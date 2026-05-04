Basket, i migliori italiani della 29esima giornata di Serie A. Baldasso trascinatore, Niang fondamentale per la Virtus

Si è ieri conclusa la ventinovesima e penultima giornata della Serie A di basket 2025-2026. Ad un turno dalla fine, in testa c’è sempre la Virtus Bologna che ha battuto Sassari 24 ore fa condannando i sardi alla retrocessione. Vince anche l’Olimpia Milano in casa contro Trieste mentre la Germani Brescia si ferma ancora contro Tortona. Andiamo a riepilogare le migliori prestazioni dei giocatori italiani nel weekend.

Nella sconfitta di Cantù contro Treviso vanno annotati i 15 punti di Riccardo Moraschini, insufficienti per riportare i lombardi alla vittoria. Bene anche Bortolani e Miaschi con 9 punti ciascuno. Nella vittoria di Venezia si mette in mostra Leonardo Candi con 17 punti a referto. Solo dodici invece i punti di Davide Casarin con 7 rimbalzi e 4 assist.

Nel match tra Milano e Trieste il miglior italiano è stato Francesco Candussi con 10 punti segnati. Prezioso aiuto nella vittoria della Reggiana contro Napoli quello di Riccardo Rossato che chiude con 12 punti, 5 rimbalzi e 2 assist. Totè si ferma a 12 e non aiuta i partenopei. Nel successo della Virtus sono gli italiani i grandi protagonisti. Saliou Niang è il top scorer del match con 16 punti. Bene anche Pajola, con 12 punti e 4 rimbalzi, e Diouf con 11 punti, 5 rimbalzi e 3 assist.

È Tommaso Baldasso a trascinare Tortona ad una preziosa vittoria contro Brescia. Per l’azzurro arriva la migliore prestazione del match con 18 punti, 4 rimbalzi e 2 assist. Solo 10 punti per Amedeo Della Valle, non entrato mai realmente in partita. Infine, il migliore italiano nel match tra Udine e Trento è stato Andrea Calzavara con 5 punti e 5 rimbalzi.