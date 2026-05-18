Beach volley, doppia festa azzurra in Nations Cup: Italia in finale sia tra gli uomini che tra le donne

L’Italia del beach volley sorride nella CEV Nations Cup, la manifestazione europea a squadre che rappresenta una sorta di Coppa Davis della sabbia. Gli azzurri hanno conquistato la qualificazione alla Finale a 8 di Budapest, in programma dal 16 al 19 luglio, sia nel torneo maschile sia in quello femminile, confermando l’ottimo momento del movimento italiano.

La formula della competizione prevede che ogni nazione schieri due coppie. Si disputano due incontri, uno per ciascuna coppia, e in caso di parità si gioca un decisivo golden match con formazione scelta liberamente dal commissario tecnico, indipendentemente dagli atleti impiegati nei primi due confronti. In campo maschile bella prova della nazionale maschile nella Pool disputata in Spagna contro i padroni di casa, Serbia e Lussemburgo. L’Italia ha chiuso al primo posto il girone vincendo tutti i confronti diretti e conquistando così il pass per Budapest.

L’esordio era arrivato contro la Serbia e gli azzurri avevano subito indirizzato il confronto grazie al successo di Viscovich/Borraccino, vittoriosi 2-0 contro Nikolic/Skuletic con il punteggio di 21-16, 21-14. Poco dopo era arrivato anche il successo di Cottafava/Dal Corso, capaci di battere 2-0 Makaric/Muskinja per 21-18, 21-16, chiudendo il confronto sul 2-0 senza bisogno del tie break decisivo.

Nella seconda sfida contro il Lussemburgo è arrivata un’altra vittoria netta. Viscovich/Borraccino hanno superato 2-0 Wolff/Pernossi con i parziali di 21-15, 21-17, mentre Cottafava/Dal Corso hanno avuto la meglio su Weber/Hilbert con un altro 2-0 firmato 21-13, 21-18.

Decisiva per il primo posto del girone la sfida contro la Spagna. Ancora una volta l’Italia ha mostrato grande solidità mentale e tecnica. Viscovich/Borraccino hanno dominato il proprio match superando 2-0 Nijkamp/Viera con il punteggio di 21-14, 21-17, mentre Cottafava/Dal Corso hanno conquistato il punto decisivo al termine di una battaglia spettacolare contro gli esperti Huerta/Gavira, battuti 2-1 con i parziali di 22-20, 19-21, 15-10.

Ottime notizie anche dal torneo femminile disputato in Lettonia. L’Italia ha terminato il girone al secondo posto alle spalle delle padrone di casa lettoni, ma il ranking europeo delle azzurre ha permesso il ripescaggio per la Final Eight. L’avvio era stato positivo contro la Bulgaria. Scampoli/Bianchi avevano superato con autorità Gavrailova/Nikolova per 2-0 (21-13, 21-17), mentre Mattavelli/Tega avevano dovuto lottare più a lungo prima di imporsi 2-1 contro Kindova/Gicheva con i parziali di 17-21, 21-12, 15-5.

Contro il Portogallo è arrivata un’altra doppia vittoria italiana. Scampoli/Bianchi hanno dominato la sfida contro Maia/Coelho vincendo 21-13, 21-10, mentre Mattavelli/Tega hanno conquistato un prezioso successo al tie break contro Paquete/Pinheiro con il punteggio di 18-21, 21-19, 15-11.

L’unica sconfitta è arrivata contro la fortissima Lettonia padrona di casa. Scampoli/Bianchi sono state battute 2-0 da Tina/Anastasija (21-10, 21-12), mentre Mattavelli/Tega hanno ceduto sempre in due set contro Ēbere/Konstantinova con un doppio 21-19. Nonostante il secondo posto finale nel girone, l’Italia femminile ha comunque conquistato la qualificazione alla Final Eight di Budapest grazie ai risultati ottenuti e alla qualità delle prestazioni offerte nel corso della manifestazione.