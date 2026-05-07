Nuovo appuntamento con Bike Today, ospite Gian Luca Giardini. Il Giro d’Italia 2026 è pronto a partire e la sfida per la maglia rosa sembra avere un nome su tutti: Jonas Vingegaard, il grande favorito alla vigilia. Ma dietro il danese c’è anche tanta curiosità per le ambizioni degli italiani, con Giulio Pellizzari indicato come la principale speranza azzurra per provare a lasciare il segno nella classifica generale.

Analizziamo i favoriti per la vittoria finale, i possibili outsider e soprattutto il peso delle aspettative italiane in una Corsa Rosa che si preannuncia durissima e spettacolare. Tra uomini da classifica, cacciatori di tappe e possibili sorprese, il Giro promette subito scintille.

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