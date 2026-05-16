Baseball: Bologna stende San Marino nel venerdì di SeriA Gold

Prosegue il momento d’oro di Bologna. La Fortitudo ha infatti battuto la corazzata San Marino in occasione della gara-1 valida per la Regular Season della Serie A Gold 2026 di baseball. Bella partita quella affrontata dagli emiliani, capaci di imporsi tra le mura amiche con il risultato di 2-7.

Dopo aver marcato un punto nel secondo end con un singolo di Antonia, la compagine della Serenissima ha subito dovuto fare i conti con la buona manovra bolognese che, nella stessa ripresa, riesce a mettere a referto ben quattro sigilli servendosi di un triplo al centro di Celli che manda a segno Agretti e Liberatore, oltre che con un grounds out di Vaglio e il relativo punto ancora di Celli in passed Ball.

Nel round successivo, la Fortitudo aumenta poi il vantaggio di un’unità sfruttando un fuoricampo di Newton, controllando la situazione poi una volta arrivata al sesto quando, a seguito del timbro siglato da Colmanares Brito, scappa sul +2 affidandosi al triplo firmato ancora da Newton che apre le porte a Borghi e Celli.

Domani, sabato 16 maggio, si disputeranno il resto degli altri incontri in programma.