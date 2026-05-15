Sinner in difficoltà fisica contro Medvedev: cosa è successo e i continui piegamenti sulle ginocchia

Jannik Sinner ha dominato il primo set contro il russo Daniil Medvedev, aprendo in maniera perentoria la semifinale degli Internazionali d’Italia: 6-2 in appena 32 minuti di gioco, dopo essersi issato sul 4-0 e avere strappato il servizio al russo con assoluta disinvoltura. La seconda frazione si è però aperta con delle difficoltà per il numero 1 del mondo: ha perso il turno in battuta nel secondo game, è andato sotto per 0-3 e ha dovuto annullare tre palle break nel corso del quarto gioco, si è salvato e ha poi strappato il servizio al rivale e riuscire a pareggiare sul 3-3.

Le condizioni fisiche del fuoriclasse altoatesino non sembrano essere delle migliori e si è un po’ palesata la stanchezza di cui lo stesso giocatore aveva parlato ieri pomeriggio dopo il successo conseguito contro il russo Andrey Rublev. Il 24enne è infatti andato in difficoltà ed è parso sofferente in diversi frangenti, che meritano di essere annoverate nella loro totalità.

Nel quarto game si è piegato sulle ginocchia dopo aver incassato un dirompente rovescio incrociato da parte del rivale (15-30), si è poi appoggiando sulla racchetta dopo un eccellente diagonale di rovescio di Medvedev (30-40), ma poi è riuscito a confezionare il break con uno splendido diritto incrociato.

Sinner è riuscito ad accorciare le distanze e ha poi pareggiato sul 3-3, ma la sua camminata sul mattone tritato capitolino si è rivelata sempre più ingessata e caracollante: i servizi velocissimi e senza pause di Medvedev, oltre agli scambi sempre più lunghi, lo hanno messo sempre più in difficoltà, tanto da farlo appoggiare nuovamente sulla racchetta sul 15-15 del settimo gioco. Scambio di favori al servizio (4-4), ma il gioco di Medvedev, che ha piazzato anche delle palle corte, ha continuato a mettere in crisi l’azzurro.

L’entità del problema fisico non è chiara, ma con grande tenacia Sinner ha risposto presente con un ace provvidenziale sull’A-40 del decimo gioco, tra l’altro dopo aver commesso due insoliti doppi falli. Medvedev ha vinto il secondo set per 7-5 e così la contesa si è trascinata al terzo parziale, con Sinner in difficoltà fisica.