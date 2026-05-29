Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi: Kuss trionfa ad Alleghe. Ciccone è splendido terzo

Lo statunitense Sepp Kuss vince la diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2026, Feltre-Alleghe(Piani di Pezzè) di 151 chilometri. Il corridore statunitense, dopo una giornata vissuta con una condotta perennemente difensiva, rimonta nel finale e s’invola verso il traguardo.

Il portacolori del Team Visma | Lease a Bike, squadra che conquista il quinto successo di tappa, precede il canadese Derek Gee della Lidl-Trek, secondo con 13” di ritardo, e uno splendido Giulio Ciccone, terzo a 36”. Il corridore abruzzese è assoluto protagonista di giornata, conquista la maglia azzurra e si arrende all’americano solo nel finale.

Ciccone precede l’austriaco Felix Gall della Decathlon CMA CGM Team, quarto a 39” davanti alla maglia rosa Jonas Vingegaard, quinto. Termina la sua prova in sesta posizione l’australiano Jai Hindley che tenta l’allungo nel finale e guadagna la terza posizione in classifica generale.

L’encomiabile Damiano Caruso della Bahrain-Victorious si lancia nuovamente all’attacco e termina settimo ad 1’06” con cinque secondi di vantaggio su Davide Piganzoli, ottavo ad 1’11”. Completano la Top 10 il colombiano Einer Rubio della Movistar Team e l’australiano Michael Storer della Tudor Pro Cycling Team.

ORDINE D’ARRIVO DICIANNOVESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA