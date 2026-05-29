Afonso Eulalio: “Non stavo male, ma gli altri sono andati più forte”

Piazzamento in top 20 per Afonso Eulalio nella diciannovesima frazione del Giro d’Italia 2026. L’ex leader della classifica generale è arrivato infatti al sedicesimo posto all’arrivo della tappa di 151 km partita da Feltre e conclusasi ad Alleghe (Piani di Pezzè) rimanendo saldamente nelle prime cinque caselle della classifica generale.

Una volta approdato in zona mista, il lusitano del team Bahrain-Victorious – che ha come obiettivo quello di arrivare a Roma in Maglia Bianca – ha commentato quanto fatto: “Non stavo male, semplicemente gli altri sono andati più forti di me – ha detto Eulalio – Io ho cercato di restare davanti. Vedevo che nel mio gruppo c’era sempre meno gente, ma alla fine c’era poco da fare. Ho sofferto non poco, avevo poche energie ià sulla penultima salita. Gli ultimi cinque chilometri sono stati i più lunghi della. mia vita”.

Eulalio ha quindi chiosato parlando della fine del Giro sempre più imminente: “Siamo lì, sempre più vicini alla fine. Vedremo come andrà domani”. Ricordiamo che domani, sabato 30 maggio, si svolgerà la ventesima tappa della Corsa Rosa con 200 km da Gemona del Friuli a Piancavallo, preludio del gran finale nella Città Eterna.