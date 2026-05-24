Luna Rossa vince l’ultima regata e affronterà i rivali storici di New Zealand nel match race finale!

Saranno gli equipaggi “titolari” di Luna Rossa ed Emirates Team New Zealand a disputare il Match Race finale con in palio la vittoria della Preliminary Regatta di Cagliari, primo atto del percorso di avvicinamento verso la 38ma America’s Cup (in programma nel 2027 a Napoli). L’ottava e ultima regata di flotta ha stabilito la graduatoria definitiva, promuovendo i primi due team della classifica all’ultimo atto dell’evento in programma nelle magnifiche acque del Golfo degli Angeli.

La formazione Senior di Luna Rossa ha ottenuto il primo successo parziale della settimana quando più contava, volando addirittura in vetta alla generale e meritandosi l’accesso alla Finale in cui dovrà vedersela con il Defender. La coppia stellare di timonieri composta da Ruggero Tita e Peter Burling (supportati dai trimmer Vittorio Bissaro e Umberto Molineris) ha dominato di fatto la regata, prendendo la testa nel primo lato di bolina e conservando un buon margine di sicurezza fino alla linea d’arrivo grazie ad un’esecuzione praticamente perfetta.

Secondo posto per il team francese La Roche-Posay dei timonieri Quentin Delapierre e Diego Botin con un distacco di 11″ al traguardo, precedendo i britannici di GB1 ed il sodalizio svizzero Alinghi, rispettivamente terzi e quarti al termine di un testa a testa deciso al fotofinish. Quinta piazza di platino per New Zealand Senior (con al timone Nathan Outteridge e Seb Menzies), che ha approfittato della battuta d’arresto di Luna Rossa Women & Youth per effettuare il sorpasso in classifica di un punto e qualificarsi così al Match Race finale.

Domenica da incubo per Marco Gradoni, Margherita Porro e gli altri componenti dell’equipaggio B di Luna Rossa, che non sono riusciti a riscattarsi dalla sfortunata squalifica della prima prova odierna incappando in una doppia penalità (per partenza anticipata ed un multiple incrocio in cui non hanno dato precedenza) al via della regata decisiva e restando al settimo posto con un gap troppo ampio da colmare rispetto al resto della flotta.