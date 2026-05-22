America’s Cup oggi, Regate preliminari 2026: orari 22 maggio, tv, programma, streaming

Oggi venerdì 22 maggio (a partire dalle ore 15.00) si disputano le prime regate preliminari della America’s Cup: il lungo cammino che conduce alla competizione sportiva più antica del mondo, che andrà in scena a Napoli durante l’estate del 2027, incomincia dalle acque di Cagliari proprio nel corso di questo fine settimana. Lo splendido Golfo degli Angeli ospita un appuntamento che scalda i motori in vista del massimo evento velico, contribuendo a fare accrescere l’interesse degli appassionati.

Il programma odierno prevede tre regate di flotta in rapida successione, che assegneranno punti per la classifica generale: lo stesso schema verrà adottato sabato, poi altre due prove si disputeranno al termine e le migliori due squadre in graduatoria si affronteranno nel Match Race che metterà in palio il titolo, il quale non avrà comunque ripercussioni sulla Coppa America. In acque vedremo all’opera otto barche, gli AC40 che non saranno poi protagonisti in America’s Cup (verranno impiegati gli AC75).

Luna Rossa sarà al via con due equipaggi (la formazione classica con Peter Burling e Ruggero Tita al timone, l’altra sarà il sodalizio femminile e giovanile), proprio come Team New Zealand (detentore della Vecchia Brocca) e i britannici di Athena Racing. A completare il parterre ci saranno uno scafo degli svizzeri di Alinghi e una barca dei francesi di La Roche-Posay, mentre gli statunitensi di American Racing e gli australiani di Team Australia non saranno della partita nel corso di questo fine settimana.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle regate preliminari della America’s Cup, in programma oggi (venerdì 22 maggio) a Cagliari. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 3, Sky Sport Uno, Sky Sport Max, Sky Sport 253; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO REGATE PRELIMINARI AMERICA’S CUP OGGI

Venerdì 22 maggio

Ore 15.00 Tre regate preliminari di flotta – Diretta tv su Rai 3, Sky Sport Uno, Sky Sport Max, Sky Sport 253

Una regata dopo l’altra nel corso del pomeriggio, conclusione prevista entro le ore 17.00.

PROGRAMMA REGATE PRELIMINARI AMERICA’S CUP: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 3, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Max (canale 205), Sky Sport 253, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.