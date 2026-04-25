WTA Madrid 2026, Sabalenka agli ottavi. Paolini esce di scena, si ritira Swiatek

Si sono delineati i primi ottavi di finale nel torneo WTA 1000 di Madrid. Esce di scena anche l’ultima italiana in tabellone, visto che Jasmine Paolini è stata sconfitta in due set da una scatenata Hailey Baptiste. L’americana ha offerto una prestazione incredibile con ben 45 vincenti, andando a chiudere in due set con il punteggio di 7-5 6-3 dopo un’ora e cinquantuno minuti di gioco. Adesso l’americana affronterà la svizzera Belinda Bencic, che ha battuto la russa Diana Shnaider per 6-2 7-6.

Non sbaglia Aryna Sabalenka. La numero uno del mondo ha sconfitto la rumena Jaqueline Cristian con un perentorio 6-1 6-4 in un’ora e ventiquattro minuti di gioco. Adesso per Sabalenka ci sarà un’interessante sfida agli ottavi contro la giapponese Naomi Osaka, che ha spazzato via in serata l’ucraina Anhelina Kalinina per 6-1 6-3.

Prosegue il momento difficile di Iga Swiatek. La polacca si è dovuta ritirare nel corso del terzo set per un problema fisico, lasciando anche il campo in lacrime. Ne ha così approfittato l’americana Ann Li, che si trovava comunque avanti per 3-0 nel corso del terzo set. Adesso per la statunitense affronterà la canadese Leylah Fernandez, che ha cancellato l’ipotesi di un derby a stelle e strisce, battendo in rimonta Iva Jovic per 3-6 6-3 6-2.

L’ultimo ottavo di finale vedrà protagonista Mirra Andreeva. La russa ha battuto abbastanza facilmente l’ungherese Daria Galfi per 6-3 6-2 e nel prossimo turno affronterà un’altra tennista magiara, visto che affronterà Anna Bondar, che ha battuto la ceca Laura Samson per 7-6 6-1.

RISULTATI WTA MADRID 2026

Bencic (Sui) b. Shnaider (Rus) 6-2 7-6

Bondar (Hun) b. Samson (Cze) 7-6 6-1

Fernandez (Can) b. Jovic (Usa) 3-6 6-3 6-2

Andreeva (Rus) b. Galfi (Hun) 6-3 6-2

Li (Usa) b. Swiatek (Pol) 7-6 2-6 3-0 ret.

Baptiste (Usa) b. Paolini (Ita) 7-5 6-3

Sabalenka (Blr) b. Cristian (Rou) 6-1 6-4

Osaka (Jpn) b. Kalinina (Ukr) 6-1 6-3