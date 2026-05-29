Giro d’Italia, Derek Gee: “Pensavamo di avere la tappa in mano, Kuss è stato bravo”

Derek Gee-West si è dovuto accontentare della seconda posizione in occasione della diciannovesima frazione del Giro d’Italia, caratterizzata da un percorso di 151 km con partenza da Feltre ed arrivo ai Piani di Pezzè. Prova consistente quella del canadese arruolato tra le fila della Lidl-Trek, il quale ha dovuto cedere il passo al solo Sepp Kuss (Team Visma I Lease a Bike), vincitore di giornata.

Una volta arrivato in zona mista, il corridore nordamericano ha commentato la sua prestazione: “È stata dura. Fin dai primi chilometri l’idea era di restare con gli uomini di classifica, ma la Tudor ha fatto una mossa davvero ottima con Storer – ha detto Gee – Lui è scattato e alcuni compagni lo hanno aiutato a rientrare sulla fuga, quindi ho dovuto seguirlo”.

Il canadese ha poi detto: “Pensavo avessimo la tappa in mano quando Giulio è partito in discesa. Ma davvero bravissimo Sepp che è riuscito a staccarmi“.

Il ultimo Gee ha chiosato: “Non so quali fossero i distacchi, ma abbiamo continuato a spingere. La Tudor ha fatto un ottimo lavoro fino per conservare lo scarto; poi Michael, Giulio e io ci siamo impegnati a fondo per tenere alta l’andatura. È stata durissima. Domani sarà leggernente più pianeggiante”.