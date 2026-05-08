Quando parte la tappa del Giro d’Italia 2026 oggi: orario 8 maggio, tv, streaming

Il conto alla rovescia è terminato. È tutto pronto per la partenza di un’avventura che regalerà emozioni in serie per le prossime tre settimane. Il Giro d’Italia 2026 rinnova l’appuntamento con la Grande Partenza dall’estero e prende il via con la Nessebar-Burgas di 147 chilometri.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA DALLE 14.00

Sarà dunque la Bulgaria ad ospitare l’inizio della Corsa Rosa, giunta quest’anno all’edizione numero 109. La partenza della gara è prevista per le 14:00, mentre l’arrivo dovrebbe essere intorno alle 17:15. Un percorso senza difficoltà altimetriche degne di nota sembra disegnato per concludere la giornata con l’arrivo allo sprint e la prima maglia rosa indossata da un velocista.

I due passaggi sul Cape Agalina, salita di quarta categoria, serviranno solo ad assegnare la prima maglia azzurra. Lo scorso anno Mads Pedersen aveva conquistato la prima tappa: chissà che la Lidl-Trek non possa bissare il successo e portare così Jonathan Milan alla conquista del successo che regalerebbe al velocista italiano il simbolo della leadership nella classifica generale.

La corsa sarà coperta da Raisport + HD dalle 12:30 alle 14:00, da Rai 2 dalle 14:10 alla conclusione. In streaming sarà possibile seguire la gara su RaiPlay, Eurosport 1 e DAZN dalle 12:30 alle 16:30 e su Discovery Plus ed HBO Max dalle 12:30 alle 16:45. OA Sport offrirà la diretta testuale integrale dell’evento a partire dalle 13:40.

PROGRAMMA GIRO D’ITALIA 2026

Venerdì 8 maggio-Prima Tappa

Nessebar-Burgas (147 km)

Orario di partenza: 14.00

Orario di arrivo stimato: 17.15

DOVE VEDERE IL GIRO D’ITALIA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport + HD dalle 12:30 alle 14:00; Rai 2 dalle 14:00 alle 16:15;

Diretta streaming: Raiplay, Eurosport 1 e DAZN dalle 12:30; Discovery Plus e HBO Max dalle 12:30 alle 16:45

Diretta live testuale: OA Sport