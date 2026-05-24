Peter Burling e la sua prima vittoria con Luna Rossa: “Gradoni ci rende la vita difficile in allenamento, così cresciamo tutti”

Peter Burling comincia il nuovo capitolo della sua carriera con una bella vittoria a bordo dell’AC40 di Luna Rossa nelle regate preliminari di Cagliari che inaugurano il percorso di avvicinamento verso la 38ma Coppa America (in programma a Napoli nel 2027). Il fenomenale velista neozelandese, approdato al Challenger italiano dopo aver vinto da protagonista le ultime tre edizioni dell’America’s Cup con Emirates Team New Zealand, si è tolto subito la soddisfazione di vincere la Preliminary Regatta in Sardegna al fianco dell’altro timoniere Ruggero Tita.

“Ovviamente erano le mie prime regate con questa nuova divisa grigia. Ci siamo dati del lavoro da fare all’inizio del weekend commettendo alcuni errori, ma fortunatamente siamo venuti fuori oggi dimostrando quello che sappiamo fare“, il commento del 35enne ripercorrendo l’intera settimana di regate nel Golfo degli Angeli oltre alla marcia trionfale di oggi.

“Vincere il primo evento per Luna Rossa è qualcosa di speciale. Tutto il team ha lavorato in maniera incredibile. Marco (Gradoni, ndr) ed in generale il team Women & Youth ci ha spinto continuamente in allenamento, rendendoci la vita difficile e alzando il livello di tutti. È davvero una giornata bellissima“, ha aggiunto il campione olimpico di Rio 2016 in 49er facendo riferimento anche all’equipaggio giovanile/femminile di Luna Rossa.