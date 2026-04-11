Beach Volley
Cottafava/Dal Corso si fermano agli ottavi: Mol/Sørum troppo forti a Saquarema
Un sorteggio non proprio fortunato costa l’eliminazione al primo turno del torneo Elite 16 di Saquarema alla coppia azzurra composta da Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso che si trova davanti agli ottavi di finale i campioni olimpici di Tokyo e bronzo a Parigi Mol/Sorum e si arrende in due set, chiudendo con un comunque positivo nono posto l’avventura brasiliana.
La giornata era iniziata nel modo giusto per la coppia azzurra che aveva centrato il secondo posto e la qualificazione agli ottavi battendo 2-0 la coppia argentina Amieva/Bueno. Gli azzurri sono partiti con il freno a mano tirato, ad inseguire sull’8-12 ma hanno piazzato un break di 5-0 che li ha portati sul 13-12. Nella seconda parte del set Cottafava/Dal Corso hanno preso il largo sul 17-14 e hanno vinto 21-17. Secondo set senza storia con partenza a razzo della coppia italiana che si è portata sull’11-4 e poi ha mantenuto i rivali a distanza di sicurezza fino al 21-14 conclusivo.
Negli ottavi di finale l’urna ha riservato agli italiani una delle coppie più forti al mondo, i norvegesi Mol/Sorum che hanno lasciato pochi appigli alla coppia allenata da Paolo Nicolai. Nel primo set gli scandinavi sono scattati avanti 7-4 ed gli azzurri sono riusciti a mantenere la scia fino al 15-11, per poi subire un break di 4-0 che ha permesso a Mol/Sorum di vincere 21-14. Nel secondo parziale un break di 5-0 ha permesso ai norvegesi di volare sul 9-6 e poi sul 15-10. Finale senza particolari sussulti con Mol/Sorum che si sono imposti con il punteggio di 21-15.
Dai playoff sono emerse due coppie pronte a recitare un ruolo da outsider: gli statunitensi Evans/Budinger, capaci di superare in due set i brasiliani Arthur/Adrielson, e gli argentini Amieva/Bueno, che hanno avuto la meglio al tie break sui belgi Vercauteren/Van Langendonck, confermando grande solidità nei momenti chiave. Negli ottavi già disputati, segnali importanti arrivano dall’Austria con Hammarberg/Berger, che hanno eliminato con autorità Waller/Pristauz, mentre i polacchi Łosiak/Bryl hanno dominato nettamente contro Krattiger/Dillier, confermando il loro status di coppia esperta e pericolosa.
Proseguono senza particolari intoppi anche i percorsi delle teste di serie più alte: Mol/Sørum e Evandro/Arthur Lanci restano tra i principali candidati al titolo, così come gli svedesi Åhman/Hellvig, attesi da un banco di prova importante contro Amieva/Bueno. Grande equilibrio invece negli altri ottavi ancora in programma, con sfide aperte tra scuole europee e sudamericane. Il tabellone si sta quindi selezionando verso i quarti di finale, con un mix interessante tra favorite e outsider: la sensazione è che il livello sia altissimo e che ogni dettaglio, soprattutto nella gestione dei finali punto a punto, possa fare la differenza nella corsa alle medaglie.
Nel torneo femminile, invece, si è appena conclusa la fase a gironi e il quadro delle qualificate inizia a delineare un tabellone ricco di qualità ed equilibrio. Diverse coppie hanno già mostrato di poter puntare in alto, mentre altre si candidano a possibili sorprese nella fase a eliminazione diretta. Tra le protagoniste spiccano le brasiliane Carol/Rebecca, imbattute nella Pool A e capaci di imporsi anche nello scontro diretto decisivo contro Hughes/Batenhorst, dimostrando solidità e grande gestione dei momenti delicati. Percorso convincente anche per le statunitensi Cruz/Brasher, che hanno chiuso in crescendo confermandosi tra le coppie più continue del torneo.
Molto interessante anche quanto visto nella Pool C, dove le svizzere Mäder/Kernen hanno firmato un successo pesante contro Ana Patrícia/Duda, riaprendo completamente gli equilibri e candidandosi a ruolo di mina vagante. In grande evidenza pure le canadesi Melissa/Brandie, protagoniste di un girone dominato grazie a un sistema muro-difesa estremamente efficace. Non da meno la Pool E, con le brasiliane Thamela/Victoria capaci di imporsi anche nello scontro diretto con Brunner/Hüberli, mentre nella Pool F le statunitensi Kraft/Cheng hanno trovato continuità e fiducia, superando anche le olandesi Stam/Schoon.
TORNEO MASCHILE
Pool A:
Evandro/Arthur Lanci BRA [1] – Amieva/Bueno ARG [24] [Q] 2-0 (21-16, 21-14)
Grimalt M./Grimalt E. CHI [12] – Cottafava/Dal Corso ITA [13] [Q] 1-2 (21-18, 17-21, 13-15)
Evandro/Arthur Lanci BRA [1] – Cottafava/Dal Corso ITA [13] [Q] 2-1 (21-12, 13-21, 15-9)
Grimalt M./Grimalt E. CHI [12] – Amieva/Bueno ARG [24] [Q] 1-2 (19-21, 21-16, 11-15)
Cottafava/Dal Corso ITA [13] [Q] – Amieva/Bueno ARG [24] [Q] 2-0 (21-17, 21-14)
Evandro/Arthur Lanci BRA [1] – Grimalt M./Grimalt E. CHI [12] 2-0 (21-18, 21-16)
Pool B:
Åhman/Hellvig SWE [2] – Vercauteren/Van Langendonck BEL [23] [Q] 2-0 (22-20, 21-19)
Crabb/Benesh USA [11] [Q] – Andre/Renato BRA [14] 1-2 (21-17, 21-23, 16-18)
Åhman/Hellvig SWE [2] – Andre/Renato BRA [14] 2-0 (21-18, 21-13)
Crabb/Benesh USA [11] [Q] – Vercauteren/Van Langendonck BEL [23] [Q] 0-2 (22-24, 17-21)
Åhman/Hellvig SWE [2] – Crabb/Benesh USA [11] [Q] 2-1 (18-21, 21-19, 15-11)
Andre/Renato BRA [14] – Vercauteren/Van Langendonck BEL [23] [Q] 2-0 (21-11, 21-15)
Pool C:
Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [3] – Jonathan/Guto BRA [22] [Q] 2-0 (21-12, 21-14)
Rotar/Gauthier-Rat FRA [10] – Evans/Budinger USA [15] 2-0 (21-18, 21-18)
Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [3] – Evans/Budinger USA [15] 2-0 (21-15, 21-15)
Rotar/Gauthier-Rat FRA [10] – Jonathan/Guto BRA [22] [Q] 2-0 (21-13, 21-14)
Evans/Budinger USA [15] – Jonathan/Guto BRA [22] [Q] 2-1 (16-21, 21-14, 15-12)
Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [3] – Rotar/Gauthier-Rat FRA [10] Injury Team B
Pool D:
Daubas/Aye, C. FRA [4] – Nicolaidis/Carracher AUS [21] [Q] 2-1 (22-20, 17-21, 15-11)
Łosiak/Bryl POL [9] – George/Saymon BRA [16] 2-0 (21-12, 21-16)
Daubas/Aye, C. FRA [4] – George/Saymon BRA [16] 2-0 (21-11, 22-20)
Łosiak/Bryl POL [9] – Nicolaidis/Carracher AUS [21] [Q] 2-0 (21-13, 21-15)
Daubas/Aye, C. FRA [4] – Łosiak/Bryl POL [9] 1-2 (21-17, 13-21, 12-15)
George/Saymon BRA [16] – Nicolaidis/Carracher AUS [21] [Q] 0-2 (17-21, 17-21)
Pool E:
Mol, A./Sørum, C. NOR [5] – Adelmo/Mateus BRA [20] [Q] 2-0 (21-17, 21-18)
Hammarberg/Berger T. AUT [8] – Krattiger/Dillier SUI [17] [Q] 1-2 (23-21, 13-21, 14-16)
Mol, A./Sørum, C. NOR [5] – Krattiger/Dillier SUI [17] [Q] 2-0 (21-12, 21-14)
Hammarberg/Berger T. AUT [8] – Adelmo/Mateus BRA [20] [Q] 2-0 (21-11, 21-17)
Mol, A./Sørum, C. NOR [5] – Hammarberg/Berger T. AUT [8] 0-2 (16-21, 18-21)
Krattiger/Dillier SUI [17] [Q] – Adelmo/Mateus BRA [20] [Q] 2-0 (21-12, 21-13)
Pool F:
Plavins/Fokerots LAT [6] – Arthur/Adrielson BRA [19] [Q] 2-0 (21-19, 21-14)
Mol, H./Berntsen NOR [7] – Waller/Pristauz AUT [18] [Q] 0-2 (15-21, 16-21)
Plavins/Fokerots LAT [6] – Waller/Pristauz AUT [18] [Q] 0-2 (27-29, 16-21)
Mol, H./Berntsen NOR [7] – Arthur/Adrielson BRA [19] [Q] 1-2 (19-21, 23-21, 12-15)
Plavins/Fokerots LAT [6] – Mol, H./Berntsen NOR [7] 2-1 (18-21, 21-18, 15-12)
Waller/Pristauz AUT [18] [Q] – Arthur/Adrielson BRA [19] [Q] 2-0 (21-16, 21-16)
Playoff: Evans/Budinger USA [15] – Arthur/Adrielson BRA [19] [Q] 2-0 (26-24, 21-18)
Vercauteren/Van Langendonck BEL [23] [Q] – Amieva/Bueno ARG [24] [Q] 1-2 (25-27, 21-17, 13-15)
Ottavi di finale: 10-Apr 20:00 – Åhman/Hellvig SWE [2] – Amieva/Bueno ARG [24] [Q]
10-Apr 19:00 – Rotar/Gauthier-Rat FRA [10] – Daubas/Aye, C. FRA [4]
Hammarberg/Berger T. AUT [8] – Waller/Pristauz AUT [18] [Q] 2-0 (21-16, 21-17)
10-Apr 19:00 – Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [3] – Nicolaidis/Carracher AUS [21] [Q]
Krattiger/Dillier SUI [17] [Q] – Łosiak/Bryl POL [9] 0-2 (9-21, 13-21)
Mol, A./Sørum, C. NOR [5] – Cottafava/Dal Corso ITA [13] [Q] 2-0 (21-14, 21-15)
10-Apr 19:00 – Plavins/Fokerots LAT [6] – Andre/Renato BRA [14]
10-Apr 20:00 – Evandro/Arthur Lanci BRA [1] – Evans/Budinger USA [15]
TORNEO FEMMINILE
Pool A:
Carol/Rebecca BRA [1] – Ievute/Kliokmanaite LTU [24] [Q] 2-0 (21-16, 21-11)
Hughes/Batenhorst USA [12] [Q] – Dumbauskaite/Grudzinskaite G. LTU [13] 0-2 (12-21, 16-21)
Carol/Rebecca BRA [1] – Dumbauskaite/Grudzinskaite G. LTU [13] 2-0 (21-15, 21-15)
Hughes/Batenhorst USA [12] [Q] – Ievute/Kliokmanaite LTU [24] [Q] 2-0 (21-14, 21-13)
10-Apr 14:00 – Dumbauskaite/Grudzinskaite G. LTU [13] – Ievute/Kliokmanaite LTU [24] [Q]
Carol/Rebecca BRA [1] – Hughes/Batenhorst USA [12] [Q] 2-1 (21-16, 16-21, 15-8)
Pool B:
Cruz/Brasher USA [2] – Julhia/Ana Bia BRA [23] [Q] 2-0 (21-15, 21-10)
Vieira/Chamereau FRA [11] [Q] – Taiana Lima/Talita BRA [14] 2-0 (21-18, 25-23)
Cruz/Brasher USA [2] – Taiana Lima/Talita BRA [14] 2-0 (21-11, 21-18)
Vieira/Chamereau FRA [11] [Q] – Julhia/Ana Bia BRA [23] [Q] 1-2 (15-21, 21-11, 12-15)
Cruz/Brasher USA [2] – Vieira/Chamereau FRA [11] [Q] 2-1 (21-23, 21-12, 15-11)
Taiana Lima/Talita BRA [14] – Julhia/Ana Bia BRA [23] [Q] 2-0 (21-13, 21-18)
Pool C:
Ana Patrícia/Duda BRA [3] – Andressa/Tainá BRA [22] [Q] 2-0 (25-23, 21-14)
Mäder/Kernen SUI [10] – Klinger D./Klinger R. AUT [15] [Q] 1-2 (21-15, 21-23, 8-15)
Ana Patrícia/Duda BRA [3] – Klinger D./Klinger R. AUT [15] [Q] 2-0 (21-15, 21-13)
Mäder/Kernen SUI [10] – Andressa/Tainá BRA [22] [Q] 2-0 (22-20, 21-17)
Ana Patrícia/Duda BRA [3] – Mäder/Kernen SUI [10] 0-2 (17-21, 12-21)
Klinger D./Klinger R. AUT [15] [Q] – Andressa/Tainá BRA [22] [Q] 1-2 (24-26, 21-12, 12-15)
Pool D:
Melissa/Brandie CAN [4] – Annique/Menia SUI [21] [Q] 2-0 (21-12, 21-16)
Ittlinger/Grüne GER [9] – Verena/Thainara BRA [16] 0-2 (14-21, 18-21)
Melissa/Brandie CAN [4] – Verena/Thainara BRA [16] 2-0 (21-15, 21-19)
Ittlinger/Grüne GER [9] – Annique/Menia SUI [21] [Q] 2-0 (21-17, 21-12)
Melissa/Brandie CAN [4] – Ittlinger/Grüne GER [9] 2-0 (21-16, 21-14)
Verena/Thainara BRA [16] – Annique/Menia SUI [21] [Q] 2-0 (21-14, 21-19)
Pool E:
Thamela/Victoria BRA [5] – Carol Horta/Elize Maia BRA [20] [Q] 2-0 (21-14, 21-15)
Brunner/Hüberli SUI [8] – Paulikiene/Raupelyte LTU [17] [Q] 2-0 (21-12, 21-10)
Thamela/Victoria BRA [5] – Paulikiene/Raupelyte LTU [17] [Q] 2-0 (21-14, 21-10)
Brunner/Hüberli SUI [8] – Carol Horta/Elize Maia BRA [20] [Q] 2-1 (18-21, 21-15, 15-10)
Thamela/Victoria BRA [5] – Brunner/Hüberli SUI [8] 2-1 (21-13, 15-21, 21-19)
Paulikiene/Raupelyte LTU [17] [Q] – Carol Horta/Elize Maia BRA [20] [Q] 2-0 (27-25, 21-19)
Pool F:
Kraft/Cheng USA [6] – Michelle/Corrales PAR [19] [Q] Injury Team B
Stam/Schoon NED [7] – Kyce/Simonetti BRA [18] [Q] 2-1 (23-21, 19-21, 15-11)
Kraft/Cheng USA [6] – Kyce/Simonetti BRA [18] [Q] 2-0 (21-10, 21-18)
Stam/Schoon NED [7] – Michelle/Corrales PAR [19] [Q] 2-1 (17-21, 21-17, 15-12)
Kraft/Cheng USA [6] – Stam/Schoon NED [7] 2-1 (21-18, 16-21, 15-7)
Kyce/Simonetti BRA [18] [Q] – Michelle/Corrales PAR [19] [Q] 0-2 (13-21, 17-21)
Playoff: 11-Apr 10:00 – Klinger D./Klinger R. AUT [15] [Q] – Ittlinger/Grüne GER [9]
11-Apr 10:00 – Michelle/Corrales PAR [19] [Q] – Paulikiene/Raupelyte LTU [17] [Q]
Ottavi di finale: 11-Apr 13:00 – Cruz/Brasher USA [2] – Draw
11-Apr 11:00 – Verena/Thainara BRA [16] – Taiana Lima/Talita BRA [14]
11-Apr 11:00 – Brunner/Hüberli SUI [8] – Kraft/Cheng USA [6]
11-Apr 11:00 – Mäder/Kernen SUI [10] – Hughes/Batenhorst USA [12] [Q]
11-Apr 12:00 – Vieira/Chamereau FRA [11] [Q] – Melissa/Brandie CAN [4]
11-Apr 12:00 – Thamela/Victoria BRA [5] – Ana Patrícia/Duda BRA [3]
11-Apr 12:00 – Stam/Schoon NED [7] – Dumbauskaite/Grudzinskaite G. LTU [13]
11-Apr 13:00 – Carol /Rebecca BRA [1] – Draw