar/Gauthier-Rat FRA [10] – Schalk/Shaw USA [15] 1-2 (13-21, 21-19, 11-15)

30-Apr 13:00 Rotar/Gauthier-Rat FRA [10] – Brewster/Webber USA [22] [Q]

30-Apr 14:00 Daubas/Aye, C. FRA [3] – Schalk/Shaw USA [15]

01-May 09:00 Schalk/Shaw USA [15] – Brewster/Webber USA [22] [Q]

01-May 10:00 Daubas/Aye, C. FRA [3] – Rotar/Gauthier-Rat FRA [10]

Pool D

Plavins/Fokerots LAT [4] – Friedli/Jordan SUI [21] [Q] 2-0 (21-15, 21-17)

Łosiak/Bryl POL [9] – Capogrosso N./Capogrosso T. ARG [16] [Q] 2-1 (19-21, 21-16, 15-12)

30-Apr 15:00 Plavins/Fokerots LAT [4] – Capogrosso N./Capogrosso T. ARG [16] [Q]

30-Apr 16:00 Łosiak/Bryl POL [9] – Friedli/Jordan SUI [21] [Q]

01-May 11:00 Plavins/Fokerots LAT [4] – Łosiak/Bryl POL [9]

01-May 12:00 Capogrosso N./Capogrosso T. ARG [16] [Q] – Friedli/Jordan SUI [21] [Q]

Pool E

Mol, A./Sørum, C. NOR [5] – Arthur/Adrielson BRA [20] [Q] 1-2 (15-21, 21-14, 12-15)

Mol, H./Berntsen NOR [8] – Krattiger/Dillier SUI [17] [Q] Injury Team B

30-Apr 14:00 Mol, H./Berntsen NOR [8] – Arthur/Adrielson BRA [20] [Q]

30-Apr 14:00 Mol, A./Sørum, C. NOR [5] – Krattiger/Dillier SUI [17] [Q]

01-May 10:00 Mol, A./Sørum, C. NOR [5] – Mol, H./Berntsen NOR [8]

01-May 10:00 Krattiger/Dillier SUI [17] [Q] – Arthur/Adrielson BRA [20] [Q]

Pool F

Andre/Renato BRA [6] – Luini/Immers NED [19] [Q] 0-2 (17-21, 20-22)

Hammarberg/Berger T. AUT [7] – Schachter/Pickett CAN [18] [Q] 2-0 (21-19, 21-11)

30-Apr 16:00 Hammarberg/Berger T. AUT [7] – Luini/Immers NED [19] [Q]

30-Apr 16:00 Andre/Renato BRA [6] – Schachter/Pickett CAN [18] [Q]

01-May 11:00 Andre/Renato BRA [6] – Hammarberg/Berger T. AUT [7]

01-May 11:00 Schachter/Pickett CAN [18] [Q] – Luini/Immers NED [19] [Q]

TORNEO FEMMINILE

Qualificazione: Polley/MacDonald NZL [1] – Hegeile/Vitoria BRA [16] 0-2 (19-21, 13-21)

Savvy/Newberry USA [5] – Carol Horta/Elize Maia BRA [12] 2-0 (21-19, 21-19)

Lunio/Okla POL [13] – Urango/Rice USA [4] 0-2 (12-21, 17-21)

Michelle/Corrales PAR [7] – Anderson/Chacon USA [10] 1-2 (21-13, 21-23, 12-15)

Andressa/Tainá BRA [15] – Van Winkle/Phillips USA [2] 0-2 (11-21, 10-21)

Kyce/Simonetti BRA [9] – Vieira/Chamereau FRA [8] 1-2 (8-21, 21-19, 10-15)

van Driel, E./Konink NED [11] – Klinger D./Klinger R. AUT [6] 0-2 (14-21, 11-21)

Verena/Thainara BRA [3] – Shields/Tan USA [14] 1-2 (15-21, 21-17, 11-15)

Pool A

30-Apr 12:00 Carol/Rebecca BRA [1] – Shields/Tan USA [24] [Q]

30-Apr 12:00 Anouk/Zoé SUI [12] – Mäder/Kernen SUI [13]

30-Apr 20:00 Carol/Rebecca BRA [1] – Mäder/Kernen SUI [13]

30-Apr 20:00 Anouk/Zoé SUI [12] – Shields/Tan USA [24] [Q]

01-May 16:00 Carol/Rebecca BRA [1] – Anouk/Zoé SUI [12]

01-May 16:00 Mäder/Kernen SUI [13] – Shields/Tan USA [24] [Q]

Pool B

30-Apr 11:00 Tina/Anastasija LAT [2] – Hegeile/Vitoria BRA [23] [Q]

30-Apr 12:00 Scampoli/Bianchi ITA [11] – Quiggle/Loreen USA [14] [Q]

30-Apr 19:00 Tina/Anastasija LAT [2] – Quiggle/Loreen USA [14] [Q]

30-Apr 20:00 Scampoli/Bianchi ITA [11] – Hegeile/Vitoria BRA [23] [Q]

01-May 15:00 Quiggle/Loreen USA [14] [Q] – Hegeile/Vitoria BRA [23] [Q]

01-May 16:00 Tina/Anastasija LAT [2] – Scampoli/Bianchi ITA [11]

Pool C

30-Apr 09:00 Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [3] – Anderson/Chacon USA [22] [Q]

30-Apr 09:00 Taiana Lima/Talita BRA [10] – Paul/Kunst GER [15] [Q]

30-Apr 17:00 Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [3] – Paul/Kunst GER [15] [Q]

30-Apr 17:00 Taiana Lima/Talita BRA [10] – Anderson/Chacon USA [22] [Q]

01-May 13:00 Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [3] – Taiana Lima/Talita BRA [10]

01-May 13:00 Paul/Kunst GER [15] [Q] – Anderson/Chacon USA [22] [Q]

Pool D

30-Apr 11:00 Ana Patrícia/Duda BRA [4] – Vieira/Chamereau FRA [21] [Q]

30-Apr 11:00 Sandra/Anna GER [9] – Yan X./X. Y. Xia CHN [16] [Q]

30-Apr 19:00 Ana Patrícia/Duda BRA [4] – Yan X./X. Y. Xia CHN [16] [Q]

30-Apr 19:00 Sandra/Anna GER [9] – Vieira/Chamereau FRA [21] [Q]

01-May 15:00 Ana Patrícia/Duda BRA [4] – Sandra/Anna GER [9]

01-May 15:00 Yan X./X. Y. Xia CHN [16] [Q] – Vieira/Chamereau FRA [21] [Q]

Pool E

30-Apr 09:00 Kraft/Cheng USA [8] – Van Winkle/Phillips USA [17] [Q]

30-Apr 10:00 Thamela/Victoria BRA [5] – Klinger D./Klinger R. AUT [20] [Q]

30-Apr 17:00 Kraft/Cheng USA [8] – Klinger D./Klinger R. AUT [20] [Q]

30-Apr 18:00 Thamela/Victoria BRA [5] – Van Winkle/Phillips USA [17] [Q]

01-May 13:00 Van Winkle/Phillips USA [17] [Q] – Klinger D./Klinger R. AUT [20] [Q]

01-May 14:00 Thamela/Victoria BRA [5] – Kraft/Cheng USA [8]

Pool F

30-Apr 10:00 Brunner/Hüberli SUI [6] – Savvy/Newberry USA [19] [Q]

30-Apr 10:00 Stam/Schoon NED [7] – Urango/Rice USA [18] [Q]

30-Apr 18:00 Brunner/Hüberli SUI [6] – Urango/Rice USA [18] [Q]

30-Apr 18:00 Stam/Schoon NED [7] – Savvy/Newberry USA [19] [Q]

01-May 14:00 Brunner/Hüberli SUI [6] – Stam/Schoon NED [7]

01-May 14:00 Urango/Rice USA [18] [Q] – Savvy/Newberry USA [19] [Q]