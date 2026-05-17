Baseball
Baseball: San Marino pareggia contro Bologna nel sabato di Serie A Gold. Mezzo passo falso per Parmaclima
San Marino ripristina gli equilibri. Dopo aver perso gara-1 nell’anticipo di ieri, la squadra della Serenissima ha battuto Bologna in gara-2 in occasione della serie pianificata per questo fine settimana valida per la Serie A Gold 2026 di baseball. Bella sfida quella tra le due compagini, entrambe rimaste ai piani alti dei rispettivi raggruppamenti.
Nello specifico i padroni di casa hanno avuto la meglio tra le mura amiche del Serravalle imponendosi con il risultato di 4-8. Mezzo passo falso anche per Parmaclima, caduta al cospetto della Big Mat Grosseto per 5-4 salvo poi vincere gara-2 con un secco 0-7.
Sorride invece Macerata, squadra che ha arginato Farma Crocetta per 2-4 e 2-8. Bene inoltre Nettuno, abile a vincere la doppia sfida contro Collecchio vincendo 2-9 e 1-5. Da segnalare infine il pari tra la BBC Grosseto e Reggio Emilia: i toscani si sono presi gara-1 per 8-5, mentre la Palafinger ha pareggiato i conti in gara-2 con il punteggio di 3-5.
La Serie A Gold tornerà il prossimo 22 maggio. Di seguito le due classifiche aggiornate.
SERIE A GOLD BASEBALL: CLASSIFICHE AGGIORNATE AL 16 MAGGIO
|#
|Squadra
|W
|L
|T
|PCT
|GB
|1
|
PAR
|9
|3
|0
|.750
|0
|2
|
BOL
|7
|3
|0
|.700
|1
|3
|
NET
|8
|4
|0
|.667
|1
|4
|
CRO
|3
|9
|0
|.250
|6
|5
|
BBC
|2
|10
|0
|.167
|7
|#
|Squadra
|W
|L
|T
|PCT
|GB
|1
|
RSM
|10
|2
|0
|.833
|0
|2
|
MAC
|7
|5
|0
|.583
|3
|3
|
GRO
|3
|5
|0
|.375
|5
|4
|
REG
|4
|8
|0
|.333
|6
|5
|
COL
|3
|7
|0
|.300
|6