Regate preliminari America’s Cup 2026: chi parteciperà? Luna Rossa con due barche, parterre ricchissimo

Manca poco più di un anno alla America’s Cup, che si svolgerà nell’estate 2027 nelle acque di Napoli. La competizione sportiva più antica del mondo sbarcherà in Italia per la prima volta nella storia e animerà il capoluogo partenopeo: Team New Zealand sarà chiamata a difendere la Vecchia Brocca dall’assalto dell’equipaggio che emergerà dalla Louis Vuitton Cup, il torneo degli sfidanti a cui parteciperanno Luna Rossa, i britannici di Athena Racing, gli svizzeri di Alinghi, i francesi di La Roche-Posay, gli statunitensi American Racing Challenger Team e una formazione australiana.

Prima di arrivare al grande evento, però, sono previsti degli appuntamenti di avvicinamento, che serviranno ai vari sodalizi per scaldare i motori, affinare l’intesa tra i velisti, provare dei materiali e farsi trovare pronti in vista della massima manifestazione di questo sport. Il primo appuntamento è a Cagliari nel weekend del 22-24 maggio: sarà lo splendido Golfo degli Angeli a ospitare la prima sfida, ma nelle acque sarde non saranno presenti tutte le squadre che si daranno poi battaglia a Napoli.

All’appuntamento, infatti, mancheranno americani e australiani. In acque ci saranno otto barche: Team New Zealand, Athena e Luna Rossa saranno infatti presenti con due scafi a testa, uno “classico” e uno “femminile-giovanile”. Solo una squadra, invece, per Alinghi e La Roche-Posay. I risultati di Cagliari, dove si regaterà con gli AC40 (mentre in Coppa America si utilizzeranno gli AC75), non avranno alcun peso specifico in termini di punteggi sulla America’s Cup.

SQUADRE PARTECIPANTI REGATE PRELIMINARI AMERICA’S CUP

Emirates Team New Zealand Emirates

Team New Zealand (women & Youth)

GB1

Athena Pathway (women & Youth)

Luna Rossa 1 (women & Youth)

Luna Rossa 2

Tudor Team Alinghi

La Roche-Posay Racing Team