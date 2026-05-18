Internazionali d'ItaliaTennis
Vagnozzi: “Sinner sta facendo la storia, aveva una pressione incredibile. Speciale che abbia fatto tutto questo in pochi anni”
Ieri sera, dopo il trionfo di Jannik Sinner nell’ATP Masters 1000 di Roma, il suo coach, Simone Vagnozzi, è stato intervistato da Sky Sport: l’allenatore del numero 1 del mondo ha sottolineato la pressione con cui l’azzurro ha giocato gli Internazionali d’Italia e l’importanza dell’affiatamento all’interno del suo team.
I grandi risultati raggiunti da Sinner negli ultimi tempi: “Incredibile quello che sta facendo da diversi mesi, arrivare a Roma con tanta pressione e vincere: sta facendo la storia. Nel 2022 ho iniziato questa avventura con Jannik e pensare che in così poco tempo ottenesse tutti questi risultati è speciale“.
Il segreto di Sinner e del suo team: “Mi rende orgoglioso, la sua forza mentale è incredibile. Quello che sta facendo negli ultimi due mesi è incredibile. Il segreto del team è che siamo tutte persone che fanno questo lavoro non perché siamo col numero uno al mondo, ma perché gli piace quello che fanno“.