Berrettini-Popyrin oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming

Giovedì 7 maggio, per quanto concerne l’ATP Masters 1000 di Roma, si completerà il primo turno del tabellone principale di singolare maschile: sarà il momento dell’esordio anche per l’azzurro Matteo Berrettini, che affronterà l’australiano Alexei Popyrin.

L’incontro si disputerà sul Campo Centrale e sarà il primo del programma, che si aprirà alle ore 11.00: si tratta del quinto incrocio tra i due sul circuito maggiore, con Berrettini in vantaggio per 3-1 nei precedenti, anche se giocati tutti sul cemento e distribuiti tra il 2019 ed il 2025.

Il match tra Berrettini e Popyrin sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Sky Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport 253 (canale preciso da definire). Diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis TV. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale del match.

CALENDARIO ATP ROMA 2026 OGGI

Giovedì 7 maggio

Campo Centrale – Dalle ore 11.00

Matteo Berrettini (Italia)-Alexei Popyrin (Australia) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Sky Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport 253 (canale preciso da definire)

PROGRAMMA ATP ROMA 2026 OGGI: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Sky Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport 253 (canale preciso da definire).

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.