Basket, il Real Madrid va sul 2-0 contro l’Hapoel nei playoff di Eurolega

Il Real Madrid cala il bis nei playoff di Eurolega! Dopo il successo casalingo di 48 ore fa i Blancos battono nuovamente l’Hapoel Tel Aviv per 102-75 e si portano sul 2-0 nella serie, ad una sola vittoria dalla Final Four mette gli israeliani sono spalle al muro.

23 punti e 6 assist di un sempre scatenato Facundo Campazzo, con 13 punti equamente divisi tra Usmane Garuba e Mario Hezonja – Dan Outuru top scorer invece per l’Hapoel con 19 punti.

Facundo Campazzo protagonista in avvio (5-5), con Oturu e Blankeney che portato l’Hapoel davanti (11-13). Maledon e Deck riportano il Real in contatto (17-21), con Feliz che spara la tripla del sorpasso (22-21) e Garuba chiude il primo quarto sul 24-21.

Chris Jones pareggia i conti da tre in apertura di secondo quarto (24-24), con i Blancos che piazzano un altro break di 6-0 per il +6 (30-24). Outuru prova a scuotere gli ospiti (33-29), col 2+1 sempre di Outuru per il vantaggio (33-34). Un piazzato per parte di Chris Jones e di Facundo Campazzo fissano il punteggio sul 40-42 all’intervallo lungo.

Nella ripresa il Real riprende a spingere e torna nuovamente davanti con Campazzo (47-44 e 15 punti per l’argentino), con Mario Hezonja che spara la tripla del +8 (54-46). Outuru e Jones accorciano per l’Hapoel (54-51), ma i padroni di casa sfondano la doppia cifra di vantaggio con Garuba (65-53). I liberi di Malcolm valgono il 73-62 con cui si va all’ultima pausa breve del match.

Tripla di Wainright in avvio di quarto conclusivo (73-65), con Alex Len che ristabilisce il +10 (76-65). Uno-due dall’arco firmato Campazzo-Lyles e +16 Real (83-67), con gli uomini di Sergio Scariolo che tentano la fuga decisiva (87-67). Antisportivo per Garuba e tecnico per Elijia Bryant a metà parziale, con Okeke che da tre avvicina il Real alla vittoria (93-68). L’Hapoel prova a rendere meno pesante il passivo (97-72), con la tripla di Gabriele Procida che fissa il punteggio finale sul 102-75 con cui il Real Madrid vince ancora e va sul 2-0 nei quarti di finale dei playoff di Eurolega.