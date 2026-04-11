Cottafava/Dal Corso si fermano agli ottavi: Mol/Sørum troppo forti a Saquarema

Un sorteggio non proprio fortunato costa l’eliminazione al primo turno del torneo Elite 16 di Saquarema alla coppia azzurra composta da Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso che si trova davanti agli ottavi di finale i campioni olimpici di Tokyo e bronzo a Parigi Mol/Sorum e si arrende in due set, chiudendo con un comunque positivo nono posto l’avventura brasiliana.

La giornata era iniziata nel modo giusto per la coppia azzurra che aveva centrato il secondo posto e la qualificazione agli ottavi battendo 2-0 la coppia argentina Amieva/Bueno. Gli azzurri sono partiti con il freno a mano tirato, ad inseguire sull’8-12 ma hanno piazzato un break di 5-0 che li ha portati sul 13-12. Nella seconda parte del set Cottafava/Dal Corso hanno preso il largo sul 17-14 e hanno vinto 21-17. Secondo set senza storia con partenza a razzo della coppia italiana che si è portata sull’11-4 e poi ha mantenuto i rivali a distanza di sicurezza fino al 21-14 conclusivo.

Negli ottavi di finale l’urna ha riservato agli italiani una delle coppie più forti al mondo, i norvegesi Mol/Sorum che hanno lasciato pochi appigli alla coppia allenata da Paolo Nicolai. Nel primo set gli scandinavi sono scattati avanti 7-4 ed gli azzurri sono riusciti a mantenere la scia fino al 15-11, per poi subire un break di 4-0 che ha permesso a Mol/Sorum di vincere 21-14. Nel secondo parziale un break di 5-0 ha permesso ai norvegesi di volare sul 9-6 e poi sul 15-10. Finale senza particolari sussulti con Mol/Sorum che si sono imposti con il punteggio di 21-15.

Dai playoff sono emerse due coppie pronte a recitare un ruolo da outsider: gli statunitensi Evans/Budinger, capaci di superare in due set i brasiliani Arthur/Adrielson, e gli argentini Amieva/Bueno, che hanno avuto la meglio al tie break sui belgi Vercauteren/Van Langendonck, confermando grande solidità nei momenti chiave. Negli ottavi già disputati, segnali importanti arrivano dall’Austria con Hammarberg/Berger, che hanno eliminato con autorità Waller/Pristauz, mentre i polacchi Łosiak/Bryl hanno dominato nettamente contro Krattiger/Dillier, confermando il loro status di coppia esperta e pericolosa.

Proseguono senza particolari intoppi anche i percorsi delle teste di serie più alte: Mol/Sørum e Evandro/Arthur Lanci restano tra i principali candidati al titolo, così come gli svedesi Åhman/Hellvig, attesi da un banco di prova importante contro Amieva/Bueno. Grande equilibrio invece negli altri ottavi ancora in programma, con sfide aperte tra scuole europee e sudamericane. Il tabellone si sta quindi selezionando verso i quarti di finale, con un mix interessante tra favorite e outsider: la sensazione è che il livello sia altissimo e che ogni dettaglio, soprattutto nella gestione dei finali punto a punto, possa fare la differenza nella corsa alle medaglie.

Nel torneo femminile, invece, si è appena conclusa la fase a gironi e il quadro delle qualificate inizia a delineare un tabellone ricco di qualità ed equilibrio. Diverse coppie hanno già mostrato di poter puntare in alto, mentre altre si candidano a possibili sorprese nella fase a eliminazione diretta. Tra le protagoniste spiccano le brasiliane Carol/Rebecca, imbattute nella Pool A e capaci di imporsi anche nello scontro diretto decisivo contro Hughes/Batenhorst, dimostrando solidità e grande gestione dei momenti delicati. Percorso convincente anche per le statunitensi Cruz/Brasher, che hanno chiuso in crescendo confermandosi tra le coppie più continue del torneo.

Molto interessante anche quanto visto nella Pool C, dove le svizzere Mäder/Kernen hanno firmato un successo pesante contro Ana Patrícia/Duda, riaprendo completamente gli equilibri e candidandosi a ruolo di mina vagante. In grande evidenza pure le canadesi Melissa/Brandie, protagoniste di un girone dominato grazie a un sistema muro-difesa estremamente efficace. Non da meno la Pool E, con le brasiliane Thamela/Victoria capaci di imporsi anche nello scontro diretto con Brunner/Hüberli, mentre nella Pool F le statunitensi Kraft/Cheng hanno trovato continuità e fiducia, superando anche le olandesi Stam/Schoon.

TORNEO MASCHILE

Pool A:

Evandro/Arthur Lanci BRA [1] – Amieva/Bueno ARG [24] [Q] 2-0 (21-16, 21-14)

Grimalt M./Grimalt E. CHI [12] – Cottafava/Dal Corso ITA [13] [Q] 1-2 (21-18, 17-21, 13-15)

Evandro/Arthur Lanci BRA [1] – Cottafava/Dal Corso ITA [13] [Q] 2-1 (21-12, 13-21, 15-9)

Grimalt M./Grimalt E. CHI [12] – Amieva/Bueno ARG [24] [Q] 1-2 (19-21, 21-16, 11-15)

Cottafava/Dal Corso ITA [13] [Q] – Amieva/Bueno ARG [24] [Q] 2-0 (21-17, 21-14)

Evandro/Arthur Lanci BRA [1] – Grimalt M./Grimalt E. CHI [12] 2-0 (21-18, 21-16)

Pool B:

Åhman/Hellvig SWE [2] – Vercauteren/Van Langendonck BEL [23] [Q] 2-0 (22-20, 21-19)

Crabb/Benesh USA [11] [Q] – Andre/Renato BRA [14] 1-2 (21-17, 21-23, 16-18)

Åhman/Hellvig SWE [2] – Andre/Renato BRA [14] 2-0 (21-18, 21-13)

Crabb/Benesh USA [11] [Q] – Vercauteren/Van Langendonck BEL [23] [Q] 0-2 (22-24, 17-21)

Åhman/Hellvig SWE [2] – Crabb/Benesh USA [11] [Q] 2-1 (18-21, 21-19, 15-11)

Andre/Renato BRA [14] – Vercauteren/Van Langendonck BEL [23] [Q] 2-0 (21-11, 21-15)

Pool C:

Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [3] – Jonathan/Guto BRA [22] [Q] 2-0 (21-12, 21-14)

Rotar/Gauthier-Rat FRA [10] – Evans/Budinger USA [15] 2-0 (21-18, 21-18)

Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [3] – Evans/Budinger USA [15] 2-0 (21-15, 21-15)

Rotar/Gauthier-Rat FRA [10] – Jonathan/Guto BRA [22] [Q] 2-0 (21-13, 21-14)

Evans/Budinger USA [15] – Jonathan/Guto BRA [22] [Q] 2-1 (16-21, 21-14, 15-12)

Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [3] – Rotar/Gauthier-Rat FRA [10] Injury Team B

Pool D:

Daubas/Aye, C. FRA [4] – Nicolaidis/Carracher AUS [21] [Q] 2-1 (22-20, 17-21, 15-11)

Łosiak/Bryl POL [9] – George/Saymon BRA [16] 2-0 (21-12, 21-16)

Daubas/Aye, C. FRA [4] – George/Saymon BRA [16] 2-0 (21-11, 22-20)

Łosiak/Bryl POL [9] – Nicolaidis/Carracher AUS [21] [Q] 2-0 (21-13, 21-15)

Daubas/Aye, C. FRA [4] – Łosiak/Bryl POL [9] 1-2 (21-17, 13-21, 12-15)

George/Saymon BRA [16] – Nicolaidis/Carracher AUS [21] [Q] 0-2 (17-21, 17-21)

Pool E:

Mol, A./Sørum, C. NOR [5] – Adelmo/Mateus BRA [20] [Q] 2-0 (21-17, 21-18)

Hammarberg/Berger T. AUT [8] – Krattiger/Dillier SUI [17] [Q] 1-2 (23-21, 13-21, 14-16)

Mol, A./Sørum, C. NOR [5] – Krattiger/Dillier SUI [17] [Q] 2-0 (21-12, 21-14)

Hammarberg/Berger T. AUT [8] – Adelmo/Mateus BRA [20] [Q] 2-0 (21-11, 21-17)

Mol, A./Sørum, C. NOR [5] – Hammarberg/Berger T. AUT [8] 0-2 (16-21, 18-21)

Krattiger/Dillier SUI [17] [Q] – Adelmo/Mateus BRA [20] [Q] 2-0 (21-12, 21-13)

Pool F:

Plavins/Fokerots LAT [6] – Arthur/Adrielson BRA [19] [Q] 2-0 (21-19, 21-14)

Mol, H./Berntsen NOR [7] – Waller/Pristauz AUT [18] [Q] 0-2 (15-21, 16-21)

Plavins/Fokerots LAT [6] – Waller/Pristauz AUT [18] [Q] 0-2 (27-29, 16-21)

Mol, H./Berntsen NOR [7] – Arthur/Adrielson BRA [19] [Q] 1-2 (19-21, 23-21, 12-15)

Plavins/Fokerots LAT [6] – Mol, H./Berntsen NOR [7] 2-1 (18-21, 21-18, 15-12)

Waller/Pristauz AUT [18] [Q] – Arthur/Adrielson BRA [19] [Q] 2-0 (21-16, 21-16)

Playoff: Evans/Budinger USA [15] – Arthur/Adrielson BRA [19] [Q] 2-0 (26-24, 21-18)

Vercauteren/Van Langendonck BEL [23] [Q] – Amieva/Bueno ARG [24] [Q] 1-2 (25-27, 21-17, 13-15)

Ottavi di finale: 10-Apr 20:00 – Åhman/Hellvig SWE [2] – Amieva/Bueno ARG [24] [Q]

10-Apr 19:00 – Rotar/Gauthier-Rat FRA [10] – Daubas/Aye, C. FRA [4]

Hammarberg/Berger T. AUT [8] – Waller/Pristauz AUT [18] [Q] 2-0 (21-16, 21-17)

10-Apr 19:00 – Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [3] – Nicolaidis/Carracher AUS [21] [Q]

Krattiger/Dillier SUI [17] [Q] – Łosiak/Bryl POL [9] 0-2 (9-21, 13-21)

Mol, A./Sørum, C. NOR [5] – Cottafava/Dal Corso ITA [13] [Q] 2-0 (21-14, 21-15)

10-Apr 19:00 – Plavins/Fokerots LAT [6] – Andre/Renato BRA [14]

10-Apr 20:00 – Evandro/Arthur Lanci BRA [1] – Evans/Budinger USA [15]

TORNEO FEMMINILE

Pool A:

Carol/Rebecca BRA [1] – Ievute/Kliokmanaite LTU [24] [Q] 2-0 (21-16, 21-11)

Hughes/Batenhorst USA [12] [Q] – Dumbauskaite/Grudzinskaite G. LTU [13] 0-2 (12-21, 16-21)

Carol/Rebecca BRA [1] – Dumbauskaite/Grudzinskaite G. LTU [13] 2-0 (21-15, 21-15)

Hughes/Batenhorst USA [12] [Q] – Ievute/Kliokmanaite LTU [24] [Q] 2-0 (21-14, 21-13)

10-Apr 14:00 – Dumbauskaite/Grudzinskaite G. LTU [13] – Ievute/Kliokmanaite LTU [24] [Q]

Carol/Rebecca BRA [1] – Hughes/Batenhorst USA [12] [Q] 2-1 (21-16, 16-21, 15-8)

Pool B:

Cruz/Brasher USA [2] – Julhia/Ana Bia BRA [23] [Q] 2-0 (21-15, 21-10)

Vieira/Chamereau FRA [11] [Q] – Taiana Lima/Talita BRA [14] 2-0 (21-18, 25-23)

Cruz/Brasher USA [2] – Taiana Lima/Talita BRA [14] 2-0 (21-11, 21-18)

Vieira/Chamereau FRA [11] [Q] – Julhia/Ana Bia BRA [23] [Q] 1-2 (15-21, 21-11, 12-15)

Cruz/Brasher USA [2] – Vieira/Chamereau FRA [11] [Q] 2-1 (21-23, 21-12, 15-11)

Taiana Lima/Talita BRA [14] – Julhia/Ana Bia BRA [23] [Q] 2-0 (21-13, 21-18)

Pool C:

Ana Patrícia/Duda BRA [3] – Andressa/Tainá BRA [22] [Q] 2-0 (25-23, 21-14)

Mäder/Kernen SUI [10] – Klinger D./Klinger R. AUT [15] [Q] 1-2 (21-15, 21-23, 8-15)

Ana Patrícia/Duda BRA [3] – Klinger D./Klinger R. AUT [15] [Q] 2-0 (21-15, 21-13)

Mäder/Kernen SUI [10] – Andressa/Tainá BRA [22] [Q] 2-0 (22-20, 21-17)

Ana Patrícia/Duda BRA [3] – Mäder/Kernen SUI [10] 0-2 (17-21, 12-21)

Klinger D./Klinger R. AUT [15] [Q] – Andressa/Tainá BRA [22] [Q] 1-2 (24-26, 21-12, 12-15)

Pool D:

Melissa/Brandie CAN [4] – Annique/Menia SUI [21] [Q] 2-0 (21-12, 21-16)

Ittlinger/Grüne GER [9] – Verena/Thainara BRA [16] 0-2 (14-21, 18-21)

Melissa/Brandie CAN [4] – Verena/Thainara BRA [16] 2-0 (21-15, 21-19)

Ittlinger/Grüne GER [9] – Annique/Menia SUI [21] [Q] 2-0 (21-17, 21-12)

Melissa/Brandie CAN [4] – Ittlinger/Grüne GER [9] 2-0 (21-16, 21-14)

Verena/Thainara BRA [16] – Annique/Menia SUI [21] [Q] 2-0 (21-14, 21-19)

Pool E:

Thamela/Victoria BRA [5] – Carol Horta/Elize Maia BRA [20] [Q] 2-0 (21-14, 21-15)

Brunner/Hüberli SUI [8] – Paulikiene/Raupelyte LTU [17] [Q] 2-0 (21-12, 21-10)

Thamela/Victoria BRA [5] – Paulikiene/Raupelyte LTU [17] [Q] 2-0 (21-14, 21-10)

Brunner/Hüberli SUI [8] – Carol Horta/Elize Maia BRA [20] [Q] 2-1 (18-21, 21-15, 15-10)

Thamela/Victoria BRA [5] – Brunner/Hüberli SUI [8] 2-1 (21-13, 15-21, 21-19)

Paulikiene/Raupelyte LTU [17] [Q] – Carol Horta/Elize Maia BRA [20] [Q] 2-0 (27-25, 21-19)

Pool F:

Kraft/Cheng USA [6] – Michelle/Corrales PAR [19] [Q] Injury Team B

Stam/Schoon NED [7] – Kyce/Simonetti BRA [18] [Q] 2-1 (23-21, 19-21, 15-11)

Kraft/Cheng USA [6] – Kyce/Simonetti BRA [18] [Q] 2-0 (21-10, 21-18)

Stam/Schoon NED [7] – Michelle/Corrales PAR [19] [Q] 2-1 (17-21, 21-17, 15-12)

Kraft/Cheng USA [6] – Stam/Schoon NED [7] 2-1 (21-18, 16-21, 15-7)

Kyce/Simonetti BRA [18] [Q] – Michelle/Corrales PAR [19] [Q] 0-2 (13-21, 17-21)

Playoff: 11-Apr 10:00 – Klinger D./Klinger R. AUT [15] [Q] – Ittlinger/Grüne GER [9]

11-Apr 10:00 – Michelle/Corrales PAR [19] [Q] – Paulikiene/Raupelyte LTU [17] [Q]

Ottavi di finale: 11-Apr 13:00 – Cruz/Brasher USA [2] – Draw

11-Apr 11:00 – Verena/Thainara BRA [16] – Taiana Lima/Talita BRA [14]

11-Apr 11:00 – Brunner/Hüberli SUI [8] – Kraft/Cheng USA [6]

11-Apr 11:00 – Mäder/Kernen SUI [10] – Hughes/Batenhorst USA [12] [Q]

11-Apr 12:00 – Vieira/Chamereau FRA [11] [Q] – Melissa/Brandie CAN [4]

11-Apr 12:00 – Thamela/Victoria BRA [5] – Ana Patrícia/Duda BRA [3]

11-Apr 12:00 – Stam/Schoon NED [7] – Dumbauskaite/Grudzinskaite G. LTU [13]

11-Apr 13:00 – Carol /Rebecca BRA [1] – Draw