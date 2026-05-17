Baseball: San Marino pareggia contro Bologna nel sabato di Serie A Gold. Mezzo passo falso per Parmaclima

San Marino ripristina gli equilibri. Dopo aver perso gara-1 nell’anticipo di ieri, la squadra della Serenissima ha battuto Bologna in gara-2 in occasione della serie pianificata per questo fine settimana valida per la Serie A Gold 2026 di baseball. Bella sfida quella tra le due compagini, entrambe rimaste ai piani alti dei rispettivi raggruppamenti.

Nello specifico i padroni di casa hanno avuto la meglio tra le mura amiche del Serravalle imponendosi con il risultato di 4-8. Mezzo passo falso anche per Parmaclima, caduta al cospetto della Big Mat Grosseto per 5-4 salvo poi vincere gara-2 con un secco 0-7.

Sorride invece Macerata, squadra che ha arginato Farma Crocetta per 2-4 e 2-8. Bene inoltre Nettuno, abile a vincere la doppia sfida contro Collecchio vincendo 2-9 e 1-5. Da segnalare infine il pari tra la BBC Grosseto e Reggio Emilia: i toscani si sono presi gara-1 per 8-5, mentre la Palafinger ha pareggiato i conti in gara-2 con il punteggio di 3-5.

La Serie A Gold tornerà il prossimo 22 maggio. Di seguito le due classifiche aggiornate.

SERIE A GOLD BASEBALL: CLASSIFICHE AGGIORNATE AL 16 MAGGIO

# Squadra W L T PCT GB 1 PAR

1949 PARMA BASEBALL CLUB 9 3 0 .750 0 2 BOL

UNIPOL FORTITUDO BOLOGNA 7 3 0 .700 1 3 NET

NETTUNO 1945 8 4 0 .667 1 4 CRO

FARMA CROCETTA 3 9 0 .250 6 5 BBC

BBC GROSSETO 2 10 0 .167 7