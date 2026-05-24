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Baseball

Baseball: un sabato nel segno dell’equilibrio in Serie A Gold

Pubblicato

9 secondi fa

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Per approfondire:
Bologna Baseball
Bologna Baseball / FIBS

Mezzo passo falso per la Fortitudo. Dopo la vittoria nell’anticipo di ieri infatti Bologna ha ceduto il passo alla Camec Collecchio, chiudendo così sul pari la serie valida per il turno odierno della Serie A Gold 2026 di baseball, canovaccio che si ripeterà anche in tutte le altre partite disputate.

Nello specifico la compagine emiliana si è dovuta arrendere agli avversari con il risultato 3-5, maturato grazie ad un brillante momento dei padroni di casa tra il terzo ed il quinto inning, in cui sono stati messi a referto tutti i punti andati nel tabellina. 

Si sono divisi la posta anche Macerata e la BBC Grosseto. In occasione della prima disputa a spuntarla sono stati i marchigiani, superando i rivali con un secco 16-7. Poi però in gara-2 c’è stato il cameback dei toscani, bravi a pareggiare i conti sul 2-6. Pari anche tra la Big Mat e Crocetta, vìs-a-vìs che ha visto la vittoria dei grossetani per 8-6 a cui è seguito il secco 0-10 della Farma. 

La Serie A Gold tornerà la prossima settimana a partire dal 29 maggio. Di seguito le classifiche aggiornate:

# Squadra W L T PCT GB
1

PAR
1949 PARMA BASEBALL CLUB

 9 3 0 .750 0
2

BOL
UNIPOL FORTITUDO BOLOGNA

 8 4 0 .667 1
2

NET
NETTUNO 1945

 8 4 0 .667 1
4

CRO
FARMA CROCETTA

 4 10 0 .286 6
5

BBC
BBC GROSSETO

 3 11 0 .214 7

# Squadra W L T PCT GB
1

RSM
SAN MARINO BASEBALL

 10 2 0 .833 0
2

MAC
HOTSAND MACERATA

 8 6 0 .571 3
3

GRO
BIG MAT BSCGROSSETO

 4 6 0 .400 5
4

COL
CAMEC COLLECCHIO

 4 8 0 .333 6
4
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REG
PALFINGER REGGIO EMILIA

 4 8 0 .333
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