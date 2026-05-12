Sinner rende merito a Pellegrino: “Contento per lui, sto gestendo il vento. Il giorno di riposo sarà importante”

Negli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Roma Jannik Sinner ha vinto il derby italiano con il qualificato Andrea Pellegrino con lo score di 6-2 6-3: il numero 1 del seeding e del mondo ha parlato a caldo nella consueta intervista in campo subito dopo la conclusione del match.

L’azzurro nelle prime parole dopo il successo odierno rende merito all’avversario: “Giocare un derby è sempre diverso, sono contento per il risultato ma anche per Andrea Pellegrino. Ci eravamo affrontati tanti anni fa in un campo più piccolo, è bello ci siano così tanti italiani forti“.

Il numero 1 pensa già al prossimo match: “E’ stata un’ottima partita, ora spero di essere pronto per i quarti. Sono soddisfatto, c’era il vento e non era semplice. Sono contento di come sto gestendo queste situazioni, domani mi riposerò per i quarti. Sarebbe stato bello affrontarsi più avanti, ma adesso cominciano i turni importanti“.

L’azzurro poi commenta a Sky la vittoria di Darderi su Zverev e rinnova i complimenti a Pellegrino: “E’ bello per Luciano Darderi, sono contento per lui, sta giocando un grandissimo tennis. Andrea Pellegrino ha giocato davvero un’ottima partita, forse nel primo game era un po’ teso. Ha fatto un torneo davvero incredibile, speriamo che questo gli dia fiducia per il resto della stagione: ha un potenziale alto. Sono sicuro che lo rivedremo nei grandi tabelloni. Sono molto contento di essere ai quarti“.