Bolelli/Vavassori-Goransson/King, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming

Superare le incertezze del primo turno e aumentare il livello della propria prestazione in corrispondenza di un ostacolo sicuramente più difficile. Negli ottavi di finale del doppio maschile degli Internazionali d’Italia Andrea Vavassori e Simone Bolelli, titolari della testa di serie numero sette, affrontano la coppia Andre Goransson/Evan King. Il match sarà il terzo sul Campo Pietrangeli in un programma che inizierà alle 13:00.

All’esordio nel torneo la coppia azzurra ha superato in rimonta, al match tiebreak, il duo formato dall’indiano Yuki Bhambri e dal neozelandese Michael Venus 2-6 6-3 10-8 in un’ora e ventitré minuti. I vincitori del torneo Masters 1000 di Miami sono pienamente consapevoli della necessità di dover elevare il livello del proprio gioco per continuare la loro marcia sulla terra capitolina.

Esordio combattuto anche per il duo svedese-americano che nei sedicesimi ha domato la coppia sudamericana Etcheverry/Tabilo. La mancanza di precedenti rende il confronto odierno un inedito assoluto. Chi avanza incrocia nei quarti di finale la coppia vincente del duello Heliovaara/Patten-Tien/Michelsen.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Bolelli/Vavassori-Goransson/King, ottavi del torneo ATP di Roma. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canali esatti da definire). Prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv. OA Sport offrirà, come sempre, la diretta testuale del match con aggiornamenti minuto per minuto.

CALENDARIO BOLELLI/VAVASSORI-GORANSSON/KING ATP ROMA 2026

Mercoledì 13 maggio

Campo Pietrangeli-Dalle 13:00

Austin Krajicek / Nikola Mektic (USA/CRO) vs Robert Cash / James Tracy (USA/USA)

Non prima delle 14:00

Su-Wei Hsieh / Xinyu Wang (TPE/CHN) vs Mirra Andreeva / Diana Shnaider (AIN/AIN)

A seguire

Andre Goransson / Evan King (SWE/USA) vs Simone Bolelli / Andrea Vavassori (ITA/ITA, 7)

A seguire, dalle 17:00

Linda Noskova / Tereza Valentova (CZE/CZE) vs Storm Hunter / Jessica Pegula (AUS/USA)

PROGRAMMA BOLELLI/VAVASSORI-GORANSSON/KING: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport ( canali da definire)

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv

Diretta streaming: OA Sport