7 italiani al 2° turno del Roland Garros: c’è un precedente migliore nel 2024

Con la conclusione della terza giornata del Roland Garros 2026 di tennis si è completato il primo turno dei tabelloni di singolare maschile e femminile: al termine delle qualificazioni nel complesso erano 12 gli azzurri al via dei main draw, ed 8 in tutto hanno avuto accesso al secondo turno.

Se nel tabellone femminile delle 3 azzurre al via è rimasta in corsa soltanto Jasmine Paolini, con le eliminazioni di Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti, ben più alte sono le percentuali in campo maschile, dove dei 9 azzurri in gara ben 7 sono passati al secondo turno, oltretutto con la disputa di un derby.

Sono approdati al secondo turno Federico Cinà, Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Luciano Darderi e Jannik Sinner: Cobolli ha vinto il derby contro Andrea Pellegrino, mentre l’unico azzurro ad essere eliminato da uno straniero è stato Mattia Bellucci, sconfitto dal transalpino Quentin Halys.

Non si tratta però di un record: sebbene per la quarta volta nelle ultime sei edizioni del Roland Garros almeno 7 italiani abbiano raggiunto il secondo turno del tabellone di singolare maschile, il primato è stato raggiunto nel 2024, quando furono 8 gli azzurri a superare il primo turno.