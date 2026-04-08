Beach volley, la coppia Cottafava/Dal Corso ridà finalmente slancio al settore maschile. E le prospettive…

Il beach volley maschile italiano torna a respirare aria di alto livello internazionale grazie alla crescita della coppia formata da Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso, oggi punto di riferimento del movimento azzurro. Il successo conquistato nel Challenge di Nayarit, in Messico, rappresenta molto più di una semplice vittoria: è un segnale forte, concreto, che riaccende le ambizioni di un settore che negli ultimi anni aveva faticato a trovare continuità ai vertici del circuito mondiale.

Non è un caso che per ritrovare un trionfo italiano in un torneo di questo livello si debba tornare indietro di oltre tre anni, al successo di Rossi/Lupo a Torquay nel 2022. Un digiuno lungo, che rende ancora più significativo il percorso di crescita della coppia allenata da Paolo Nicolai, capace di costruire nel tempo un’identità precisa dopo un primo anno complesso, segnato da difficoltà e risultati altalenanti.

A Nayarit, però, si è vista una squadra diversa: più solida, più lucida e soprattutto più continua. La finale contro gli olandesi Immers/Luini è stata la sintesi perfetta di questa evoluzione, con un successo netto in due set maturato grazie a un servizio incisivo e a una gestione ordinata dei momenti chiave. Un torneo giocato con autorità, che ha mostrato un livello tecnico ormai competitivo anche contro coppie di alto profilo.

Il salto nel ranking è la naturale conseguenza di questo percorso: Cottafava/Dal Corso sono saliti fino alla posizione numero 21, avvicinandosi sempre di più alla top 20 e consolidando la propria presenza nei tabelloni principali dei tornei più importanti. Un aspetto fondamentale per garantire continuità di crescita e confronto con le migliori coppie del mondo.

Ora arriva la prova più attesa: l’Elite 16 di Saquarema, primo appuntamento stagionale nel circuito maggiore con accesso diretto al main draw. Qui il livello si alza ulteriormente, con tutte le coppie di vertice presenti, dai campioni olimpici Åhman/Hellvig ai norvegesi Mol/Sørum, passando per le principali realtà europee e sudamericane. Un contesto ideale per capire a che punto sia realmente il percorso degli azzurri.

Le prospettive sono interessanti. La coppia italiana ha dimostrato di avere struttura tecnica, solidità mentale e margini di miglioramento, elementi indispensabili per ambire a un ruolo stabile nell’élite mondiale. Il lavoro di Nicolai sta dando frutti evidenti, soprattutto nella costruzione di un sistema di gioco efficace e nella gestione dei momenti delicati.

Il movimento maschile italiano, che negli anni ha vissuto grandi soddisfazioni, sembra aver trovato una nuova base su cui ripartire. Cottafava e Dal Corso rappresentano oggi una speranza concreta, non solo per i risultati immediati, ma anche per la prospettiva di riportare stabilmente l’Italia tra le protagoniste del beach volley internazionale.