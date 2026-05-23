Dove vedere in tv Cinà-Opelka, Roland Garros 2026: orario, programma, streaming

Esordio per Federico Cinà al Roland Garros, e più in generale negli Slam. Per il palermitano l’occasione è di quelle importanti, ed arriva sul Court 6 contro l’americano Reilly Opelka. Una versione, però, quella del gigante a stelle e strisce, che a oggi non ricorda particolarmente quella che ebbe massimo successo, cioè tra il 2021 e il 2022.

Un motivo in più, per Cinà, che crea speranze di fare qualcosa di buono, al di là dell’ambiente totalmente nuovo che inevitabilmente troverà passando dai due set su tre ai tre su cinque. Per il palermitano c’è un’autentica generazione di differenza con Opelka, che a Parigi nel 2021 (dopo la semifinale a Roma) giunse al terzo turno (perse da uno dei migliori Medvedev sul rosso di sempre), ma che sul mattone tritato da allora ha raccolto ben poco.

Il match tra Federico Cinà e Reilly Opelka sarà il terzo sul Court 6 dalle ore 11:00 nella giornata di domani. A causa dei recenti sviluppi del panorama televisivo, non è prevista alcuna diretta tv a oggi. Diretta streaming su Discovery+, HBO Max e DAZN (che hanno tutti al loro interno i canali di Eurosport), ciascuno con differenti opzioni d’abbonamento. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA CINÀ-OPELKA, ROLAND GARROS 2026

Domenica 24 maggio

Ore 11:00 Bronzetti (ITA) [Q]-Bouzkova (CZE) [27] – Primo turno donne

Jacquet (FRA) [Q]-Trungelliti (ARG) – Primo turno uomini

Cinà (ITA) [Q]-Opelka (USA) – Primo turno uomini

Bejlek (CZE)-Stephens (USA) [Q] – Primo turno donne

PROGRAMMA CINÀ-OPELKA: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Discovery+, HBO Max, DAZN (all’interno di tutti ci sono i canali di Eurosport)

Diretta Live testuale: OA Sport (match scelti)