Jannik Sinner si testa a oltre 30°C a Parigi: allenamento con un giovane emergente

Fa decisamente caldo a Parigi e la preparazione in vista del Roland Garros dovrà necessariamente tenere conto di questo fattore. Jannik Sinner farà il proprio esordio martedì 26 maggio contro il francese Clément Tabur, in tabellone grazie a una wild card. Un primo turno che, almeno sulla carta, appare morbido per l’azzurro, concentrato più su ciò che potrà controllare nella propria metà campo che sull’avversario.

In queste prime giornate di allenamento, il numero uno del mondo ha lavorato intensamente su tutti i fondamentali. Nel primo giorno con il monegasco Valentin Vacherot e nel secondo con l’argentino Sebastián Báez, l’altoatesino si è concentrato sull’obiettivo di assimilare al meglio le caratteristiche della superficie, memorizzandone rimbalzi e tempi d’impatto.

Una terra rossa che, anche a causa delle temperature elevate, si sta rivelando particolarmente rapida e che, per certi versi, ricorda le condizioni viste a Madrid. Un aspetto che potrebbe favorire il pusterese, considerando anche il bilancio molto positivo della sua esperienza alla Caja Mágica.

Quest’oggi l’azzurro si è allenato con uno dei prospetti emergenti del circuito, il belga Alexander Blockx, semifinalista a Madrid. Dalle 11 alle 12 i due hanno lavorato sul campo 6, per poi spostarsi dalle 12 alle 13 sul Philippe-Chatrier. Numeroso il pubblico presente per assistere al set d’allenamento, che sarebbe stato vinto 6-2 dal numero uno del ranking mondiale. Al di là del punteggio, però, a confortare Sinner sono soprattutto le sensazioni positive emerse dalla sessione di lavoro.