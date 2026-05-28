Gottardi/Orsi Toth senza freni a Ostrava, Scampoli/Bianchi cedono solo al tie-break alle campionesse di Brasilia

Prosegue spedita la marcia di Reka Orsi Toth e Valentina Gottardi nel girone dell’Elite 16 di Ostrava, in Cechia. La coppia italiana ha conquistato la seconda vittoria consecutiva, mettendo in ghiaccio la qualificazione agli ottavi di finale, ma domani punterà a vincere il girone a punteggio pieno. Sarà invece una giornata decisiva per Claudia Scampoli e Giada Bianchi, che oggi hanno sfiorato il colpaccio contro le campionesse di Brasilia Rebecca/Carol, cedendo soltanto al tie-break, e domani si giocheranno l’accesso alla fase a eliminazione diretta.

Nella seconda partita del girone Orsi Toth/Gottardi hanno sconfitto in due set le statunitensi Hughes/Batenhorst al termine di un match praticamente sempre controllato dalle azzurre. Nel primo set le italiane hanno subito preso in mano la situazione, scappando sul 10-7 e poi sul 14-9. La reazione delle statunitensi ha riportato il punteggio sul 15-13, ma da quel momento è arrivato soltanto il dominio azzurro con il parziale finale di 6-1 che ha regalato il 21-14 a Orsi Toth/Gottardi.

Nel secondo parziale primo tentativo di fuga delle italiane sul 10-7, poi, dopo il rientro delle avversarie, nuovo allungo sul 14-10. Le americane sono rimaste agganciate fino al 18-16, prima di subire il decisivo 3-0 finale che ha consegnato alle azzurre il 21-16 conclusivo. Domani alle 11.40 la coppia allenata da Caterina De Marinis cercherà di blindare il primo posto del girone contro le insidiose tedesche Ittlinger/Grune.

Non è bastata invece un’ottima prestazione a Claudia Scampoli e Giada Bianchi per ribaltare il pronostico contro una delle coppie più forti del mondo. Le brasiliane Rebecca/Carol si sono imposte 2-1 al termine di una sfida combattutissima. Primo set senza storia, con le verde-oro subito avanti 13-8 e capaci di amministrare il vantaggio fino al 21-14.

Nel secondo set, però, la partita è cambiata. Le azzurre sono partite forte portandosi sul 10-6 e mantenendo il vantaggio fino al 16-13. Il ritorno delle brasiliane ha riportato il punteggio in parità sul 16-16, ma nel finale sono state Scampoli/Bianchi a trovare gli spunti decisivi per chiudere 21-19. Tie-break ancora all’insegna dell’equilibrio, con Rebecca/Carol avanti prima 10-8 e poi 12-9. Le italiane hanno reagito fino al 14-13, ma l’ultimo pallone vincente della brasiliana Rebecca ha chiuso il match sul 15-13. Domani alle 12.30 Scampoli/Bianchi affronteranno le ceche Kylie/Maixnerova: in palio c’è la qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

Prima giornata ricca di spettacolo nel tabellone maschile dell’Elite 16 di Ostrava, con diverse coppie di alto livello già costrette a inseguire dopo le prime sfide della fase a gironi. La notizia più clamorosa arriva dalla Pool A, dove gli svedesi Åhman/Hellvig, teste di serie numero uno del torneo, sono stati battuti al tie-break dai brasiliani Andre/Renato al termine di una sfida spettacolare chiusa 16-14 al terzo set. I verde-oro avevano già impressionato nel match inaugurale superando i polacchi Łosiak/Bryl in due set molto combattuti. Gli svedesi avevano invece esordito con una vittoria controllata contro gli austriaci Seidl/Seiser.

Grande equilibrio anche nella Pool F, dove tutte le coppie restano pienamente in corsa. Gli statunitensi Shaw/Partain hanno iniziato nel migliore dei modi sorprendendo i cechi Trousil/Schweiner in due set, mentre gli olandesi Luini/Immers hanno prima rimontato i francesi Daubas/Aye e poi sfiorato un’altra impresa contro i cechi, cedendo soltanto nel tie-break. Nella Pool C percorso netto per i lettoni Plavins/Fokerots, solidi sia contro i brasiliani Arthur/Adrielson sia contro gli austriaci Hammarberg/Berger. Proprio i brasiliani si sono riscattati battendo con autorità gli olandesi Boermans/Brouwer, riaprendo completamente il girone.

Situazione apertissima anche nella Pool E, dove i cechi Perusic/Sedlak hanno firmato uno dei risultati più importanti di giornata superando i brasiliani Evandro/Arthur Lanci in due set molto equilibrati. Bene anche i francesi Rotar/Gauthier-Rat, vittoriosi sugli argentini Capogrosso. Nella Pool D partenza convincente per gli svedesi Hölting Nilsson/Andersson e per gli olandesi van de Velde/de Groot, entrambi vincenti in due set. Successo senza particolari problemi anche per il Qatar di Cherif/Ahmed nella Pool B contro i lettoni Bedritis/Rinkevics, mentre gli statunitensi Crabb/Benesh hanno avuto bisogno del tie-break per piegare i francesi Chouikh/Genevieve-Gardoque.

TORNEO FEMMINILE

Gironi. Pool A

Cruz/Brasher USA [1] – Dvorníková/Kleiblova CZE [24] [Q] 2-0 (21-15, 21-12)

Stam/Schoon NED [12] – Ferch/Van Gunst USA [13] 2-1 (21-19, 19-21, 15-13)

Stam/Schoon NED [12] – Dvorníková/Kleiblova CZE [24] [Q] 2-0 (21-14, 21-16)

Cruz/Brasher USA [1] – Ferch/Van Gunst USA [13] 2-0 (21-15, 21-14)

29-May 10:40 Cruz/Brasher USA [1] – Stam/Schoon NED [12]

29-May 11:40 Ferch/Van Gunst USA [13] – Dvorníková/Kleiblova CZE [24] [Q]

Pool B

Carol/Rebecca BRA [2] – Kylie/Maixnerova CZE [23] [Q] 2-0 (21-15, 21-17)

Cheng/Kraft USA [11] – Scampoli/Bianchi ITA [14] 2-0 (23-21, 21-14)

Cheng/Kraft USA [11] – Kylie/Maixnerova CZE [23] [Q] 2-0 (21-19, 21-15)

Carol/Rebecca BRA [2] – Scampoli/Bianchi ITA [14] 2-1 (21-14, 19-21, 15-13)

29-May 12:30 Carol/Rebecca BRA [2] – Cheng/Kraft USA [11]

29-May 12:30 Scampoli/Bianchi ITA [14] – Kylie/Maixnerova CZE [23] [Q]

Pool C

Tina/Anastasija LAT [3] – Klinger D./Klinger R. AUT [22] [Q] 2-0 (21-12, 21-12)

Müller/Tillmann GER [10] – Anouk/Zoé SUI [15] 2-0 (21-17, 21-14)

Müller/Tillmann GER [10] – Klinger D./Klinger R. AUT [22] [Q] 2-0 (21-16, 21-13)

Tina/Anastasija LAT [3] – Anouk/Zoé SUI [15] 2-1 (24-22, 18-21, 15-13)

29-May 13:30 Tina/Anastasija LAT [3] – Müller/Tillmann GER [10]

29-May 13:30 Anouk/Zoé SUI [15] – Klinger D./Klinger R. AUT [22] [Q]

Pool D

Brunner/Hüberli SUI [4] – Izuzquiza/Tania ESP [21] [Q] 2-1 (19-21, 21-16, 17-15)

Thamela/Victoria BRA [9] – Svozilova/Stochlova CZE [16] 2-0 (21-19, 21-13)

Brunner/Hüberli SUI [4] – Svozilova/Stochlova CZE [16] 2-1 (21-17, 18-21, 16-14)

Thamela/Victoria BRA [9] – Izuzquiza/Tania ESP [21] [Q] 2-0 (21-14, 21-18)

29-May 10:40 Brunner/Hüberli SUI [4] – Thamela/Victoria BRA [9]

29-May 10:40 Svozilova/Stochlova CZE [16] – Izuzquiza/Tania ESP [21] [Q]

Pool E

Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [5] – Davidova/Khmil UKR [20] [Q] 2-0 (21-16, 21-19)

Sandra/Anna GER [8] – Hughes/Batenhorst USA [17] [Q] 0-2 (19-21, 17-21)

Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [5] – Hughes/Batenhorst USA [17] [Q] 2-0 (21-14, 21-16)

Sandra/Anna GER [8] – Davidova/Khmil UKR [20] [Q] 2-0 (21-17, 21-15)

29-May 11:40 Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [5] – Sandra/Anna GER [8]

29-May 11:40 Hughes/Batenhorst USA [17] [Q] – Davidova/Khmil UKR [20] [Q]

Pool F

Melissa/Brandie CAN [6] – Pavelková K./Pavelková A. CZE [19] [Q] 2-0 (21-15, 21-16)

Mäder/Kernen SUI [7] [Q] – Quiggle/Loreen USA [18] [Q] 2-1 (17-21, 21-18, 16-14)

Mäder/Kernen SUI [7] [Q] – Pavelková K./Pavelková A. CZE [19] [Q] 1-2 (21-16, 20-22, 14-16)

Melissa/Brandie CAN [6] – Quiggle/Loreen USA [18] [Q] 0-2 (17-21, 19-21)

29-May 12:30 Melissa/Brandie CAN [6] – Mäder/Kernen SUI [7] [Q]

29-May 13:30 Quiggle/Loreen USA [18] [Q] – Pavelková K./Pavelková A. CZE [19] [Q]

TORNEO MASCHILE

Gironi. Pool A

Åhman/Hellvig SWE [1] – Seidl, R./Seiser AUT [24] [Q] 2-0 (21-14, 21-19)

Łosiak/Bryl POL [12] – Andre/Renato BRA [13] [Q] 0-2 (18-21, 21-23)

Åhman/Hellvig SWE [1] – Andre/Renato BRA [13] [Q] 1-2 (21-23, 21-18, 14-16)

Łosiak/Bryl POL [12] – Seidl, R./Seiser AUT [24] [Q] 2-0 (21-13, 21-18)

29-May 14:20 Åhman/Hellvig SWE [1] – Łosiak/Bryl POL [12]

29-May 14:20 Andre/Renato BRA [13] [Q] – Seidl, R./Seiser AUT [24] [Q]

Pool B

Cherif/Ahmed QAT [2] – Bedritis/Rinkevics LAT [23] [Q] 2-0 (21-18, 21-14)

Chouikh/Genevieve-Gardoque FRA [11] [Q] – Crabb/Benesh USA [14] 1-2 (21-19, 17-21, 10-15)

29-May 09:50 Cherif/Ahmed QAT [2] – Crabb/Benesh USA [14]

29-May 09:50 Chouikh/Genevieve-Gardoque FRA [11] [Q] – Bedritis/Rinkevics LAT [23] [Q]

29-May 17:10 Cherif/Ahmed QAT [2] – Chouikh/Genevieve-Gardoque FRA [11] [Q]

29-May 17:10 Crabb/Benesh USA [14] – Bedritis/Rinkevics LAT [23] [Q]

Pool C

Plavins/Fokerots LAT [3] – Arthur/Adrielson BRA [22] [Q] 2-0 (21-12, 21-15)

Boermans/Brouwer NED [10] – Hammarberg/Berger T. AUT [15] 2-0 (21-13, 21-14)

Boermans/Brouwer NED [10] – Arthur/Adrielson BRA [22] [Q] 0-2 (13-21, 16-21)

Plavins/Fokerots LAT [3] – Hammarberg/Berger T. AUT [15] 2-0 (21-14, 21-19)

29-May 15:20 Plavins/Fokerots LAT [3] – Boermans/Brouwer NED [10]

29-May 14:20 Hammarberg/Berger T. AUT [15] – Arthur/Adrielson BRA [22] [Q]

Pool D

Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [4] – Dzavoronok/Sepka CZE [21] [Q] 2-0 (21-9, 21-17)

van de Velde/de Groot NED [9] – Grimalt M./Grimalt E. CHI [16] [Q] 2-0 (21-17, 21-15)

29-May 09:00 Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [4] – Grimalt M./Grimalt E. CHI [16] [Q]

29-May 09:00 van de Velde/de Groot NED [9] – Dzavoronok/Sepka CZE [21] [Q]

29-May 16:10 Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [4] – van de Velde/de Groot NED [9]

29-May 17:10 Grimalt M./Grimalt E. CHI [16] [Q] – Dzavoronok/Sepka CZE [21] [Q]

Pool E

Evandro/Arthur Lanci BRA [5] – Perusic/Sedlak CZE [20] [Q] 0-2 (20-22, 18-21)

Rotar/Gauthier-Rat FRA [8] – Capogrosso N./Capogrosso T. ARG [17] [Q] 2-0 (21-18, 21-19)

29-May 09:00 Evandro/Arthur Lanci BRA [5] – Capogrosso N./Capogrosso T. ARG [17] [Q]

29-May 09:50 Rotar/Gauthier-Rat FRA [8] – Perusic/Sedlak CZE [20] [Q]

29-May 15:20 Evandro/Arthur Lanci BRA [5] – Rotar/Gauthier-Rat FRA [8]

29-May 16:10 Capogrosso N./Capogrosso T. ARG [17] [Q] – Perusic/Sedlak CZE [20] [Q]

Pool F

Trousil/Schweiner CZE [6] – Shaw/Partain USA [19] [Q] 0-2 (20-22, 16-21)

Daubas/Aye, C. FRA [7] – Luini/Immers NED [18] [Q] 1-2 (21-14, 14-21, 11-15)

Daubas/Aye, C. FRA [7] – Shaw/Partain USA [19] [Q] 2-0 (21-10, 21-15)

Trousil/Schweiner CZE [6] – Luini/Immers NED [18] [Q] 2-1 (22-20, 18-21, 15-6)

29-May 15:20 Trousil/Schweiner CZE [6] – Daubas/Aye, C. FRA [7]

29-May 16:10 Luini/Immers NED [18] [Q] – Shaw/Partain USA [19] [Q]