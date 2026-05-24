Al via il Roland Garros: l’Italia cala il poker. Esame di francese per Zverev e Djokovic

Negli occhi degli appassionati sono ancora vive le immagini del trionfo di Jannik Sinner a Roma, ora però è tempo di voltare pagina per lasciare spazio al secondo Slam stagionale. Prende il via oggi e si concluderà domenica 7 giugno il Roland Garros: parte la caccia ai titoli vinti lo scorso anno da Carlos Alcaraz, ancora assente per i postumi dell’infortunio al polso, e Coco Gauff.

In attesa dell’esordio ufficiale del numero 1 del mondo, incontro previsto martedì, la prima giornata sarà già caratterizzata da un nutrito contingente tricolore: saranno quattro gli azzurri che scenderanno in campo. Ad attirare l’interesse degli appassionati sarà sicuramente il doppio confronto Italia-Francia. Lorenzo Sonego, assente per oltre due mesi a causa di un infortunio, affronta il qualificato Pierre Hugues-Herbert alla ricerca di quello squillo che possa riaccendere la fiducia nelle proprie qualità di un giocatore che, dal rientro in campo, ha vinto una sola partita nel circuito maggiore.

La ritrovata consapevolezza dei propri mezzi grazie all’ottimo percorso nei recenti Internazionali d’Italia, torneo in cui ha raggiunto gli ottavi di finale, deve spingere Mattia Bellucci a giocarsela alla pari con Quentin Halys. Il francese è certamente avversario temibile, ma il mancino lombardo ha tutte le carte in regola per provare a prolungare il suo momento positivo.

Federico Cinà, primo giocatore nato nel 2007 a centrare l’accesso al main draw di un torneo dello Slam affronta il mastodontico americano Reilly Opelka. Il giovane siciliano, per provare ad alimentare le sue possibilità di successo, dovrà prima di tutto disinnescare il micidiale servizio del possente giocatore statunitense.

Il sofferto ingresso nel tabellone principale, grazie al ritiro dell’ucraina Zavacka nel terzo set dell’ultimo turno di qualificazione, rappresenta già un buon risultato per Lucia Bronzetti. L’urna non ha però sorriso all’azzurra che trova sulla sua strada l’ostica ceca Marie Bouzkova, testa di serie numero 27.

Atteso debutto nel torneo per due dei principali favoriti: Alexander Zverev e Novak Djokovic. Le teste di serie numero due e quattro del tabellone sono attese dall’esame di francese. Il tedesco esordisce contro Benjamin Bonzi, mentre il serbo, reduce dalla sconfitta al primo turno subita agli internazionali d’Italia contro il croato Dino Prizmic, affronta l’ostacolo più difficile, Giovanni Mpetshi Perricard. Il francese, al momento numero 80 ATP, è giocatore fisicamente molto ben strutturato e dotato di gran servizio che potrebbe creare più di una difficoltà al suo avversario soprattutto se quest’ultimo non dovesse essere in perfette condizioni fisiche.