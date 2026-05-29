Beach volley, Ostrava amara a metà: Gottardi/Orsi Toth sconfitte ma agli ottavi, Scampoli/Bianchi eliminate

Doppia sconfitta e contingente dimezzato per l’Italia del beach volley nell’Elite 16 di Ostrava in Repubblica Ceca. Si ferma, dopo due successi, la corsa di Reka Orsi Toth e Valentina Gottardi, sconfitte dalla coppia tedesca Ittlinger/Grune, ma la battuta d’arresto non impedisce alle azzurre di chiudere al primo posto del girone, anche se l’abbinamento degli ottavi è tutt’altro che semplice. Escono di scena invece Claudia Scampoli e Giada Bianchi, e si tratta di un’eliminazione che rischia di avere conseguenze importanti sul prosieguo della stagione, perché la coppia azzurra potrebbe perdere terreno nella corsa alla permanenza nel main draw dei tornei più prestigiosi del circuito. Decisiva la sconfitta per 2-1 contro le padrone di casa ceche Kylie/Maixnerova, che hanno così conquistato l’accesso alla fase successiva.

Partita molto equilibrata quella tra Orsi Toth/Gottardi e Ittlinger/Grune. Nel primo set le due coppie viaggiano a stretto contatto fino a quando le tedesche trovano un importante break di 5-0 che vale il 15-12. Le azzurre reagiscono con carattere e tornano fino al 16-17, ma nel finale cedono di misura per 21-19. Nel secondo parziale sembra arrivare il crollo delle italiane, che scivolano rapidamente sul 6-14. Quando tutto pare compromesso arriva però una reazione veemente: da 13-20 Orsi Toth e Gottardi risalgono fino al 19-20, sfiorando una clamorosa rimonta prima del punto conclusivo che consegna alle tedesche il successo per 21-19.

Negli ottavi di finale, in programma domani alle 10.00, le azzurre affronteranno le tedesche Müller/Tillmann. I precedenti sorridono leggermente all’Italia: su tre confronti diretti, infatti, sono arrivate due vittorie per Gottardi/Orsi Toth e una per la coppia tedesca.

Niente da fare invece per Scampoli/Bianchi, sconfitte nella gara che valeva la qualificazione. Le azzurre avevano iniziato nel migliore dei modi dominando il primo set e imponendosi con un netto 21-13. Dal secondo parziale, però, la partita è cambiata. Le ceche hanno ridotto gli errori e approfittato di qualche sbavatura italiana per prendere il comando delle operazioni, allungando fino al 16-11 e chiudendo sul 21-15. Nel tie-break l’equilibrio ha regnato fino agli ultimi scambi, ma nel momento decisivo sono state Kylie/Maixnerova a trovare lo spunto vincente, imponendosi 15-13 e ponendo fine all’avventura delle azzurre nel torneo ceco.

In campo maschile nella Pool A gli svedesi Åhman/Hellvig hanno riscattato il ko contro Andre/Renato imponendosi nettamente sui polacchi Łosiak/Bryl per 2-0 e conquistando il primo posto del girone. I brasiliani, dal canto loro, hanno confermato l’ottimo momento superando con facilità gli austriaci Seidl/Seiser e chiudendo secondi. Nella Pool B grande equilibrio al vertice. Gli statunitensi Crabb/Benesh hanno completato la rimonta nel girone battendo prima Cherif/Ahmed e poi i lettoni Bedritis/Rinkevics, conquistando la vetta. I qatarioti hanno poi blindato il secondo posto grazie al successo sui francesi Chouikh/Genevieve-Gardoque.

Nella Pool C i lettoni Plavins/Fokerots hanno confermato il loro status di favoriti piegando in tre set gli olandesi Boermans/Brouwer, mentre gli austriaci Hammarberg/Berger hanno chiuso con una vittoria sui brasiliani Arthur/Adrielson. Nella Pool D colpo degli olandesi van de Velde/de Groot, capaci di battere nettamente gli svedesi Hölting Nilsson/Andersson e conquistare il primo posto. Nella sfida per il terzo posto i cechi Dzavoronok/Sepka hanno avuto la meglio sui cileni Grimalt. La Pool E è stata dominata dai francesi Rotar/Gauthier-Rat, vittoriosi sia contro Perusic/Sedlak sia contro Evandro/Arthur Lanci. I cechi hanno poi conquistato il secondo posto travolgendo i fratelli argentini Capogrosso.

Nella Pool F i cechi Trousil/Schweiner hanno chiuso davanti a tutti grazie al successo in tre set sui francesi Daubas/Aye, mentre gli statunitensi Shaw/Partain hanno completato un percorso impeccabile superando Luini/Immers in un combattutissimo tie-break. Il tabellone playoff propone le sfide Arthur/Adrielson-Capogrosso/Capogrosso e Łosiak/Bryl-Dzavoronok/Sepka. Agli ottavi spiccano invece i confronti Rotar/Gauthier-Rat-Åhman/Hellvig, Hölting Nilsson/Andersson-Cherif/Ahmed, Boermans/Brouwer-Shaw/Partain e il derby ceco tra Perusic/Sedlak e Trousil/Schweiner, mentre Plavins/Fokerots affronteranno i francesi Daubas/Aye. Un tabellone che promette spettacolo e grande equilibrio nella corsa ai quarti di finale.

TORNEO FEMMINILE

Gironi. Pool A

Cruz/Brasher USA [1] – Dvorníková/Kleiblova CZE [24] [Q] 2-0 (21-15, 21-12)

Stam/Schoon NED [12] – Ferch/Van Gunst USA [13] 2-1 (21-19, 19-21, 15-13)

Cruz/Brasher USA [1] – Ferch/Van Gunst USA [13] 2-0 (21-15, 21-14)

Stam/Schoon NED [12] – Dvorníková/Kleiblova CZE [24] [Q] 2-0 (21-14, 21-16)

Cruz/Brasher USA [1] – Stam/Schoon NED [12] 2-0 (22-20, 21-16)

Ferch/Van Gunst USA [13] – Dvorníková/Kleiblova CZE [24] [Q] 1-2 (21-19, 17-21, 17-19)

Pool B

Carol/Rebecca BRA [2] – Kylie/Maixnerova CZE [23] [Q] 2-0 (21-15, 21-17)

Cheng/Kraft USA [11] – Scampoli/Bianchi ITA [14] 2-0 (23-21, 21-14)

Carol/Rebecca BRA [2] – Scampoli/Bianchi ITA [14] 2-1 (21-14, 19-21, 15-13)

Cheng/Kraft USA [11] – Kylie/Maixnerova CZE [23] [Q] 2-0 (21-19, 21-15)

Carol/Rebecca BRA [2] – Cheng/Kraft USA [11] 0-2 (16-21, 15-21)

Scampoli/Bianchi ITA [14] – Kylie/Maixnerova CZE [23] [Q] 1-2 (21-13, 15-21, 10-15)

Pool C

Tina/Anastasija LAT [3] – Klinger D./Klinger R. AUT [22] [Q] 2-0 (21-12, 21-12)

Müller/Tillmann GER [10] – Anouk/Zoé SUI [15] 2-0 (21-17, 21-14)

Müller/Tillmann GER [10] – Klinger D./Klinger R. AUT [22] [Q] 2-0 (21-16, 21-13)

Tina/Anastasija LAT [3] – Anouk/Zoé SUI [15] 2-1 (24-22, 18-21, 15-13)

Tina/Anastasija LAT [3] – Müller/Tillmann GER [10] 2-0 (21-16, 21-19)

Anouk/Zoé SUI [15] – Klinger D./Klinger R. AUT [22] [Q] 2-0 (21-17, 21-19)

Pool D

Brunner/Hüberli SUI [4] – Izuzquiza/Tania ESP [21] [Q] 2-1 (19-21, 21-16, 17-15)

Thamela/Victoria BRA [9] – Svozilova/Stochlova CZE [16] 2-0 (21-19, 21-13)

Brunner/Hüberli SUI [4] – Svozilova/Stochlova CZE [16] 2-1 (21-17, 18-21, 16-14)

Thamela/Victoria BRA [9] – Izuzquiza/Tania ESP [21] [Q] 2-0 (21-14, 21-18)

Brunner/Hüberli SUI [4] – Thamela/Victoria BRA [9] 1-2 (21-18, 13-21, 13-15)

Svozilova/Stochlova CZE [16] – Izuzquiza/Tania ESP [21] [Q] 1-2 (15-21, 21-13, 10-15)

Pool E

Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [5] – Davidova/Khmil UKR [20] [Q] 2-0 (21-16, 21-19)

Sandra/Anna GER [8] – Hughes/Batenhorst USA [17] [Q] 0-2 (19-21, 17-21)

Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [5] – Hughes/Batenhorst USA [17] [Q] 2-0 (21-14, 21-16)

Sandra/Anna GER [8] – Davidova/Khmil UKR [20] [Q] 2-0 (21-17, 21-15)

Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [5] – Sandra/Anna GER [8] 0-2 (19-21, 19-21)

Hughes/Batenhorst USA [17] [Q] – Davidova/Khmil UKR [20] [Q] 2-0 (21-18, 21-13)

Pool F

Melissa/Brandie CAN [6] – Pavelková K./Pavelková A. CZE [19] [Q] 2-0 (21-15, 21-16)

Mäder/Kernen SUI [7] [Q] – Quiggle/Loreen USA [18] [Q] 2-1 (17-21, 21-18, 16-14)

Melissa/Brandie CAN [6] – Quiggle/Loreen USA [18] [Q] 0-2 (17-21, 19-21)

Mäder/Kernen SUI [7] [Q] – Pavelková K./Pavelková A. CZE [19] [Q] 1-2 (21-16, 20-22, 14-16)

Melissa/Brandie CAN [6] – Mäder/Kernen SUI [7] [Q] 2-0 (21-17, 21-17)

Quiggle/Loreen USA [18] [Q] – Pavelková K./Pavelková A. CZE [19] [Q] 2-1 (17-21, 21-17, 15-12)

Playoff: Izuzquiza/Tania ESP [21] [Q] – Kylie/Maixnerova CZE [23] [Q] 1-2 (21-23, 21-19, 12-15)

Mäder/Kernen SUI [7] [Q] – Dvorníková/Kleiblova CZE [24] [Q] 2-0 (21-13, 24-22)

Ottavi di finale: 30-May 09:00 Quiggle/Loreen USA [18] [Q] – Stam/Schoon NED [12]

30-May 10:00 Cruz/Brasher USA [1] – Kylie/Maixnerova CZE [23] [Q]

30-May 10:00 Anouk/Zoé SUI [15] – Thamela/Victoria BRA [9]

30-May 10:00 Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [5] – Müller/Tillmann GER [10]

30-May 11:00 Tina/Anastasija LAT [3] – Hughes/Batenhorst USA [17] [Q]

30-May 11:00 Sandra/Anna GER [8] – Melissa/Brandie CAN [6]

30-May 11:00 Mäder/Kernen SUI [7] [Q] – Cheng/Kraft USA [11]

30-May 12:00 Brunner/Hüberli SUI [4] – Carol/Rebecca BRA [2]

TORNEO MASCHILE

Gironi. Pool A

Åhman/Hellvig SWE [1] – Seidl, R./Seiser AUT [24] [Q] 2-0 (21-14, 21-19)

Łosiak/Bryl POL [12] – Andre/Renato BRA [13] [Q] 0-2 (18-21, 21-23)

Åhman/Hellvig SWE [1] – Andre/Renato BRA [13] [Q] 1-2 (21-23, 21-18, 14-16)

Łosiak/Bryl POL [12] – Seidl, R./Seiser AUT [24] [Q] 2-0 (21-13, 21-18)

Åhman/Hellvig SWE [1] – Łosiak/Bryl POL [12] 2-0 (21-12, 21-18)

Andre/Renato BRA [13] [Q] – Seidl, R./Seiser AUT [24] [Q] 2-0 (21-16, 21-10)

Pool B

Cherif/Ahmed QAT [2] – Bedritis/Rinkevics LAT [23] [Q] 2-0 (21-18, 21-14)

Chouikh/Genevieve-Gardoque FRA [11] [Q] – Crabb/Benesh USA [14] 1-2 (21-19, 17-21, 10-15)

Cherif/Ahmed QAT [2] – Crabb/Benesh USA [14] 1-2 (21-16, 20-22, 11-15)

Chouikh/Genevieve-Gardoque FRA [11] [Q] – Bedritis/Rinkevics LAT [23] [Q] 2-0 (21-17, 21-13)

Cherif/Ahmed QAT [2] – Chouikh/Genevieve-Gardoque FRA [11] [Q] 2-0 (21-15, 21-17)

Crabb/Benesh USA [14] – Bedritis/Rinkevics LAT [23] [Q] 2-0 (21-14, 21-16)

Pool C

Plavins/Fokerots LAT [3] – Arthur/Adrielson BRA [22] [Q] 2-0 (21-12, 21-15)

Boermans/Brouwer NED [10] – Hammarberg/Berger T. AUT [15] 2-0 (21-13, 21-14)

Boermans/Brouwer NED [10] – Arthur/Adrielson BRA [22] [Q] 0-2 (13-21, 16-21)

Plavins/Fokerots LAT [3] – Hammarberg/Berger T. AUT [15] 2-0 (21-14, 21-19)

Plavins/Fokerots LAT [3] – Boermans/Brouwer NED [10] 2-1 (12-21, 21-16, 15-10)

Hammarberg/Berger T. AUT [15] – Arthur/Adrielson BRA [22] [Q] 2-0 (21-13, 21-17)

Pool D

Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [4] – Dzavoronok/Sepka CZE [21] [Q] 2-0 (21-9, 21-17)

van de Velde/de Groot NED [9] – Grimalt M./Grimalt E. CHI [16] [Q] 2-0 (21-17, 21-15)

Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [4] – Grimalt M./Grimalt E. CHI [16] [Q] 2-0 (21-18, 21-14)

van de Velde/de Groot NED [9] – Dzavoronok/Sepka CZE [21] [Q] 2-0 (25-23, 21-16)

Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [4] – van de Velde/de Groot NED [9] 0-2 (13-21, 17-21)

Grimalt M./Grimalt E. CHI [16] [Q] – Dzavoronok/Sepka CZE [21] [Q] 1-2 (16-21, 21-15, 11-15)

Pool E

Evandro/Arthur Lanci BRA [5] – Perusic/Sedlak CZE [20] [Q] 0-2 (20-22, 18-21)

Rotar/Gauthier-Rat FRA [8] – Capogrosso N./Capogrosso T. ARG [17] [Q] 2-0 (21-18, 21-19)

Evandro/Arthur Lanci BRA [5] – Capogrosso N./Capogrosso T. ARG [17] [Q] 1-2 (22-20, 18-21, 12-15)

Rotar/Gauthier-Rat FRA [8] – Perusic/Sedlak CZE [20] [Q] 2-0 (26-24, 21-17)

Evandro/Arthur Lanci BRA [5] – Rotar/Gauthier-Rat FRA [8] 0-2 (18-21, 21-23)

Capogrosso N./Capogrosso T. ARG [17] [Q] – Perusic/Sedlak CZE [20] [Q] 0-2 (17-21, 9-21)

Pool F

Trousil/Schweiner CZE [6] – Shaw/Partain USA [19] [Q] 0-2 (20-22, 16-21)

Daubas/Aye, C. FRA [7] – Luini/Immers NED [18] [Q] 1-2 (21-14, 14-21, 11-15)

Daubas/Aye, C. FRA [7] – Shaw/Partain USA [19] [Q] 2-0 (21-10, 21-15)

Trousil/Schweiner CZE [6] – Luini/Immers NED [18] [Q] 2-1 (22-20, 18-21, 15-6)

Trousil/Schweiner CZE [6] – Daubas/Aye, C. FRA [7] 2-1 (21-18, 17-21, 15-10)

Luini/Immers NED [18] [Q] – Shaw/Partain USA [19] [Q] 1-2 (25-27, 21-12, 18-20)

Playoff: 30-May 09:00 Arthur/Adrielson BRA [22] [Q] – Capogrosso N./Capogrosso T. ARG [17] [Q]

30-May 09:00 Łosiak/Bryl POL [12] – Dzavoronok/Sepka CZE [21] [Q]

Ottavi di finale: 30-May 12:00 Chouikh/Genevieve-Gardoque FRA [11] [Q] – van de Velde/de Groot NED [9]

30-May 12:00 Rotar/Gauthier-Rat FRA [8] – Åhman/Hellvig SWE [1]

30-May 13:00 Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [4] – Cherif/Ahmed QAT [2]

30-May 13:00 Andre/Renato BRA [13] [Q] – Draw

30-May 13:00 Draw – Crabb/Benesh USA [14]

30-May 14:00 Boermans/Brouwer NED [10] – Shaw/Partain USA [19] [Q]

30-May 14:00 Perusic/Sedlak CZE [20] [Q] – Trousil/Schweiner CZE [6]

30-May 14:00 Plavins/Fokerots LAT [3] – Daubas/Aye, C. FRA [7]