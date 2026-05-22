America’s Cup 2027: chi parteciperà? Luna Rossa all’arrembaggio, che concorrenza per New Zealand

La flotta di partecipanti alla America’s Cup 2027 si è arricchita sensibilmente negli ultimi due mesi con una serie di iscrizioni in ritardo che hanno contributo ad ampliare il numero di pretendenti al massimo trofeo mondiale della vela e che renderanno l’evento in programma a Napoli nell’estate del 2027 ancora più interessante. Una parterre di sodalizi decisamente numeroso contribuirà ad aumentare la competitività e l’interessa attorno alla manifestazione sportiva più antica del mondo.

Team New Zealand si presenterà nel capoluogo campano per difendere la Vecchia Brocca: i neozelandesi avevano il diritto di scegliere la location e potevano dunque rimanere ad Auckland, ma per ragioni economiche (come successo a Barcellona nell’ultima occasione) si sono spostati in Europa e hanno scelto l’Italia per inseguire il trofeo. I detentori della Coppa America aspetteranno i propri rivali dal torneo degli sfidanti, ovvero la Louis Vuitton Cup che determinerà chi potrà fronteggiare i Kiwi.

Luna Rossa andrà all’arrembaggio in maniera convinta, affidandosi al timoniere Peter Burling (colui che ha guidato New Zealand verso gli ultimi tre sigilli) e sperando in una barca veloce e performante. La compagine italiana avrà il vantaggio di regatare nelle acque di casa e dovrà fare i conti con una concorrenza spietata, a cominciare dai britannici di Athena Racing guidati da Ben Ainslie (anche se privi dei soldi di INEOS), dagli svizzeri di Alinghi e dai francesi di La Roche-Posay (che sembrano in forte crescita).

Le ultime novità riguardano gli USA e l’Australia: gli statunitensi saranno presenti con American Racing (in rappresentanza dello Yacht Club Sail Newport, dunque una realtà rispetto all’American Magic vista nelle ultime edizioni), mentre gli oceanici torneranno a prendere parte all’evento dopo una lunga assenza con Team Australia Royal (in rappresentanza del Prince Edward Yacht Club ). Le iscrizioni restano aperte, ma ora sembra difficile che ci possano essere delle aggiunte.

PARTECIPANTI AMERICA’S CUP 2026

Emirates Team New Zealand (Nuova Zelanda, Defender)

Athena Racing (Gran Bretagna, Challenger of Record)

Luna Rossa (Italia, sfidante)

Alinghi (Svizzera, sfidante)

La Roche-Posay (Francia, sfidante)

American Racing (USA, sfidante)

Team Australia (Australia, sfidante)