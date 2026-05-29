Sottile torna in gara, ma arriva un fastidio. Cavalli e Muraro solide a Bydgoszcz

A Bydgoszcz (Polonia) è andata in scena una tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante di atletica alle spalle della Diamond League). Stefano Sottile ha aperto la propria stagione outdoor nel salto in alto, superando 2.20 metri al terzo tentativo e fermandosi poi per un fastidio fisico. Quarto alle Olimpiadi di Parigi 2024 (quando volò a 2.34), l’azzurro ha chiuso in terza posizione nella gara vinta dal messicano Erik Portillo (2.24) e dal polacco Mateusz Kolodziejski (2.20).

Ludovica Cavalli ha iniziato l’annata agonistica all’aperto correndo i 1500 metri con il tempo di 4:04.64 e chiudendo al quinto posto nella prova in cui ha primeggiato la polacca Klaudia Kazimierska (3:59.99), mentre Gaia Sabbatini si è fermata in ottava posizione (4:11.72). Alice Muraro si è espressa in 56.83 sui 400 metri, terminando al settimo posto nel giro di pista con barriere vinto dalla portoghese Fatoumata Diallo (55.27).

Non sono emersi risultati clamorosi in termini tecnici: la polacca Natalia Bukowiecka ha prevalso sui 400 metri (50.12), l’olandese Jonas Phijffers ha avuto la meglio sul giro della morte (45.04), il britannico Ben Pattison ha dettato legge sugli 800 metri (1:45.58), la svizzera Valentina Rosamilia ha vinto sul doppio giro (2:00.73), lo statunitense ha tuonato un buon 13.10 sui 110 ostacoli, i 100 ostacoli sono stati terreno di caccia dell’ungherese Luca Kozak (12.66), la polacca Klaudia Kazimierska (3:59.99) e il croato Marino Bloudek (3:38.52) hanno messo la firma sui 1500 metri, l’olandese Menno Vloon si è issato a 5.72 nel salto con l’asta, nel tiro di giavellotto hanno fatto festa il sudafricano Douw Smit (84.57) e la croata Sara Kolak (61.42).