Jasmine Paolini si arrende alla pioggia di ace di Hailey Baptiste e saluta Madrid

45 vincenti: tanti sono quelli che, da qualunque parte del campo, mette insieme Hailey Baptiste per infilare una delle sue performance più impressionanti in carriera. A farne le spese è una Jasmine Paolini che, a dispetto del 7-5 6-3 che le costa l’eliminazione dal WTA 1000 di Madrid, non deve assolutamente buttar via questa partita perché di segnali positivi se ne sono visti. Adesso l’appuntamento è con Roma e Roland Garros: da una parte la difesa della vittoria, dall’altra quella degli ottavi di finale.

Subito buona la partenza di Paolini, che approfitta di un paio di doppi falli di Baptiste per andare avanti di un break. Servono i vantaggi per confermare il 2-0, e anche il terzo game va ai vantaggi con l’americana che gioca il serve&volley per tenere la battuta. Il sesto gioco, ugualmente, va ai vantaggi dopo qualche minuto tranquillo su base relativa, ma stavolta il break c’è tramite un’ottima risposta della numero 30 del seeding. Sfibrante, durissimo il settimo game, con 20 punti giocati e quattro palle del controbreak, nessuna delle quali va però a segno (e non è che ci siano reali rimpianti). A questo punto si va in tranquillità abbastanza relativa fino al 6-5 per Baptiste, ma Paolini si perde un po’ nel momento decisivo e cede servizio e parziale per 7-5.

Fa fatica Jasmine a contenere il continuo di vincenti (e di ace) che le arriva addosso, ma riesce a tenere il secondo game del secondo set annullando anche due palle break. L’occasione l’azzurra ce l’ha sull’1-1, quando va sul 15-40, ma Baptiste colpisce solo ace sia di prima che di seconda, ottimi servizi e palle molto pesanti. Quasi inevitabilmente, dopo un’altra coppia di giochi interlocutori, arriva il colpo di mano da parte dell’americana, che dopo tre tentativi andati a vuoto, a furia di colpire benissimo (anche) di rovescio, riesce di nuovo a strappare la battuta a Jasmine. Questa volta non c’è più spazio per riprendere lo svantaggio, e per Baptiste arriva una vittoria tra le più significative della sua carriera fino ad ora.

Detto dei 45 ace, va segnalato come gli ace siano 13, ma c’è un dato che più di tutti impressiona: l’83% (10/12) di punti vinti con la seconda nel secondo parziale da Baptiste, che ora se la vedrà con la svizzera Belinda Bencic in un confronto che, teoricamente, potrebbe significare Sabalenka (anche se la numero 1 del mondo di match ne deve giocare due per arrivare ai quarti, e uno potrebbe essere contro Naomi Osaka).