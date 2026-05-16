Xiamen, buona la prima per Ranghieri e Alfieri: nono posto e ottime indicazioni per gli azzurri

Si ferma agli ottavi di finale il cammino di Alex Ranghieri e Manuel Alfieri nel Challenge di Xiamen, tappa cinese del Volleyball World Beach Pro Tour 2026, ma il bilancio del debutto stagionale della nuova coppia azzurra resta ampiamente positivo. Il nono posto conquistato in Cina rappresenta infatti un risultato incoraggiante per il duo italiano, soprattutto considerando il ritorno alle gare di Alex Ranghieri dopo l’intervento chirurgico affrontato al termine della passata stagione.

Dopo aver superato la fase a gironi con il successo sugli ucraini Moiseiev/Savvin e la sconfitta al tie-break contro gli svizzeri Heidrich/Haussener, gli azzurri avevano ritrovato slancio nei sedicesimi di finale battendo nettamente i polacchi Kantor/Lejawa. Agli ottavi, però, la corsa italiana si è interrotta contro gli svizzeri Friedli/Jordan, vittoriosi con un secco 2-0 (21-18, 21-14) al termine di una partita in cui i numeri hanno evidenziato la maggiore continuità elvetica.

Le statistiche raccontano infatti una sfida dominata dagli svizzeri soprattutto nella gestione del side-out. Friedli/Jordan hanno chiuso con un eccellente 73% di cambio palla complessivo, contro il 57% degli italiani, riuscendo a mantenere un ritmo molto alto per tutta la partita. Ranghieri e Alfieri erano riusciti a restare agganciati nella prima parte del primo set, ma gli svizzeri hanno trovato il break decisivo nella fase centrale, passando dal 10-9 al 15-12 grazie a una maggiore efficacia in battuta e difesa. Nel finale gli elvetici hanno poi amministrato il vantaggio fino al 21-18. Nel secondo parziale Friedli/Jordan hanno alzato ulteriormente il livello. Dopo un avvio equilibrato, la coppia svizzera ha piazzato un parziale importante dal 6-4 al 13-9, sfruttando alcune difficoltà italiane nella fase di side-out. Ranghieri e Alfieri hanno provato a restare in partita fino al 12-14, ma gli svizzeri hanno nuovamente accelerato nel finale, chiudendo con autorità sul 21-14 in appena 16 minuti di gioco.

Il torneo maschile cinese ha intanto regalato diverse sorprese. Clamorosa l’eliminazione agli ottavi dei cechi Trousil/Schweiner, teste di serie numero uno, battuti dagli australiani Potts/Pearse, poi capaci di raggiungere la semifinale grazie al successo nel derby contro Hodges/Hood. Continua anche il grande cammino dei norvegesi Ringøen/Aas, che hanno eliminato i brasiliani qualificati Henrique/Manaus, una delle rivelazioni della manifestazione.

Nella parte bassa del tabellone avanzano anche i belgi Vercauteren/Van Langendonck, protagonisti di una durissima vittoria contro i fratelli tedeschi Sagstetter, mentre gli israeliani Elazar/Cuzmiciov hanno confermato il loro ruolo di favoriti eliminando proprio gli svizzeri Friedli/Jordan, giustizieri degli italiani. Le semifinali vedranno dunque di fronte Potts/Pearse contro Ringøen/Aas e Vercauteren/Van Langendonck contro Elazar/Cuzmiciov, in un torneo che ha confermato grande equilibrio e un livello tecnico molto alto fin dalle prime giornate.

In campo femminile nei quarti di finale ha rischiato grosso la coppia cinese numero uno del seeding, Yan X./X. Y. Xia, che ha avuto bisogno del tie-break per superare le estoni Hollas/Remmelg. Dopo aver vinto il primo set 21-17, le padrone di casa sono crollate nel secondo parziale, perso nettamente 11-21, prima di salvarsi al tie-break con il punteggio di 16-14. Molto più netta invece l’affermazione delle lituane Paulikiene/Raupelyte, che hanno dominato il confronto con le australiane Fleming/Alchin, imponendosi in due set con il punteggio di 21-14, 21-17. Nella parte bassa del tabellone le americane Durish/Koenig hanno vinto il derby statunitense contro Anderson/Chacon al termine di una sfida molto combattuta. Dopo aver ceduto il primo set ai vantaggi 20-22, Durish e Koenig hanno cambiato ritmo dominando il secondo set 21-12 e controllando poi il tie-break chiuso 15-8. Continua invece il grande torneo delle francesi Placette/Richard, che hanno eliminato le americane Van Winkle/Phillips con un doppio 21-18, 21-17.

Le semifinali hanno poi regalato altri colpi di scena. Clamorosa soprattutto l’eliminazione delle favorite cinesi Yan X./X. Y. Xia, travolte nel primo set dalle lituane Paulikiene/Raupelyte con un netto 21-9. Nel secondo parziale le padrone di casa hanno reagito, trascinando il set ai vantaggi, ma le lituane hanno mantenuto sangue freddo e qualità nei momenti decisivi, chiudendo 24-22 e conquistando così l’accesso alla finale. Molto equilibrata anche la seconda semifinale, dove le statunitensi Durish/Koenig hanno avuto la meglio sulle francesi Placette/Richard al termine di una vera battaglia conclusa al tie-break. Dopo il successo americano nel primo set per 21-16, le francesi hanno reagito imponendosi 21-18 nel secondo parziale. Il tie-break è stato tiratissimo fino all’ultimo pallone, con Durish/Koenig capaci di spuntarla 18-16 conquistando la prima finale stagionale nel circuito Challenge.

Domani il programma conclusivo prevede alle 13.00 la finale per il terzo posto tra le cinesi Yan X./X. Y. Xia e le francesi Placette/Richard, mentre alle 15.00 si giocherà la finale per il titolo tra le lituane Paulikiene/Raupelyte e le americane Durish/Koenig, ultime due coppie rimaste in corsa in un torneo femminile che ha confermato grande equilibrio e un livello tecnico molto elevato.

TORNEO FEMMINILE

Quarti di finale: Yan X./X. Y. Xia CHN [1] – Hollas, H./Remmelg EST [16] 2-1 (21-17, 11-21, 16-14)

Fleming/Alchin AUS [7] – Paulikiene/Raupelyte LTU [4] 0-2 (14-21, 17-21)

Durish/Koenig USA [14] – Anderson/Chacon USA [11] 2-1 (20-22, 21-12, 15-8)

Van Winkle/Phillips USA [5] – Placette/Richard FRA [15] 0-2 (18-21, 17-21)

Semifinali: Yan X./X. Y. Xia CHN [1] – Paulikiene/Raupelyte LTU [4] 0-2 (9-21, 22-24)

Durish/Koenig USA [14] – Placette/Richard FRA [15] 2-1 (21-16, 18-21, 18-16)

Finale terzo posto: 17-May 13:00 Yan X./X. Y. Xia CHN [1] – Placette/Richard FRA [15]

Finale primo posto: 17-May 15:00 Paulikiene/Raupelyte LTU [4] – Durish/Koenig USA [14]

TORNEO MASCHILE

Ottavi di finale: Trousil/Schweiner CZE [1] – Potts/Pearse AUS [4] 0-2 (24-26, 16-21)

Heidrich/Haussener SUI [12] – Hodges/Hood AUS [15] 0-2 (20-22, 15-21)

Dressler/Seiser AUT [9] – Henrique/Manaus BRA [31] [Q] 1-2 (21-23, 21-15, 9-15)

Ringøen/Aas NOR [13] – Hörl/Grössig AUT [16] 2-0 (21-12, 21-17)

Vercauteren/Van Langendonck BEL [3] – Moiseiev/Savvin UKR [28] [Q] 2-0 (21-18, 21-17)

Sagstetter, J./Sagstetter, B. GER [7] – Merritt/Walker AUS [29] [Q] 2-0 (21-16, 21-16)

Friedli/Jordan SUI [11] – Ranghieri/Alfieri ITA [5] 2-0 (21-18, 21-14)

Elazar/Cuzmiciov ISR [2] – Semerad/Stocek CZE [14] 2-0 (21-15, 21-10)

Quarti di finale: Potts/Pearse AUS [4] – Hodges/Hood AUS [15] 2-0 (21-16, 21-15)

Henrique/Manaus BRA [31] [Q] – Ringøen/Aas NOR [13] 0-2 (18-21, 13-21)

Vercauteren/Van Langendonck BEL [3] – Sagstetter, J./Sagstetter, B. GER [7] 2-0 (25-23, 25-23)

Friedli/Jordan SUI [11] – Elazar/Cuzmiciov ISR [2] 1-2 (16-21, 21-19, 11-15)

Semifinali: 17-May 10:00 Potts/Pearse AUS [4] – Ringøen/Aas NOR [13]

17-May 11:00 Vercauteren/Van Langendonck BEL [3] – Elazar/Cuzmiciov ISR [2]