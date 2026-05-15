Jonas Vingegaard fa il vuoto sul Blockhaus. Pellizzari prova a resistere, poi paga dazio

Era il primo arrivo in salita, doveva esserci una svolta in classifica generale e non è mancato lo spettacolo. In vetta al Blockhaus trova il primo successo in carriera al Giro d’Italia Jonas Vingegaard: il danese della Visma | Lease a Bike stacca tutti e va a prendersi una bellissima vittoria in solitaria. Resta in Maglia Rosa Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious) che gestisce il grande margine a disposizione.

Il primo attacco di giornata a sorpresa è stato di Jonathan Milan: velocista della Lidl-Trek all’attacco a caccia di punti per la maglia ciclamino al traguardo volante (obiettivo centrato). Con l’azzurro, che poi si è staccato, anche Jardi Christiaan van der Lee (EF Education – EasyPost), Nickolas Zukowsky (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), Tim Naberman (Team Picnic PostNL) e Diego Pablo Sevilla (Team Polti VisitMalta).

Bahrain-Victorious prima, in chiave Maglia Rosa, Team Visma | Lease a Bike, poi, per cercare la vittoria di tappa, sono andate a diminuire il gap dei fuggitivi tenendo la situazione sotto controllo. van der Lee, Zukowsky e Sevilla sono riusciti ad approcciare l’ascesa conclusiva al comando, con il gruppo alle calcagna.

Ad inizio salita è arrivata l’azione decisa della Visma | Lease a Bike Piganzoli prima, Kuss poi: ritmo eccezionale per lanciare il proprio capitano, Jonas Vingegaard. Il danese ha attaccato e alla ruota l’unico a resistere, per circa un chilometro, è stato Giulio Pellizzari: lo scalatore azzurro della Red Bull – BORA – hansgrohe ha tentato il tutto per tutto provando a sfidare il fenomeno vincitore di due Tour de France e si è dovuto arrendere, andando in crisi.

Il 22enne ciclista tricolore è stato raggiunto e scavalcato da un Felix Gall autore di un’ottima scalata, perdendo secondi su secondi da Vingegaard e venendo ripreso da Jai Hindley e Ben O’Connor. Vingegaard ha chiuso con una dozzina secondi di margine su Gall, mentre Hindley ha regolato a poco più di un minuto di ritardo il gruppetto con Pellizzari e O’Connor. Settimo Giulio Ciccone, a 2’55” il gruppo Maglia Rosa con Eulalio.