Dove vedere in tv Luna Rossa, Regate preliminari America’s Cup Cagliari 2026: orari, programma, streaming

Nel weekend del 22-24 maggio si disputeranno le prime regate preliminari della America’s Cup: saranno le acque di Cagliari a ospitare un evento di avvicinamento alla competizione sportiva più antica del mondo, che andrà in scena a Napoli durante l’estate 2027. Nel capoluogo sardo assisteremo ai primi scontri diretti tra i sodalizi che puntano ad alzare al cielo la Vecchia Brocca, ma non ci saranno effettive ripercussioni su quello che si consumerà il prossimo anno nella città partenopea.

Luna Rossa sarà della partita e gareggerà nel campo di regata dove è solita allenarsi: gli uomini di Max Sirena punteranno a raccogliere indicazioni importanti e a dare un chiaro messaggio all’intera concorrenza. Team New Zealand è chiamata a difendere il trofeo, gli svizzeri di Alinghi e i britannici di Athena Racing (Challenger of Record) sono agguerriti, attenzione ai francesi di La Roche Posay, si sono uniti al gruppo anche una squadra statunitense e una formazione australiana.

Venerdì e sabato si disputeranno tre regate di flotta al giorno, mentre domenica andranno in scena le ultime due regate di flotta. Si stilerà una classifica e le prime due classificate si affronteranno un Match Race in chiusura della domenica, che determinerà i vincitori di queste regate preliminari a Cagliari.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle regate preliminari della America’s Cup, che si disputeranno a Cagliari nel weekend del 22-24 maggio. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 3 e sui canali Sky; prevista la diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO REGATE PRELIMINARI AMERICA’S CUP 2026

Venerdì 22 maggio

Ore 15.00 Tre regate

Sabato 23 maggio

Ore 15.00 Tre regate

Domenica 24 maggio

Ore 15.00 Due regate

A seguire Match Race tra le migliori due classificate

PROGRAMMA REGATE PRELIMINARI AMERICA’S CUP: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 3, gratis e in chiaro; canali Sky (palinsesto dettagliato da definire), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.