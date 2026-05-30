Baseball: Parmaclima Bologna sorridono nel venerdì di Serie A1

Tutto facile per Bologna nel venerdì valido per la Serie A Gold 2026 di baseball. La Fortitudo è uscita vittoriosa per 9-1 nella sfida contro Reggio Emilia, consolidando così la sua posizione ai piani alti della classifica, dove occupa la seconda piazza.

Nello specifico gli emiliani si sono imposti sugli avversari con il risultato di 9-1, segnando almeno un punto in sette dei nove inning a disposizione contro l’unico timbro da parte del Palafinger, arrivato solo nell’ottava ripresa.

Vince anche la capolista Parmaclima, reduce dall’ottima parentesi in Champions League, squadra che ha battuto Collecchio per 11-9 con il brivido indirizzando il match già dal primo round, dove sono stati segnati quattro punti, salvo poi subire il comeback degli avversari e avere la meglio grazie a un extra inning dominato.

Sorride infine anche Grosseto, capace di espugnare il campo della BCC Grosseto con il risultato di 7-5 resistendo fino alla fine agli attacchi dei toscani. Di seguito le classifiche aggiornate:

irone A – NAZIONALE

# Squadra W L T PCT GB 1 PAR

1949 PARMA BASEBALL CLUB 10 3 0 .769 0 2 BOL

UNIPOL FORTITUDO BOLOGNA 9 4 0 .692 1 3 NET

NETTUNO 1945 8 4 0 .667 1.5 4 CRO

FARMA CROCETTA 4 10 0 .286 6.5 5 BBC

BBC GROSSETO 3 12 0 .200 8