Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski, semifinale ATP Roma 2026: orario, programma, streaming

Simone Bolelli e Andrea Vavassori si sono qualificati alle semifinali del torneo di doppio nell’ambito degli Internazionali d’Italia: dopo aver regolato Bhambri/Venus e King/Goransson, gli azzurri sono riusciti a sconfiggere la quotatissima coppia composta dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten. I padroni di casa sono riusciti a regolare i numeri 1 del seeding e possono così proseguire la loro avventura sulla terra rossa di Roma, sostenuti dal grande pubblico del Foro Italico.

I nostri portacolori hanno replicato il colpaccio compiuto lo scorso 28 marzo in occasione dell’atto conclusivo del Masters 1000 di Miami e ora se la dovranno vedere con il quotato binomio formato dallo statunitense Christian Harrison e dal britannico Neal Skupski, che oggi sono riusciti a sovvertire il pronostico della vigilia contro il tandem di lusso Arevalo-Pavic.

L’appuntamento è per sabato 16 maggio, sarà il secondo match a partire dalle ore 12.00 sul Campo Centrale: il programma di giornata sarà aperto dall’altra semifinale di doppio tra Krajicek/Mektic e Granollers/Zeballos, poi a seguire toccherà agli azzurri che inseguiranno l’accesso alla finale di domenica, con il sogno di alzare al cielo il trofeo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski, semifinale del torneo di doppio degli Internazionali d’Italia. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati; prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO BOLELLI/VAVASSORI-HARRISON/SKUPSKI, SEMIFINALE ATP ROMA

Sabato 16 maggio

Secondo match dalle ore 12.00 Simone Bolelli/Andrea Vavassori vs Christian Harrison/Neal Skupski – Diretta tv su Sky Sport Tennis

In precedenza, a partire dalle ore 12.00 sul Campo Centrale, si giocherà l’altra semifinale Krajicek/Mektic e Granollers/Zeballos. Al termine toccherà a Bolelli e Vavassori.

PROGRAMMA BOLELLI/VAVASSORI-HARRISON/SKUPSKI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.