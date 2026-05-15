Luciano Darderi con le pile scariche a Roma: Ruud vince una semifinale a senso unico

Casper Ruud è il primo finalista degli Internazionali d’Italia 2026. Si ferma dunque ad un passo dall’ultimo atto il meraviglioso cammino di Luciano Darderi, arrivato al match odierno con le pile davvero scariche sia fisicamente sia mentalmente. L’italiano non è mai riuscito ad entrare in partita e neanche la pausa per la pioggia lo ha aiutato. Rudd ha chiuso per 6-1 6-1 in un’ora e cinque minuti di gioco, riuscendo così a centrare la sua prima finale della carriera al Foro Italico.

I numeri della partita fanno capire chiaramente le difficoltà di Darderi, che ha ottenuto il 59% dei punti quando ha servito la prima ed appena il 23% con la seconda. Sono stati solo nove i vincenti dell’italiano a fronte dei venti del norvegese, mentre gli errori non forzati di Darderi sono stati 23 contro i 16 dell’avversario.

Partenza in salita del match per Darderi, con Ruud che riesce a trovare il break nel secondo game. La reazione dell’azzurro è immediata, perché con un gran dritto vincente riesce a prendersi il controbreak a zero. Purtroppo è solo un momento, perché Ruud si procura altre due palle break e sfrutta la seconda complice l’errore di dritto dell’azzurro. Il norvegese allunga sul 4-1 e poi si procura un’ulteriore palla break nel sesto game, quando comincia a piovere.

La sosta è molto lunga e dura oltre due ore. Al rientro in campo Ruud sfrutta immediatamente l’occasione, trovando il passante vincente sulla discesa a rete dell’italiano. Il norvegese va a prendersi così il primo set in suo favore per 6-1 con un Darderi decisamente in precarie condizioni e che non è riuscito a riprendersi nonostante la pausa.

Il secondo set vede subito il break da parte di Ruud, che sfrutta anche un doppio fallo dell’italiano. Un altro break arriva nel terzo gioco, con Darderi che sbaglia la volée dopo un attacco più disperato che logico. Il pubblico prova a sostenere Darderi e dargli un po’ di carica e l’azzurro si procura anche una palla break nel sesto game, ma Ruud cancella tutto con una pregevole palla corta. Il norvegese tiene il servizio e poi va a chiudere nel game successivo al terzo match point, terminando ancora 6-1 e staccando così il biglietto per la finale.