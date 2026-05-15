“Abbiamo pagato”: l’attacco ingiusto a Luciano Darderi, poi la racchetta e il bacio in risposta. Cos’è successo a Roma

Luciano Darderi non è riuscito a contrastare il norvegese Casper Ruud nella semifinale degli Internazionali d’Italia, cedendo con il netto punteggio di 6-1, 6-1 al termine di un confronto interrotto per pioggia nel corso del primo set. Dopo le spettacolari affermazioni contro il tedesco Alexander Zverev (numero 3 del mondo) e lo spagnolo Rafael Jodar (annunciato predestinato), il tennista italiano non aveva più energie e ha così terminato la propria cavalcata sulla terra rossa di Roma.

Sul finale del confronto con Ruud, dagli spalti si è alzato un commento ingiusto nei confronti di Luciano Darderi: “Abbiamo pagato“. Evidentemente lo spettatore non stava gradendo la partita a senso unico sul Campo Centrale del Foro Italico e ha rimostrato le proprie lamentale, non capendo le criticità del giocatore e non riconoscendogli il merito di avere firmato due colpacci negli ultimi giorni.

Il resto del pubblico, però, ha fischiato in risposta, sostenendo a cuore aperto il giocatore. Darderi si è girato verso gli spalti e ha allungato la racchetta in direzione della voce polemica, poi ha vinto il punto successivo e ha mandato un bacio allo spettatore. Istrionico e dal grande cuore, nonostante le gravi difficoltà tecniche e la mancanza di energia.