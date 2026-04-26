Tennis
WTA Madrid 2026, risultati 26 aprile: si salva Elena Rybakina, fuori Jessica Pegula
Si completa il terzo turno del tabellone di singolare femminile del WTA 1000 di Madrid 2026, ormai privo di tenniste italiane ancora in corsa: sulla terra battuta iberica in altura definiti gli ottavi di finale, che si disputeranno tutti nella giornata di domani.
L’impresa di giornata la firma l’ucraina Marta Kostyuk, numero 26 del tabellone, che elimina la numero 5 del seeding, la statunitense Jessica Pegula, sconfitta con lo score di 6-1 6-4, e domani affronterà l’altra statunitense Caty McNally, che piega la ceca Katerina Siniakova, battuta per 6-3 2-6 7-6 (2).
La ceca Linda Noskova, testa di serie numero 13, approfitta del forfait della russa Liudmila Samsonova, numero 20 del tabellone, ed avanza senza scendere in campo. La prossima avversaria sarà la numero 3 del seeding, la statunitense Coco Gauff, che elimina la numero 25, la romena Sorana Cirstea, sconfitta per 4-6 7-5 6-1.
Vittoria con il cosiddetto prefisso telefonico per l’argentina Solana Sierra, che regola la turca Zeynep Sonmez con il punteggio di 0-6 6-2 6-3 ed ora dovrà vedersela con la ceca Karolina Pliskova, che piega la resistenza della numero 19 del tabellone, la belga Elise Mertens, battuta per 7-5 2-6 7-6 (3).
La lucky loser austriaca Anastasia Potapova supera la numero 21 del seeding, la lettone Jeļena Ostapenko, sconfitta per 4-6 6-4 6-4, e negli ottavi affronterà la numero 2, la kazaka Elena Rybakina, che rimonta ed elimina la cinese Zheng Qinwen, numero 32 del tabellone, con lo score di 4-6 6-4 6-3.
WTA 1000 MADRID 2026 – RISULTATI 26 APRILE
Sedicesimi (parte bassa del tabellone)
Marta Kostyuk (Ucraina, 26) b. Jessica Pegula (Stati Uniti, 5) 6-1 6-4
Caty McNally (Stati Uniti) b. Katerina Siniakova (Cechia) 6-3 2-6 7-6 (2)
Linda Noskova (Cechia, 13) b. Liudmila Samsonova (Russia, 20) per forfait
Coco Gauff (Stati Uniti, 3) b. Sorana Cirstea (Romania, 25) 4-6 7-5 6-1
Solana Sierra (Argentina) b. Zeynep Sonmez (Turchia) 0-6 6-2 6-3
Karolina Pliskova (Cechia) b. Elise Mertens (Belgio, 19) 7-5 2-6 7-6 (3)
Anastasia Potapova (Austria, LL) b. Jeļena Ostapenko (Lettonia, 21) 4-6 6-4 6-4
Elena Rybakina (Kazakistan, 2) b. Zheng Qinwen (Cina, 32) 4-6 6-4 6-3