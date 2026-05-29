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CiclismoGiro d'ItaliaStrada

Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi: Kuss trionfa ad Alleghe. Ciccone è splendido terzo

Pubblicato

11 secondi fa

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Sepp Kuss
Sepp Kuss / LaPresse

Lo statunitense Sepp Kuss vince la diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2026, Feltre-Alleghe(Piani di Pezzè) di 151 chilometri. Il corridore statunitense, dopo una giornata vissuta con una condotta perennemente difensiva, rimonta nel finale e s’invola verso il traguardo.

Il portacolori del Team Visma | Lease a Bike, squadra che conquista il quinto successo di tappa,  precede il canadese Derek Gee della Lidl-Trek, secondo con 13” di ritardo, e uno splendido Giulio Ciccone, terzo a 36”. Il corridore abruzzese è assoluto protagonista di giornata, conquista la maglia azzurra e si arrende all’americano solo nel finale.

Ciccone precede l’austriaco Felix Gall della Decathlon CMA CGM Team, quarto a 39” davanti alla maglia rosa Jonas Vingegaard, quinto. Termina la sua prova in sesta posizione l’australiano Jai Hindley che tenta l’allungo nel finale e guadagna la terza posizione in classifica generale.

L’encomiabile Damiano Caruso della Bahrain-Victorious si lancia nuovamente all’attacco e termina settimo ad 1’06” con cinque secondi di vantaggio su Davide Piganzoli, ottavo ad 1’11”. Completano la Top 10 il colombiano Einer Rubio della Movistar Team e l’australiano Michael Storer della Tudor Pro Cycling Team.

ORDINE D’ARRIVO DICIANNOVESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA

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1 Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) 4:28:33
2 Derek Gee-West (Lidl – Trek) +0:13
3 Giulio Ciccone (Lidl – Trek) +0:36
4 Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) +0:39
5 Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) st
6 Damiano Caruso (Red Bull – BORA – hansgrohe) +0:43
7 Jai Hindley (Bahrain – Victorious) +1:06
8 Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike) +1:11
9 Einer Rubio (Movistar Team) +1:19
10 Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) st
11 Jan Hirt (NSN Cycling Team) +1:28
12 Thymen Arensman (Netcompany INEOS) +1:45
13 Egan Bernal (Netcompany INEOS) +2:14
14 Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) +2:17
15 Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe) +2:21
16 Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious) +2:25
17 Gregor Mühlberger (Decathlon CMA CGM Team) +4:07
18 Chris Harper (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) +4:18
19 Ludovico Crescioli (Team Polti VisitMalta) +4:33
20 Bart Lemmen (Team Visma | Lease a Bike) +6:38
21 David de la Cruz (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) +8:09
22 Johannes Kulset (Uno-X Mobility) +8:34
23 Embret Svestad-Bårdseng (Netcompany INEOS) +9:06
24 Ben O’Connor (Team Jayco AlUla) +9:36
25 Aleksandr Vlasov (Red Bull – BORA – hansgrohe) +10:54
26 Johannes Staune-Mittet (Decathlon CMA CGM Team) +13:23
27 Koen Bouwman (Team Jayco AlUla) +14:39
28 Warren Barguil (Team Picnic PostNL) +15:19
29 Magnus Sheffield (Netcompany INEOS) +15:54
30 Wout Poels (Unibet Rose Rockets) +16:06
31 Ben Zwiehoff (Red Bull – BORA – hansgrohe) +16:51
32 Igor Arrieta (UAE Team Emirates – XRG) +16:59
33 Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step) +22:28
34 Luca Vergallito (Alpecin – Premier Tech) +23:00
35 Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) +23:05
36 Alessandro Tonelli (Team Polti VisitMalta) +24:10
37 Giovanni Aleotti (Red Bull – BORA – hansgrohe) +24:14
38 Matteo Sobrero (Lidl – Trek) st
39 Jardi Christiaan van der Lee (EF Education – EasyPost) +25:37
40 Lorenzo Milesi (Movistar Team) +26:28
41 Edoardo Zambanini (Bahrain – Victorious) st
42 Callum Scotson (Decathlon CMA CGM Team) +26:32
43 Victor Campenaerts (Team Visma | Lease a Bike) +27:30
44 Enric Mas (Movistar Team) st
45 Vicente Rojas (Bardiani CSF 7 Saber) +27:56
46 Diego Ulissi (XDS Astana Team) st
47 Chris Hamilton (Team Picnic PostNL) st
48 Connor Swift (Netcompany INEOS) st
49 Oliver Naesen (Decathlon CMA CGM Team) st
50 Larry Warbasse (Tudor Pro Cycling Team) st
51 Will Barta (Tudor Pro Cycling Team) st
52 Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team) st
53 Jack Haig (Netcompany INEOS) st
54 Toon Aerts (Lotto Intermarché) st
55 Harold Martín López (XDS Astana Team) +28:19
56 Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team) st
57 Simone Gualdi (Lotto Intermarché) st
58 Darren Rafferty (EF Education – EasyPost) st
59 Juan Pedro López (Movistar Team) st
60 Alberto Bettiol (XDS Astana Team) +29:29
61 Alec Segaert (Bahrain – Victorious) +30:07
62 Tim Rex (Team Visma | Lease a Bike) +30:28
63 Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates – XRG) st
64 Brieuc Rolland (Groupama – FDJ United) +31:14
65 Alessandro Pinarello (NSN Cycling Team) +31:47
66 Mattia Bais (Team Polti VisitMalta) st
67 Fran Miholjević (Bahrain – Victorious) +32:23
68 Robert Stannard (Bahrain – Victorious) st
69 Jan Christen (UAE Team Emirates – XRG) +32:57
70 Mathijs Paasschens (Bahrain – Victorious) st
71 Tobias Bayer (Alpecin – Premier Tech) +37:52
72 Rémy Rochas (Groupama – FDJ United) st
73 Thomas Pesenti (Team Polti VisitMalta) st
74 Markel Beloki (EF Education – EasyPost) st
75 Jonas Rutsch (Lotto Intermarché) st
76 Rasmus Søjberg Pedersen (Decathlon CMA CGM Team) st
77 Cyril Barthe (Groupama – FDJ United) st
78 Nelson Oliveira (Movistar Team) st
79 Christopher Juul-Jensen (Team Jayco AlUla) st
80 Orluis Aular (Movistar Team) st
81 Francesco Busatto (Alpecin – Premier Tech) st
82 Lorenzo Rota (Lotto Intermarché) st
83 Robert Donaldson (Team Jayco AlUla) st
84 Mark Donovan (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) st
85 Jefferson Alexander Cepeda (EF Education – EasyPost) st
86 Gianni Moscon (Red Bull – BORA – hansgrohe) st
87 Markus Hoelgaard (Uno-X Mobility) st
88 Fredrik Dversnes Lavik (Uno-X Mobility) st
89 Mirco Maestri (Team Polti VisitMalta) st
90 Filippo Zana (Soudal Quick-Step) st
91 Timo Kielich (Team Visma | Lease a Bike) st
92 Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step) st
93 Arjen Livyns (XDS Astana Team) st
94 Corbin Strong (NSN Cycling Team) st
95 Diego Pablo Sevilla (Team Polti VisitMalta) st
96 David González (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) st
97 Alan Hatherly (Team Jayco AlUla) st
98 Dion Smith (NSN Cycling Team) st
99 Andrea Mifsud (Team Polti VisitMalta) st
100 Iván García Cortina (Movistar Team) +38:10
101 Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step) +38:33
102 Filippo Ganna (Netcompany INEOS) st
103 Rémi Cavagna (Groupama – FDJ United) st
104 Filippo Turconi (Bardiani CSF 7 Saber) st
105 Axel Huens (Groupama – FDJ United) st
106 Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber) st
107 Paul Magnier (Soudal Quick-Step) st
108 Ben Turner (Netcompany INEOS) st
109 Sakarias Koller Løland (Uno-X Mobility) st
110 Jonas Geens (Alpecin – Premier Tech) st
111 Madis Mihkels (EF Education – EasyPost) st
112 Ryan Mullen (NSN Cycling Team) st
113 Johan Price-Pejtersen (Alpecin – Premier Tech) st
114 Nick Schultz (NSN Cycling Team) st
115 Mick van Dijke (Red Bull – BORA – hansgrohe) +38:43
116 Dries Van Gestel (Soudal Quick-Step) +39:21
117 Ayco Bastiaens (Soudal Quick-Step) st
118 Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta) +39:24
119 Amanuel Ghebreigzabhier (Lidl – Trek) +39:26
120 Josh Kench (Groupama – FDJ United) st
121 Johan Jacobs (Groupama – FDJ United) +39:29
127 Tim Naberman (Team Picnic PostNL) +40:49
128 Casper van Uden (Team Picnic PostNL) st
129 Nikita Tsvetkov (Bardiani CSF 7 Saber) +41:41
130 Luca Paletti (Bardiani CSF 7 Saber) st
131 Jensen Plowright (Alpecin – Premier Tech) +43:18
132 Paul Penhoët (Groupama – FDJ United) +43:42
133 António Morgado (UAE Team Emirates – XRG) +43:57
134 Max Walscheid (Lidl – Trek) +45:19
135 Tim Torn Teutenberg (Lidl – Trek) +45:21
136 Jonathan Milan (Lidl – Trek) +45:23
137 Fabian Lienhard (Tudor Pro Cycling Team) st
138 Robin Froidevaux (Tudor Pro Cycling Team) +45:28
139 Matyáš Kopecký (Unibet Rose Rockets) st
140 Tomáš Kopecký (Unibet Rose Rockets) +45:45
141 Elmar Reinders (Unibet Rose Rockets) st
142 Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber) +46:25
143 Filippo Magli (Bardiani CSF 7 Saber) st
144 Frank van den Broek (Team Picnic PostNL) st
145 Lukáš Kubiš (Unibet Rose Rockets) st
146 Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets) st
147 Hartthijs de Vries (Unibet Rose Rockets) st
148 Niklas Larsen (Unibet Rose Rockets) st
149 Gijs Leemreize (Team Picnic PostNL) st
150 Luca Mozzato (Tudor Pro Cycling Team) st
151 Matteo Malucelli (XDS Astana Team) +46:42
152 Simone Consonni (Lidl – Trek) st

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