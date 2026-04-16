Basket, la Virtus Bologna saluta l’Eurolega con una vittoria contro il Maccabi

La Virtus Bologna termina la sua stagione europea con una vittoria. Dopo otto sconfitte consecutive, Bologna torna al successo proprio nell’ultima giornata di Eurolega, vincendo contro il Maccabi Tel Aviv sul campo neutro di Belgrado per 89-85. Il protagonista è Carsen Edwards, che mette a referto 19 punti, ma importantissimo anche il contributo di Derrick Alston Jr (18 punti) e Saliou Niang (16).

Un primo quarto dove regna l’equilibrio ed il massimo vantaggio è stato il +4 per i padroni di casa sul 12-8. Alla fine alla prima sirena è comunque vantaggio della Virtus per 16-14. Bologna trova un break e arriva sul +6 (25-19) con le triple di Smailagic e Alston. Il Maccabi torna sotto, ma sono poi Edwards e Diouf a perfezionare il nuovo allungo, con la Virtus che tocca anche la doppia cifra di vantaggio (36-26). Niang firma il +12, ma il finale di quarto è tutto per il Maccabi che accorcia fino al -4 con cui si va alla pausa lunga (40-36).

Al rientro dagli spogliatoi Walker porta gli israeliani sul -1, ma poi arriva il parziale di 7-0 firmato da Alston ed Edwards (49-41). Il Maccabi ritorna nuova sotto, ma è ributtato ancora indietro sempre dal solito Edwards per il nuovo +10 bolognese. Un copione che si ripete anche negli ultimi minuti del terzo quarto ed è questa volta Ferrari a firmare la doppia cifra di vantaggio (69-59), prima degli ultimi squilli del Maccabi, con la Virtus avanti di sette prima degli ultimi dieci minuti (69-62).

I padroni di casa iniziano meglio l’ultima frazione e toccano il -3 con Hankins (73-70). La tripla di Hackett è fondamentale per la Virtus e soprattutto poi si scatena Diarra, che propizia il break che porta le V nere nuovamente sul +9 (81-72) a due minuti e mezzo dalla fine. Brissett firma il -5, ma la tripla di Alston riporta un buon vantaggio. Succede di tutto negli ultimi trenta secondi e Walker addirittura sul -2 il Maccabi, ma poi Alston è glaciale dalla lunetta e la Virtus vince 89-85

IL TABELLINO DELLA PARTITA

MACCABI TEL AVIV – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 85-89 (14-16, 22-24, 26-29, 23-20)

Maccabi: Hoard 6, Santos 6, Walker IV 24, Sorkin 10, Brissett 11, Rayman 3, Dibartolomeo 5, Gold, Dowtin Jr 5, Hankins 8, Blatt 7

Bologna: Baiocchi, Edwards 19, Niang 16, Smailagic 5, Alston Jr 18, Hackett 3, Ferrari 7, Diarra 13, Jallow 2, Diouf 6, Akele