La pioggia interrompe la semifinale Darderi-Ruud: il punteggio al momento della sospensione. Sinner a rischio rinvio

Le previsioni meteo sono state rispettate in pieno a Roma: era annunciata una perturbazione a partire dalle ore 16.00 sui campi del Foro Italico e puntualmente la pioggia ha fatto capolino sulla terra rossa della Capitale, mentre si stava giocando la prima semifinale del torneo di singolare tra Luciano Darderi e il norvegese Casper Ruud. Si tratta di un vero e proprio acquazzone considerando l’intensità del piovasco, tra l’altro non sembra potersi risolvere in breve tempo stando alla previsioni.

Alle ore 16.08 lo scandinavo conduceva per 4-1 e A-40, l’azzurro era chiamato ad annullare una palla break quando si sono manifestate le prime gocce che hanno convinto il giudice di sedia e chiamare l’interruzione. Dopo le grandi imprese firmate contro il tedesco Alexander Zverev e lo spagnolo Rafael Jodar, il padrone di casa sembra essere un po’ svuotato di energie, ma potrà sfruttare al meglio questa interruzione per cercare di recuperare il miglior smalto e inseguire il ribaltone quando si tornerà in campo.

La ripresa dell’incontro è prevista non prima delle ore 17.00, ma sembra essere una tempistica decisamente ottimistica: piove in maniera violenta e sembra dover continuare ancora per molto. Questa interruzione inciderà anche sull’orario d’inizio della seconda semifinale, prevista non prima delle ore 19.00: Jannik Sinner scenderà in campo per affrontare il russo Daniil Medvedev nella sessione serale, ma c’è il concreto rischio di un rinvio temporale e si è anche parlato della possibilità di un rinvio a domani.

PUNTEGGIO DARDERI-RUUD ALL’INTERRUZIONE PER PIOGGIA

Casper Ruud vs Luciano Darderi 4-1, A-40 (Darderi al servizio nel sesto gioco del primo set)