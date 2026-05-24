Baseball: un sabato nel segno dell’equilibrio in Serie A Gold

Mezzo passo falso per la Fortitudo. Dopo la vittoria nell’anticipo di ieri infatti Bologna ha ceduto il passo alla Camec Collecchio, chiudendo così sul pari la serie valida per il turno odierno della Serie A Gold 2026 di baseball, canovaccio che si ripeterà anche in tutte le altre partite disputate.

Nello specifico la compagine emiliana si è dovuta arrendere agli avversari con il risultato 3-5, maturato grazie ad un brillante momento dei padroni di casa tra il terzo ed il quinto inning, in cui sono stati messi a referto tutti i punti andati nel tabellina.

Si sono divisi la posta anche Macerata e la BBC Grosseto. In occasione della prima disputa a spuntarla sono stati i marchigiani, superando i rivali con un secco 16-7. Poi però in gara-2 c’è stato il cameback dei toscani, bravi a pareggiare i conti sul 2-6. Pari anche tra la Big Mat e Crocetta, vìs-a-vìs che ha visto la vittoria dei grossetani per 8-6 a cui è seguito il secco 0-10 della Farma.

La Serie A Gold tornerà la prossima settimana a partire dal 29 maggio. Di seguito le classifiche aggiornate: