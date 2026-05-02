Marta Kostyuk entra tra le grandi: batte Andreeva e conquista Madrid

Da almeno un anno e mezzo pareva pronta, lì, sulla via dell’esplosione. E forse oggi quel tipo di momento per Marta Kostyuk è arrivato. La classe 2002 ucraina batte per 6-3 7-5 la russa Mirra Andreeva e vince il WTA 1000 di Madrid, il primo della sua carriera, proprio di fronte a una delle figure chiave del tennis spagnolo recente quale è Garbine Muguruza. Arriva così il numero 15 del ranking per la vincitrice, che a questo punto è pronta a raccogliere, per quando sarà, l’eredità di Elina Svitolina.

Primo set in cui Kostyuk, come in una specie di missione che l’ha guidata fin dall’inizio del torneo (e da Rouen: con questo sono 11 match di fila vinti sul tour), per un po’ non riesce ad aggredire il servizio di Andreeva, così come accade lo stesso a parti invertite. Improvvisamente, però, arriva la fiammata da parte dell’ucraina, che sul 3-2 riesce a mettere a segno il break e a tenere la situazione sul lato vantaggioso. Qualche problema ce l’ha quando serve per il set, ma riesce a risalire da 15-40 e, al secondo set point, si prende il 6-3.

Nel secondo parziale le cose prendono una piega un po’ diversa. Le due non riescono più a essere particolarmente precise al servizio, ma i break sono talmente veloci che quasi non ci si rende conto di ciò che accade: in un attimo quattro turni di battuta su cinque se ne vanno, con il risultato che si arriva sul 3-3 in un lampo. La questione dei game brevi s’interrompe presto, con Andreeva che inizia a dover tremare (va sotto 15-30, poi tiene sul 30-30 per il 4-3 e il 5-4). Proprio sul 5-4 arrivano due set point per la russa, che però non si possono concretizzare. E, pochi minuti dopo, arriva il break a 30 che consente a Kostyuk di servire per il match. E di chiudere, alla terza occasione, con tanto di esultanza sfrenata e un salto mortale all’indietro che non potrà non essere tra le immagini più belle della stagione 2026, dovunque si guardi.

In un match che, paradossalmente, vive su piccoli dettagli, quelli di Kostyuk sono sempre tutti leggermente migliori: 60%-55% di prime in campo, 71%-62% di punti vinti con la prima, 60%-46% di punti vinti con la seconda. Comprendendo anche la Billie Jean King Cup, Kostyuk è la prima da Iga Swiatek nel 2024 a vincere i primi 12 match sulla terra rossa nella stagione. In breve, è ancora imbattuta. E il Roland Garros non è poi così lontano.